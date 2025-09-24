Không phải màu cam, một mẫu iPhone 17 Pro Max có giá tăng cao, bỏ thêm 10 triệu đồng cũng chưa chắc mua được

Loạt iPhone 17 Pro và Pro Max năm nay được giới thiệu với ba màu sắc gồm Cam Vũ trụ, Bạc và Xanh Đậm. Đúng như xu hướng mọi năm, màu mới thường được săn đón nhiều nhất và Cam Vũ trụ chính là tâm điểm ngay từ trước khi mở bán. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, tình thế bất ngờ đảo ngược: Màu Bạc mới là cái tên khiến người dùng đau ví khi giá thực tế bị đẩy cao hơn cả màu Cam.

Khảo sát tại một số cửa hàng nhỏ lẻ ở TP.HCM cho thấy mức giá iPhone 17 Pro Max màu bạc đang cao hơn niêm yết từ 8 đến 10 triệu đồng. Cụ thể, bản 256GB màu Cam Vũ trụ được bán ở mức 45 triệu đồng, nhưng bản màu Bạc cùng dung lượng được đẩy lên 46 - 48 triệu đồng. Phiên bản 512GB cũng không ngoại lệ: Màu cam dừng ở 50 triệu đồng, trong khi màu bạc vọt lên tới 54 triệu đồng, chênh lệch rõ rệt so với giá niêm yết 44,5 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max màu Bạc và Cam Vũ trụ là 2 phiên bản màu sắc được người Việt ưa chuộng nhất. (Ảnh: Oliur / UltraLinx)

Ông Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng tại TP.HCM có nhiều năm kinh doanh sản phẩm Apple, cho biết mức độ quan tâm với bản màu Cam và Bạc đều rất lớn, chiếm đến 90% khách hàng những ngày gần đây. Anh cho biết: "Người dùng phải chi nhiều hơn 5-8 triệu đồng để sở hữu màu Cam, và có thể lên tới 10 triệu đồng với màu Bạc. Giá thay đổi liên tục tùy nguồn hàng, chênh lệch cao nhưng không đủ hàng để bán. Đặc biệt bản màu Bạc có nguồn cung nhỏ hơn, nên khan hiếm hơn Cam và bị đẩy giá cao hơn".

Đáng chú ý, màu Bạc không phải màu mới, nhưng lại bất ngờ trở thành phiên bản khan hiếm nhất. Lý giải nguyên nhân, một số chủ cửa tại TP.HCM còn cho biết nguyên nhân khác đến từ nguồn cung hạn chế, trong khi nhu cầu tăng mạnh sau khi nhiều người dùng chọn chuyển hướng từ Cam sang Bạc để không phải chờ đợi. Điều này khiến thị trường nhanh chóng hình thành tình trạng đội giá.

Không ít người cho biết thích màu Bạc hơn Cam dù đây là màu sắc quen thuộc trên các dòng sản phẩm Pro của Apple. (Ảnh: Oliur / UltraLinx)

Năm nay, Việt Nam được xếp vào nhóm thị trường mở bán sớm, thời gian giao hàng bắt đầu từ ngày 19/9. Do chênh lệch múi giờ, người dùng trong nước thậm chí còn nhận máy trước cả Mỹ. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao.

Trong 3 ngày đầu mở bán, thị trường Việt Nam ghi nhận sức chi tiêu khổng lồ, lên tới hàng nghìn tỷ đồng dành cho iPhone mới. Thế Giới Di Động thông tin có hơn 100.000 khách đặt cọc, trong khi Viettel Store công bố trên website con số hơn 70.000 đơn. Các hệ thống quy mô nhỏ hơn như Minh Tuấn Mobile hay Di Động Việt cũng ghi nhận khoảng 20.000 khách mua máy. Con số này còn chưa tính đến doanh thu lớn từ những chuỗi bán lẻ khác như FPT Shop, CellphoneS, Hoàng Hà Mobile hay ShopDunk, vốn chưa công bố chi tiết.