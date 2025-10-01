Nhắc đến nàng hậu thị phi nhất Trung Quốc, La Tử Lâm là cái tên ở top 1. La Tử Lâm từng khiến showbiz toàn cầu sốc nặng khi phản thầy, giật bồ của siêu mẫu Naomi Campell - người dốc lòng nâng đỡ cô trong làng thời trang quốc tế. "Sai 1 ly đi vạn dặm", cuộc đời và sự nghiệp của La Tử Lâm cũng vì thế mà chấm dứt sau bê bối tình ái rúng động. Sự sụp đổ danh tiếng của cô trở thành bài học cảnh tỉnh cho nhiều thế hệ nghệ sĩ Cbiz có ý đồ chen chân vào hạnh phúc của người khác, đâm sau lưng bạn bè, đồng nghiệp.

La Tử Lâm từng dính phốt tình ái rúng động

Hoa hậu danh tiếng lẫy lừng 1 thời của Cbiz

La Tử Lâm sinh năm 1987. Với chiều cao 1,83 m, vóc dáng nổi bật và gương mặt sắc sảo, từ khi còn học cấp 3, La Tử Lâm đã chinh chiến ở các cuộc thi người mẫu. Chưa tròn 18 tuổi, cô đã bộc lộ tố chất trở thành chân dài danh tiếng trong tương lai. Năm 2003, La Tử Lâm chính thức bước chân vào showbiz sau khi giành ngôi Á quân cuộc thi Người mẫu thời trang quốc tế. Sau đó, cô tiếp tục đạt ngôi vị Quán quân cuộc thi người mẫu khu vực Hợp Phì do đài trung ương CCTV tổ chức.

Để danh tiếng thêm rực rỡ và hiện thực hóa tham vọng vươn mình ra thế giới, La Tử Lâm ghi danh thi thố ở các thi nhan sắc. Và việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc đã giúp cô đổi đời. Với vẻ đẹp sang trọng, gợi cảm cùng khả năng nói tiếng Anh lưu loát, La Tử Lâm giành được vương miện Hoa hậu danh giá. Đại diện Trung Quốc tham gia Miss Universe 2011, không làm khán giả thất vọng, La Tử Lâm đã cán đích ở ngôi vị Á hậu 4, và trở thành niềm tự hào của xứ tỷ dân.

La Tử Lâm từng là niềm tự hào của Trung Quốc, khi là rạng danh nhan sắc xứ tỷ dân trên trường quốc tế

Sau thành tích vang dội ở Miss Universe, La Tử Lâm sang Mỹ dự thi The Face, tìm cơ hội phát triển mới. Cô là "gà chiến" của Naomi Campbell trong chương trình và dừng bước ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Sau cuộc thi, La Tử Lâm trở thành gương mặt được "báo đen" sừng sỏ của làng mẫu thế giới o bế. Chính nhờ Naomi Campbell bồi dưỡng, dùng mối quan hệ của mình để giới thiệu đối tác cho học trò, La Tử Lâm ngày càng thành công trên con đường tấn công thị trường Mỹ và châu Âu.

Một thời, La Tử Lâm là cái tên được săn đón trong làng thời trang quốc tế. Cô nhận nhiều lời mời dự sự kiện, hợp đồng làm đại sứ thương hiệu, chụp ảnh tạp chí, sải bước trên sàn catwalk của nhà mốt danh tiếng như Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Bvlgari.... Giai đoạn 2012 đến trước năm 2013 được xem là thời kỳ hoàng kim của La Tử Lâm.

Dưới sự dìu dắt của Naomi Campbell, La Tử Lâm trở thành cái tên được săn đón trên các sàn diễn thời trang quốc tế, được nhiều thương hiệu lớn chọn mặt gửi vàng

Scandal ngoại tình rúng động làng mốt, Naomi Campbell ra tay "phong sát" cô học trò phản bội

Tháng 6/2013, hàng loạt tờ báo hàng đầu thế giới đăng tải loạt ảnh La Tử Lâm mặc bikini, ôm hôn thắm thiết tỷ phú người Nga Vladimir Doronin. Họ bị bắt quả tang vụng trộm khi công khai âu yếm nhau trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha. Đáng nói, Vladimir Doronin chính là người tình 5 năm của Naomi Campbell. Vài tuần khi lộ ảnh thân mật với La Tử Lâm, Vladimir Doronin đã chủ động kết thúc với "báo đen" mà không nói rõ lý do. Đến lúc này, mọi người mới vỡ lẽ, Vladimir Doronin chia tay Naomi Campbell là để ở bên cô học trò của bạn gái.

Scandal La Tử Lâm giật bồ ân sư, lừa thầy phản bạn gây rúng động làng mốt toàn cầu. Thời điểm đó, Naomi Campbell trở thành người phụ nữ đáng thương nhất thế giới, khi vừa mất đi người bạn trai bao năm yêu đương mặn nồng, vừa bị người bạn thân thiết, người học trò hết lòng dìu dắt đâm sau lưng một nhát chí mạng. Dư luận năm ấy cũng hoàn toàn đứng về phía Naomi Campbell, chỉ trích La Tử Lâm là "hồ ly tinh", "kẻ vong ơn bội nghĩa", "tiểu tam đẳng cấp thế giới".

Ai mà ngờ La Tử Lâm lại ngoại tình với bồ của "ân sư" mình và bị cánh săn ảnh tóm gọn ở Tây Ban Nha

Mối quan hệ của Naomi Campbell với tỷ phú Vladimir Doronin tan vỡ sự chen chân của La Tử Lâm

Bằng quyền lực của mình, Naomi Campbell phong sát mọi hoạt động của cô học trò vô ơn và bội bạc tại Mỹ. La Tử Lâm ngay lập tức bị công ty người mẫu MIX sa thải ngay lập tức, với lý do có "hành vi vi phi đạo đức và sự thiếu chuyên nghiệp không thể chấp nhận được". Không chỉ sự nghiệp ở thị trường quốc tế lụi tàn, La Tử Lâm còn nhận gáo nước lạnh khác là bị tỷ phú người Nga "đá" không thương tiếc sau 1 thời gian ngắn qua lại.

Bị đào thải khỏi thị trường thời trang Âu - Mỹ, không có người hậu thuẫn, bị dư luận lên án và rẻ rúng, chân dài sinh năm 1987 không còn cách nào khác phải trở về Trung Quốc phát triển. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc khiến La Tử Lâm trở thành nỗi ô nhục, bị chính khán giả nước nhà tẩy chay và rơi vào cảnh thất nghiệp. Hình ảnh lao dốc, sự nghiệp đi xuống khiến tên tuổi La Tử Lâm chìm dần giữa dàn minh tinh.

Theo tờ Sina, La Tử Lâm giờ là chân dài hạng C ở showbiz Trung Quốc, với vết nhơ đời tư khiến cô không các nào ngẩng mặt lên nổi. Người đẹp sinh năm 1987 không được mời đóng phim, quay quảng cáo hay dự sự kiện. 12 năm qua, cô sống chui lủi, thi thoảng mới lộ diện làm giáo viên dạy catwalk cho các người mẫu nhí.

Truyền thông Trung Quốc đã dừng cập nhật thông tin về La Tử Lâm từ năm 2015. Khán giả xứ tỷ dân cũng không còn quan tâm đến cái tên La Tử Lâm là ai, bằng chứng là các bài đăng trên trang cá nhân của người đẹp này có không quá 10 lượt yêu thích.

La Tử Lâm hết thời, thất nghiệp, không còn được ai quan tâm sau khi dính tai tiếng làm tiểu tam

