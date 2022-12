Selena Gomez lần đầu lên tiếng về ồn ào đặt tên quả thận theo danh hài

Năm 2017, Francia Raisa đã hiến thận cho Selena Gomez. Cả 2 diễn viên duy trì tình bạn 15 năm, tuy nhiên lại bỗng chốc tan vỡ chỉ sau khi bộ phim tài liệu của chủ nhân bản hit Ice Cream được ra mắt. Francia Raisa ẩn ý dằn mặt, trách cứ Selena đã không nhắc đến mình mà còn tuyên bố "Chỉ thân với Taylor Swift", trong khi Selena chỉ thản nhiên đáp lại: "Xin lỗi vì đã không nhắc đến tất cả những người tôi quen biết".

Ồn ào xung quanh ca ghép thận của Selena Gomez tiếp tục bị đẩy lên cao vì trong bộ phim tài liệu, nữ ca sĩ khẳng định đã đặt tên cho quả thận mới là "Fred", dựa theo tên diễn viên hài Fred Armisen. Rất đông khán giả phẫn nộ và chĩa mũi dùi về phía Selena Gomez, cho rằng cô coi thường sự hi sinh của Francia và còn đặt tên quả thân này theo 1 nghệ sĩ xa lạ thay vì dùng chính tên người bạn này. Giữa lùm xùm, nữ ca sĩ bất ngờ nhắc đến vụ việc trên sóng chương trình Jimmy Fallon on the Tonight Show mới đây. Đáng chú ý, Selena không ngần ngại nói về quả thận với thái độ vui vẻ và đùa vui về Fred Armisen, đồng thời cũng nhắc đến Francia.

Khi được hỏi về chuyện đặt tên quả thận theo diễn viên hài Fred, Selena hé lộ: "Tôi đã được ghép thận vài năm trước. Tôi nảy ra ý tưởng đặt tên cho quả thận như một cách để vượt qua khó khăn tinh thần trong giai đoạn đó. Tôi biết, nghe kỳ đúng không. Tôi đã đặt tên cho nó theo Fred Armisen vì tôi rất thích bộ phim hài Portlandia. Tôi yêu tất cả những gì Fred làm dù bản thân chưa bao giờ gặp ông ấy ngoài đời. Tôi cũng mong ông ấy biết được chuyện này". Hoá ra, sau khi biết được câu chuyện này, danh hài Fred Armisen đã gửi hoa tặng Selena Gomez. "Tôi đã vô cùng háo hức", nữ ca sĩ cho hay.

Giai đoạn năm 2017, nữ ca sĩ đình đám này đã phải đối mặt với không chỉ bệnh tình nghiêm trọng mà còn gặp rắc rối với sức khỏe tinh thần vì danh vọng. Selena muốn khích lệ bản thân bằng cách đặt tên cho quả thận này và tự tạo ra sự gắn kết giữa nó với danh hài cô yêu mến cùng bộ phim yêu thích.

Vì quá yêu mến danh hài Fred Armisen và muốn động viên bản thân, Selena Gomez đã đặt tên quả thận được hiến tặng theo tên của thần tượng

Selena Gomez cũng tiết lộ một sự thật là những quả thận được hiến tặng sẽ không thể tồn tại mãi mãi. Tại đây, nữ ca sĩ đã nhắc đến Francia Raisa và cho biết quả thận cô bạn thân hiến tặng có thể sẽ chỉ duy trì được 30 năm. "Sẽ ổn thôi", Selena Gomez thể hiện thái độ tích cực về tình trạng sức khỏe của bản thân.

Nữ ca sĩ nhắc đến Francia Raisa và quả thận được cô bạn thân này hiến tặng với thái độ vui vẻ mặc kệ ồn ào

Trong buổi trò chuyện với host Jimmy Fallon, Selena Gomez còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ tình cảm thầm kín hồi bé của bản thân với nam diễn viên nhí một thời Cole Sprouse. "Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của tôi là với anh trai sinh đôi của cậu ấy. Lúc đó tôi tự nhủ rằng, thật may khi không phải thực hiện cảnh hôn với Cole, vì nếu trường hợp đó xảy ra, tôi có thể sẽ cư xử như một kẻ ngốc cũng nên. Cậu ấy là crush của tôi hồi đó".

Selena có nụ hôn màn ảnh với Dylan Sprouse nhưng lại thầm thương trộm nhớ Cole Sprouse

