Selena Gomez bị chỉ trích "vô ơn" nặng nề vì nghi không mời "bạn thân hiến thận" dự đám cưới

Vào cuối tuần qua, Selena Gomez và Benny Blanco chính thức trở thành vợ chồng bằng 1 đám cưới hoành tráng. Họ mời 170 khách, bao gồm nhiều ngôi sao hạng A như Taylor Swift, Paris Hilton, Paul Rudd, Ed Sheeran, SZA, Camila Cabello, Zoe Saldana, Cara Delevingne...

Tuy nhiên người hâm mộ nhanh chóng soi ra sự thiếu vắng của Francia Raisa - cô bạn từng hiến thận cho Selena Gomez. Cô không xuất hiện trong bất cứ hình ảnh nào tại đám cưới. Vào lúc đám cưới diễn ra, Francia Raisa đăng clip nhảy cùng biên đạo Sasha Farber tại đường phố Los Angeles, Mỹ.

Khi Selena Gomez tổ chức đám cưới...

... thì Francia Raisa đăng clip nhảy ở Los Angeles

Netizen coi đây là bằng chứng cho thấy Francia Raisa không tham dự đám cưới Selena Gomez. Nữ ca sĩ sinh năm 1992 nhanh chóng bị chỉ trích nặng nề là "kẻ vô ơn": "Vậy là cô không mời người bạn này à?", "Không phải những gì tôi mong đợi Selena Gomez làm vào ngày 27/9/2025", "Đây là người đã cứu mạng bạn thân nhất, nhưng đổi lại là cô ấy không được mời đến đám cưới người đó", "Mọi người đều có mặt trừ người đã hiến thận cho cô"...

Tuy nhiên, cũng có 1 số ý kiến cho rằng có thể Francia Raisa được mời nhưng không đến. Netizen chuyển sang bình luận tại trang cá nhân của diễn viên này: "Tôi hoàn toàn hiểu được nếu bạn từ chối lời mời", "Ít nhất thì bạn cũng nên là khách mời danh dự trong đám cưới đó, bạn là anh hùng của cô ấy"...

Netizen không ngừng bàn tán về sự vắng mặt của Francia Raisa, chỉ trích Selena Gomez "vô ơn"

Selena Gomez - Francia Raisa có tình bạn lâu dài và đầy trắc trở. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau tại sự kiện từ thiện năm 2007, nhanh chóng hình thành tình bạn bền chặt. Họ gần như không thể tách rời và thường xuyên ca ngợi nhau trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng xã hội, nhiều lần gọi nhau là "chị em".

Khi Selena Gomez lâm bệnh nặng năm 2017, Francia Raisa đã không ngần ngại hiến thận cho bạn thân. Điều này đáng lẽ phải khiến họ gần gũi nhau hơn, nhưng thực tế lại gây ra rạn nứt dữ dội giữa 2 người bạn thân nhất. Francia Raisa tiết lộ cô phải vật lộn rất nhiều với sức khỏe thể chất và tinh thần sau ca phẫu thuật, còn Selena Gomez thì tiệc tùng, uống rượu "thả cửa" chỉ 1 năm sau ca ghép tạng.

Francia Raisa tự nguyện hiến thận cho Selena Gomez

Điều này khiến bạn thân Selena Gomez "nổi điên" và 2 người đã cãi nhau to. Sau khi Selena Gomez vào trung tâm phục hồi chức năng tháng 10/2018, mối quan hệ mới dần dịu lại. Họ thậm chí còn xăm hình đôi vào tháng 12/2019. Nhưng đến tháng 11/2022, bộ đôi này lại bất hòa. Khi đó, Selena Gomez trả lời phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone rằng người bạn duy nhất của cô trong ngành giải trí là Taylor Swift. Francia Raisa sau đó đã bình luận: "Thật thú vị".

Sau đó, Selena Gomez lên tiếng: "Xin lỗi vì tôi đã không nhắc đến tất cả những người mà tôi biết". Đến tháng 2/2023, Selena Gomez lại chúc mừng sinh nhật Francia Raisa. Tháng 10 cùng năm, bạn thân hiến thận tham gia sự kiện gây quỹ từ thiện Rare Impact của Selena Gomez. Ở thời điểm đó, Francia Raisa chia sẻ: "Dù cuộc sống của chúng tôi có nhiều sóng gió, chúng tôi vẫn có thể đến với nhau, làm bạn và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa. Tôi rất vui vì chúng tôi đã quay lại bên nhau". Tuy nhiên kể từ đó đến nay, chẳng ai biết rõ ẩn tình đằng sau tình bạn này.