Bạn đã thử “healing” cùng Galaxy Watch8 chưa? Từ thiền, yoga đến giấc ngủ trọn vẹn

Trong khuôn khổ sự kiện World Sleep Congress 2025, Samsung tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm Galaxy Watch8 với chủ đề chăm sóc sức khỏe và phục hồi qua giấc ngủ.

Một trong những điểm nhấn là buổi "Health Immersion Experience". Tại đây, các khách mời được hướng dẫn thiền, sound bath, tập yoga nhẹ nhàng, đồng thời sử dụng Galaxy Watch8 để theo dõi các chỉ số phục hồi và giấc ngủ.

Theo khảo sát do Samsung thực hiện tại Đông Nam Á và Châu Đại Dương, trung bình người trưởng thành chỉ ngủ 6 giờ 50 phút mỗi đêm - thấp hơn mức khuyến nghị 7 - 9 giờ. Riêng tại Việt Nam, con số này chỉ là 5 giờ 46 phút. Tình trạng ngủ không đủ, ngủ không sâu đang trở thành vấn đề phổ biến, ảnh hưởng đến khả năng phục hồi và sức khỏe lâu dài.

Phiên sleep coaching diễn ra tại Spirit Stretch - studio yoga immersive đầu tiên tại Singapore. Không gian tập được bao quanh bằng hệ thống trình chiếu 360 độ kết hợp hình ảnh thiên nhiên, âm thanh thư giãn và ánh sáng dịu, giúp người tham dự dễ dàng bước vào trạng thái thiền định và cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách tự nhiên, không dùng đến thuốc hay thiết bị can thiệp.

Ngay khi buổi trải nghiệm bắt đầu, Galaxy Watch8 hiển thị lời nhắc quen thuộc: "Take a deep breath." Tính năng breathing exercise giúp người dùng kiểm soát nhịp thở, giảm căng thẳng nhanh chóng - đặc biệt hữu ích trong các phiên thiền, yoga hoặc bất kỳ thời điểm nào cần ổn định lại cảm xúc.

Phần đầu buổi trải nghiệm bắt đầu bằng thiền định nhẹ, kết hợp hít thở chậm và quan sát cảm xúc. Trong không gian trình chiếu 360 độ mô phỏng khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh, người tham dự được hướng dẫn cách lắng nghe cơ thể. Galaxy Watch8 tiếp tục ghi nhận các chỉ số như nhịp tim, mức độ stress và biến thiên nhịp tim (HRV) - giúp đánh giá chính xác hiệu quả thư giãn trong thời gian thiền.

Người tham dự bước vào trạng thái thư giãn sâu với phần sound bath - liệu pháp sử dụng âm thanh từ chén hát, thanh gõ để điều hòa nhịp sinh học. Trong lúc cơ thể gần như bất động, Galaxy Watch8 tiếp tục theo dõi nhịp tim, chỉ số stress và thời gian phục hồi, cung cấp dữ liệu cụ thể cho từng cá nhân về hiệu quả của quá trình thư giãn.

Galaxy Watch8 liên tục theo dõi độ bão hòa oxy trong máu (SpO₂) khi người dùng đang ngủ. Đây là chỉ số quan trọng giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến hô hấp, đặc biệt với người có nguy cơ ngưng thở khi ngủ hoặc mắc hội chứng mệt mỏi mạn tính.

Tính năng cảm biến nhiệt độ da của Galaxy Watch8 hoạt động tự động trong khi ngủ, ghi lại các dao động nhiệt nhỏ nhất. Đây là dữ liệu hữu ích giúp phát hiện sớm các thay đổi về sinh lý hoặc thể trạng mà mắt thường khó nhận ra.

Các động tác giãn cơ được thực hiện chậm rãi trong không gian chiếu hình rừng cây, giúp cơ thể tăng lưu thông máu và giải phóng căng thẳng cơ bắp. Galaxy Watch8 ghi nhận liên tục các chỉ số như nhịp tim, thời gian vận động và lượng calorie tiêu hao - từ đó đưa ra đánh giá phục hồi sau buổi tập, phù hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn người tập lâu năm.

Các tư thế xoay người trong yoga giúp giải phóng áp lực vùng cột sống và hỗ trợ tiêu hóa.

Các động tác yoga nhẹ nhàng như cúi gập người giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm cortisol và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Galaxy Watch8 có thể ghi nhận chính xác chất lượng phục hồi ban đêm thông qua các chỉ số như chu kỳ ngủ (REM, sâu, nhẹ), điểm số năng lượng, và mới nhất là tính năng Sleep Coaching - cung cấp gợi ý cá nhân hóa để người dùng hình thành thói quen ngủ lành mạnh hơn.

Bài tập yoga với các động tác xoay người và mở ngực giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm căng vùng lưng - đặc biệt hiệu quả với nhóm thường ngồi lâu hoặc mất ngủ do stress. Với cảm biến chuyển động và đo nhịp tim liên tục, Galaxy Watch8 có thể ghi nhận cả những chuyển động nhẹ, từ đó đưa ra báo cáo chính xác về mức vận động, thời gian căng cơ và hiệu quả phục hồi.

Cuối buổi trải nghiệm tại Spirit Stretch, người tham dự được mời uống trà thư giãn trong không gian yên tĩnh. Đây là bước nhỏ nhưng quan trọng giúp cơ thể hạ nhiệt dần sau vận động nhẹ và thiền, đồng thời tạo điều kiện để Galaxy Watch8 tiếp tục theo dõi trạng thái phục hồi và mức stress một cách trọn vẹn từ đầu đến cuối buổi.

Galaxy Watch8 tổng hợp dữ liệu từ nhiều yếu tố như thời lượng ngủ, độ ổn định, mức phục hồi, chu kỳ REM và độ sâu giấc ngủ để đưa ra điểm số giấc ngủ mỗi sáng. Dựa vào đó, người dùng có thể đánh giá nhanh chất lượng nghỉ ngơi đêm qua và theo dõi sự tiến bộ theo thời gian.

Với Galaxy Watch8, giấc ngủ không còn là một khoảng thời gian mơ hồ giữa hai lần thức dậy. Thiết bị này biến từng đêm nghỉ ngơi thành dữ liệu sức khỏe rõ ràng - từ nguy cơ ngưng thở khi ngủ đến điểm số phục hồi mỗi sáng. Trong bối cảnh mất ngủ đang trở thành vấn đề phổ biến ở người trẻ, việc theo dõi và hiểu chính xác chất lượng giấc ngủ là nền tảng quan trọng để cải thiện thể trạng và duy trì hiệu suất sống lâu dài.