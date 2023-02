Sau Tết mà vẫn làm 5 việc này thì bạn sẽ khó giảm cân

Sau Tết, điều khiến nhiều người, nhất là chị em phụ nữ cảm thấy phiền muộn chính là... con số trên bàn cân. Trong Tết, mọi người nghĩ rằng thả lỏng bản thân một chút rồi sau Tết ăn kiêng sẽ trở về vóc dáng như cũ mà thôi. Thế nhưng, thành thật mà nói thì "giảm cân chưa bao giờ là điều quá dễ dàng".

Nói như vậy không có nghĩa là bạn không thể giảm cân thành công . Thực tế, giảm cân là cả một quá trình đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên trì và có kỉ luật, kể cả với chuyện ăn uống hay tập luyện. Và chỉ cần mắc phải một vài sai lầm trong "quy trình" đó thôi, hiệu quả giảm cân của bạn có thể trở về... con số 0.

Chia sẻ trên trang Eat This, Not That!, Victoria Brady, huấn luyện viên của FYT - một trung tâm huấn luyện cá nhân lớn tại Hoa Kỳ, đã khuyến cáo 5 thói quen mọi người cần bỏ càng sớm càng tốt nếu đang muốn đẩy nhanh quá trình giảm cân của mình.

1. Bạn đang ăn vặt một cách vô thức

Theo Brady, ăn uống vô độ hoặc vô thức đều sẽ cản trở quá trình giảm cân của bạn. Đó là vì bạn sẽ không theo dõi được lượng calo nạp vào và có thể dẫn đến việc ăn quá nhiều.

Brady giải thích: "Bất kể những gì bạn ăn được coi là thực phẩm 'tốt cho sức khỏe' hay không, thì ăn quá nhiều cũng có thể trở thành điều xấu. Thay vào đó, hãy kiểm soát khẩu phần ăn để có thể theo dõi lượng calo tiêu thụ trong ngày và giảm thiểu việc ăn quá nhiều sẽ có lợi hơn cho kế hoạch giảm cân của bạn".

2. Bạn đang bỏ bữa

Brady giải thích, bỏ bữa đưa cơ thể bạn vào "chế độ sinh tồn". Điều đó có nghĩa là cơ thể bạn thực hiện việc bảo toàn năng lượng dựa trên lượng calo đã tiêu thụ. Và cho đến lúc lượng calo đó vơi đi, có nhiều khả năng bạn sẽ ăn những thực phẩm có lượng calo cao, mà hầu hết những thực phẩm này thường ít dinh dưỡng, ví dụ như thức ăn nhanh. Kết quả là bạn lại trở nên ăn uống mất kiểm soát và cân nặng không giảm đi chút nào.

3. Chọn đồ uống nhiều calo

Rất nhiều đồ uống như nước ép trái cây, nước soda, rượu vang... được tiêu thụ trong những ngày Tết, nhưng chúng có thể chứa nhiều calo hơn bạn tưởng. Brady nói: "Nhiều người không biết rằng các loại đồ uống ngon miệng thường có bao nhiêu calo và lượng đường. Vì vậy, nếu không kiểm soát sẽ dẫn đến tiêu thụ quá nhiều đường. Kết quả có thể dẫn đến tăng cân. Đặc biệt, uống rượu còn có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn".

Nếu như trong Tết, bạn thoải mái với việc chọn đồ uống thì sau Tết bạn cần thay đổi ngay nhé - đừng chọn đồ uống nhiều calo. Điều này cũng góp phần hữu ích cho việc giảm cân.

4. Bạn không được nghỉ ngơi đầy đủ

Trở lại với công việc trong khi "chu kì sinh hoạt lễ Tết" chưa thực sự kết thúc, nhiều người vẫn chưa trở lại lịch sinh hoạt bình thường và thời gian nghỉ ngơi vẫn đang bị cắt xén. Bạn cần biết rằng không được nghỉ ngơi đầy đủ cũng là một lý do không thể giảm cân.

Đừng đánh giá thấp sức mạnh của một giấc ngủ ngon và phục hồi sau khi tập luyện. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y khoa David Geffen tại Đại học California (Hoa Kỳ) lưu tại Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (Hoa Kỳ), càng cắt giảm thời gian nghỉ ngơi, bạn càng có nhiều khả năng tăng cân.

Nói về điều này, Brady cho biết: "Cơ thể bạn không thể phục hồi, thậm chí mất cân bằng nội tiết tố, kích thích sự thèm ăn, nhất là ăn thực phẩm giàu carbs và calo khi thiếu ngủ. Bạn cũng cần lưu ý rằng những ngày nghỉ ngơi là rất quan trọng, cộng với tập thể dục, bạn có thể đạt được trạng thái ổn định trong quá trình giảm cân".

5. Tập thể dục quá nhiều mà quên đi việc bổ sung dinh dưỡng

Tập thể dục là chìa khóa trong bất kỳ chương trình giảm cân nào. Chính vì vậy, sau Tết, nhiều người muốn gấp rút giảm cân nên đã nỗ lực tập luyện không ngừng, thậm chí tập với cường độ cao và bỏ qua chuyện ăn uống. Nhưng thực tế, thói quen tập luyện này có thể phản tác dụng. Việc tập luyện cần được thực hiện dưới sự kiểm soát, cộng với có sự cân bằng lành mạnh giữa tập luyện và dinh dưỡng. Bởi vì, như Brady nói, bạn sẽ không thể giảm cân nếu có "một chế độ ăn kiêng tồi".

Cô ấy giải thích: "Đây là lúc quy tắc 80/20 để giảm cân phát huy tác dụng. 80% việc giảm cân dựa trên những gì bạn ăn trong khi 20% còn lại dựa trên những gì bạn làm, hay còn gọi là tập thể dục. Bởi vậy, điều này có nghĩa là bạn không thể chỉ nỗ lực tập thể dục mà có một chế độ ăn kiêng tồi. Cho dù tập luyện trong bao lâu, nếu chế độ ăn nhiều calo, bạn sẽ không thể giảm cân. Bạn phải đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ".