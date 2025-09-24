Sẽ có thêm 5 dịch vụ công được tích hợp trên VNeID, người dân cần nắm rõ

Sáng 23/9, tại cuộc họp của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về triển khai dịch vụ công trên ứng dụng VNeID, Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn cho biết, đơn vị về cơ bản đã sẵn sàng triển khai 5 dịch vụ công toàn trình trên ứng dụng này.

Việc triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương “thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Chỉ thị số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử”.

Quang cảnh cuộc họp ngày 23/9 của BHXH Việt Nam

Tại cuộc họp, đại diện các Ban nghiệp vụ đã chia sẻ, trao đổi và đi đến thống nhất đề xuất về quy trình nghiệp vụ của các dịch vụ công toàn trình về BHXH, BHYT dự kiến sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

Theo đó, BHXH Việt Nam sẽ triển khai 5 dịch vụ công toàn trình trên ứng dụng VNeID, bao gồm:

- Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

- Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

- Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện (tham gia mới; chuyển từ BHXH bắt buộc sang BHXH tự nguyện).

Chỉ đạo tại cuộc họp, Giám đốc Lê Hùng Sơn yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ phải chủ động hơn nữa trong việc rà soát quy trình nghiệp vụ và ban hành quy trình riêng cho 5 dịch vụ công này trước ngày 30/9.

Giám đốc BHXH Việt Nam lưu ý, do dữ liệu giữa các cơ quan chưa đồng bộ, dự bán vẫn còn nhiều khó khăn trong thời gian triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, một số thủ tục có thể phát sinh vướng mắc, gây trở ngại nhất định cho người dân.

Trước vấn đề trên, ông Lê Hùng Sơn yêu cầu các đơn vị cần chủ động dự báo tình huống và đề ra giải pháp hiệu quả, nhằm đảm bảo thuận lợi tối đa khi người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công này.