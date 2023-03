Gigi Hadid phản ứng ra sao trước tin bạn trai cũ hẹn hò Selena Gomez?

Vừa qua, tin đồn ca sĩ Selena Gomez đang hẹn hò Zayn Malik - cựu thành viên One Direction khiến người hâm mộ bất ngờ. Trang Page Six đưa tin đã có người bắt gặp cặp đôi hẹn hò tại một nhà hàng ở New York, Mỹ, còn có nhiều hành động thân mật như ôm nhau hay "khóa môi" tại bàn ăn. Cặp đôi còn bắt đầu "nhấn theo dõi" nhau trên MXH.

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, phản ứng của Gigi Hadid - bạn gái cũ của Zayn Malik được truyền thông quan tâm. Chia sẻ với US Magazine, đại diện của người đẹp cho biết cô ra sức ủng hộ tình cũ hẹn hò với người mới: "Gigi không có vấn đề gì với việc hẹn hò của Zayn. Miễn là anh ấy hạnh phúc, ổn định và tiếp tục là một người bạn đồng hành tốt của con, thì anh ấy hẹn hò với ai cũng được".

Zayn Malik và Gigi Hadid thời còn mặn nồng

Zayn Malik và Gigi Hadid đã có con chung 2 tuổi sau mối tình gắn bó suốt 7 năm. Cả hai bắt đầu hẹn hò vào tháng 7/2015 nhưng đã nhiều lần chia tay trước khi tái hợp vì có con chung vào tháng 1/2020. Cặp đôi chính thức rạn nứt vào năm 2021 sau vụ ẩu đả giữa nam ca sĩ đình đám này với mẹ Gigi - bà Yolanda Hadid. Tuy Zayn Malik đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc hành hung mẹ của Gigi, nhưng nam ca sĩ cũng không thể cứu vãn nổi mối quan hệ với "nàng thơ" của giới thời trang. Sau chia tay, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết, và cùng chăm sóc con.

Trong khi Zayn Malik bị đồn hẹn hò với Selena Gomez, thì Gigi Hadid được cho là đã tái hợp với nam diễn viên Leonardo DiCaprio. Giữa tháng 3, cả hai cùng xuất hiện tại tiệc của một người bạn. Một nguồn tin khác đến từ E! News cho biết, Gigi và Leonardo không những dành hàng giờ bên nhau mà còn ở lại đến hơn 3 giờ sáng.

Gigi Hadid đang vướng tin đồn tái hợp với tài tử "Titanic''

Nguồn: US Magazine