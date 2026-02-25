Sau Tết, đây là 3 công thức "nước giảm cân" giúp bạn có vòng bụng nhỏ lại và khuôn mặt thon gọn rõ rệt

Sau kì nghỉ Tết, hầu hết chúng ta đều có xu hướng tăng cân, vòng eo to ra và khuôn mặt trở nên tròn trịa. Nguyên nhân phổ biến khiến chúng ta tăng cân dịp Tết là do nạp năng lượng dư thừa, ăn quá nhiều món ăn giàu calo (bánh chưng, mứt, đồ chiên) và thói quen ít vận động, thức khuya. Sự xáo trộn sinh hoạt, cùng với chế độ ăn uống liên miên khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, dễ tích tụ mỡ thừa và giữ nước, tăng cân nhanh chóng khiến. Nhiều chị em sau Tết thường "ám ảnh" mỗi khi nghĩ tới cân nặng. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại vóc dáng một cách nhanh chóng?! Ngoài việc điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt thì có 3 công thức nước giảm cân có thể giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng, vòng bụng nhỏ, eo thon và gương mặt thon gọn. Hãy cùng theo dõi các công thức nước giảm cân ngay dưới đây nhé!

1. Thức uống thanh lọc cơ thể buổi sáng: Nước gạo rang gừng và táo đỏ (giúp giảm tích nước)

Nguyên liệu: 1 nắm nhỏ gạo, 3 lát gừng, 2 quả táo đỏ bỏ hạt.

Cách làm nước gạo rang gừng và táo đỏ

Gừng đem thái sợi. Rang gạo trong chảo trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu. Khi gạo bắt đầu chuyển vàng thì bạn cho gừng thái sợi vào rang cùng đến khi khô, và sậm màu. Cho gạo rang gừng và táo đỏ vào bình giữ nhiệt, đổ nước sôi vào và ngâm trong 10 phút. Nếu không thích cay, bạn có thể giảm lượng gừng đi một lát.

Hoặc bạn có thể cho gạo vào khay nướng của nồi chiên không dầu, chỉnh nhiệt ở mức 200 độ trong 30 phút. Cứ mỗi 6 phút bạn lại lấy ra và đảo đều 1 lần. Ở lần cuối cùngm bạn hãy cho gừng thái sợi vào và chiên thêm 6 phút nữa. Hãy làm lượng nhiều hơn và đợi nguội rồi cho vào hũ kín, khô ráo để bảo quản và dùng dần.

Nguyên tắc dùng:

Mỗi sáng uống một cốc khi bụng đói. Gừng có thể kích hoạt quá trình trao đổi chất, và gạo rang có thể hấp thụ lượng nước dư thừa trong ruột. Sau khi uống, bạn sẽ cảm thấy ấm áp toàn thân, và có thể muốn đi đại tiện trong vòng chưa đầy 10 phút. Sau khi đào thải hết phân tích tụ ra ngoài, bụng bạn sẽ cảm thấy trống rỗng ngay lập tức! Kiên trì thực hiện trong một tuần, và các vấn đề như mặt sưng vào buổi sáng và chân sưng sau khi ngồi lâu sẽ biến mất. Bạn cũng sẽ giảm được 2-3kg.

2. Thức uống giảm cân buổi trưa: Nước táo gai, vỏ quýt khô và lá sen (cứu cánh sau bữa ăn no)

Nguyên liệu: 5 lát táo gai khô, một ít vỏ quýt khô, một nắm lá sen khô cắt nhỏ.

Cách làm nước táo gai, vỏ quýt khô và lá sen

Rửa sạch các nguyên liệu gôm 5 lát táo gai, vỏ quýt khô (trần bì), lá sen khô. Sau đó cho vào 300ml nước rồi đun nhỏ lửa trong khoảng 5 phút rồi tắt bếp. Tiếp tục ngâm ủ trong nước sôi khoảng 15 phút là có thể rót ra thưởng thức. Thức uống này có vị chua ngọt hơi đắng rất sảng khoái.

Nguyên tắc dùng:

Axit ursolic trong quả táo gai có thể ức chế quá trình tổng hợp chất béo, lá sen giúp loại bỏ mỡ thừa, và vỏ quýt khô thúc đẩy tiêu hóa. Vì vậy khi uống thức uống này bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ vào buổi trưa! Sau những buổi tụ họp liên miên thì khi uống một cốc nước này sẽ giúp bạn không còn cảm thấy đầy hơi. Sau khi uống liên tục 10 ngày và cân bằng lại chế độ ăn uống, vòng eo của bạn sẽ giảm xuống.

3. Thức uống tăng cường trao đổi chất trước khi đi ngủ: Sinh tố cà chua và táo (giúp đốt cháy mỡ)

Nguyên liệu: 1 quả cà chua, 1 quả táo, 100ml nước đun sôi để nguội.

Cách làm sinh tố cà chua và táo đỏ

Dùng muối chà xát nhẹ lên vỏ táo rồi rửa sạch. Cà chua bạn rửa sạch dưới vòi nước rồi ngâm nước muối loãng có pha bột mì để loại bỏ tạp chất. Sau khi rửa sạch các nguyên liệu thì thái nhỏ và cho vào xay sinh tố cùng với nước rồi khởi động máy để xay nhuyễn. Sau khi rót ra cốc, nếu thích ngọt hơn, bạn có thể thêm một thìa nhỏ mật ong vào, khuấy đều trước khi thưởng thức.

Nguyên tắc dùng:

Cà chua cực kỳ ít calo và chứa lycopene, trong khi táo lại giàu pectin. Sự kết hợp của cả 2 nguyên liệu này mang lại cảm giác no lâu. Uống một ly sau bữa ăn chính buổi tối bạn sẽ không bao giờ thèm ăn vặt khi đêm khuya nữa! Hơn nữa, lycopene có thể đẩy nhanh quá trình trao đổi chất ban đêm, có nghĩa là bạn đang đốt cháy chất béo trong khi ngủ. Sau 10 ngày uống, bạn có thể giảm được cân và làn da trở nên sáng, rạng rỡ hơn.

Lưu ý khi sử dụng đồ uống để đạt hiệu quả

Điểm mấu chốt của các thức uống này là bạn không cần phải ăn kiêng khắt khe. Bạn hãy đảm bảo dinh dưỡng bình thường mỗi ngày và hãy thay thế trà sữa cùng các loại đồ uống có đường khác bằng một trong số các loại thức uống giảm cân này. Mỗi buổi tối, hãy dành khoảng 20 phút để đi bộ. Như vậy hiệu quả giảm cân của bạn sẽ rõ rệt. Khuôn mặt "bánh chưng" sau những ngày Tết ăn nhiều của bạn sẽ thon gọn, bụng nhỏ và phẳng hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhắc nhở mọi người là mặc dù thức uống giảm cân có lợi, nhưng cần điều chỉnh theo thể trạng cá nhân: Người có tỳ vị yếu nên tránh đồ uống có đá mà hãy thay bằng dùng nước ấm; và người dư axit dạ dày không nên uống loại có chiết xuất táo gai khi bụng đói.

Thực tế, giảm cân không nhất thiết phải là một quá trình gian khổ. Chỉ cần thay thế đồ uống có đường bằng loại nước giảm cân lành mạnh và ngon miệng này, kết hợp với chế độ ăn uống nhẹ nhàng, bạn có thể dễ dàng giảm cân dễ dàng. Hãy nhanh chóng lưu lại công thức và bắt đầu làm mới cơ thể nhé!