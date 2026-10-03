Sau sinh, 2 câu hỏi của bác sĩ khiến nhiều mẹ xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng hãy nhớ nhất định phải trả lời chính xác

Sau cuộc sinh, cơ thể còn đau, tinh thần còn mệt, người mẹ lại phải nói về những chuyện vốn chẳng bao giờ chia sẻ trước đông người.

“Đã đi tiểu, đi ngoài chưa?”, “Vết thương bên dưới còn đau không?” là những câu hỏi khiến không ít sản phụ ngượng ngùng, nhất là khi phòng bệnh có người đến thăm. Nhưng câu trả lời lại rất cần thiết để bác sĩ theo dõi quá trình hồi phục.

Một đồng nghiệp của tôi vừa sinh em bé. Hôm chúng tôi đến thăm, bác sĩ vào kiểm tra, hỏi tình trạng sức khỏe rồi nói rất tự nhiên: “Việc vệ sinh thế nào rồi? Vết thương bên dưới có đau, có sưng không?”.

Trong phòng lúc ấy có hai đồng nghiệp nam. Cô ấy đỏ bừng mặt, trả lời thật nhỏ. Chúng tôi nhận ra, vội ra ngoài. Sau đó, cô nhắn: “Lúc ấy tôi chỉ muốn chui vào trong chăn”.

Tôi hiểu cảm giác ấy. Sau cuộc sinh, cơ thể còn đau, tinh thần còn mệt, người mẹ lại phải nói về những chuyện vốn chẳng bao giờ chia sẻ trước đông người. Tuy nhiên, đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sức khỏe, cần được trao đổi đầy đủ với nhân viên y tế.

1. “Đi vệ sinh thường chứ?”

Nhiều mẹ lần đầu sinh con bất ngờ khi bác sĩ hỏi đã đi vệ sinh được chưa. Nhưng đây là một phần cần thiết trong việc theo dõi chức năng cơ thể sau sinh.

Trong thai kỳ và quá trình sinh thường, sàn chậu, bàng quang cùng các mô xung quanh chịu áp lực, kéo căng hoặc chèn ép. Cộng thêm ảnh hưởng của giảm đau trong chuyển dạ, đau tầng sinh môn, một số mẹ có thể gặp khó khăn khi đi tiểu: Bàng quang căng tức nhưng không tiểu được, tiểu khó hoặc cảm thấy chưa tiểu hết.

Chuyện đi ngoài cũng khiến nhiều mẹ lo lắng, đặc biệt khi có vết rách hoặc vết cắt tầng sinh môn. Vì sợ rặn làm đau hay ảnh hưởng đến vết thương, mẹ có thể nhịn. Việc ít vận động, uống chưa đủ nước và thay đổi chế độ ăn cũng góp phần gây táo bón.

Nếu khó tiểu, bụng chướng rõ rệt, táo bón kéo dài hoặc đau bất thường, hãy chủ động báo nhân viên y tế. Đừng vì ngại mà cố chịu hoặc tự tìm cách xử lý.

2. “Vết thương bên dưới thế nào?”

Không phải mẹ sinh thường nào cũng cần cắt tầng sinh môn. Có người bị rách ở mức độ khác nhau, có người cần cắt, cũng có người tầng sinh môn gần như nguyên vẹn.

Nếu có vết thương, bác sĩ cần biết mức độ đau, tình trạng sưng đỏ, dịch tiết và đôi khi phải trực tiếp kiểm tra. Điều này có thể khiến mẹ ngượng, nhưng giúp đánh giá quá trình hồi phục và phát hiện bất thường.

Nếu đau đột ngột tăng lên, vết thương ngày càng sưng, có dịch tiết bất thường, mùi hôi hoặc kèm sốt, đừng nghĩ “sinh xong ai cũng thế”.

Với mẹ sinh mổ, vết mổ đỏ, sưng rõ rệt, rỉ dịch, hở hoặc ngày càng đau cũng cần được báo bác sĩ kịp thời.

Người mẹ không cần tự phân biệt mọi triệu chứng. Điều cần làm là mô tả đúng cảm giác và những thay đổi mình nhận thấy.

Hồi phục sau sinh cần được chăm sóc đúng cách

Nhắc đến ở cữ, nhiều gia đình chỉ chú ý chuyện tránh gió, kiêng nước lạnh hay uống canh tẩm bổ. Trong khi đó, những việc thiết thực hơn là giữ vệ sinh, chăm sóc vết thương, vận động phù hợp và ăn uống cân đối.

Dù sinh thường hay sinh mổ, mẹ cần làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế, thay sản phẩm vệ sinh kịp thời trong thời gian còn sản dịch. Khi sức khỏe cho phép và bác sĩ đồng ý, có thể xuống giường vận động nhẹ. Mẹ sinh mổ nên nhờ hỗ trợ nếu việc ngồi dậy, đi lại còn đau.

Ăn uống cũng không cần ép “đại bổ” bằng những bát canh nhiều dầu mỡ. Hãy ưu tiên bữa ăn cân đối, đủ chất đạm, rau, trái cây, tinh bột và nước. Mẹ đang cho con bú cũng cần được ăn theo khả năng và cảm giác của mình.

Nếu ra máu đột ngột nhiều hơn, sốt, đau bụng hoặc đau vết thương tăng dần, khó thở, đau ngực, hay một bên bắp chân đau và sưng rõ rệt, cần báo ngay cho nhân viên y tế.

Người đến thăm hãy chủ động giữ sự riêng tư cho mẹ

Sau sinh, người mẹ vừa làm quen với em bé, vừa thích nghi với cơ thể đang thay đổi. Ngượng ngùng khi được hỏi chuyện vệ sinh, kiểm tra vết thương hay hướng dẫn cho bú là cảm giác dễ hiểu.

Người thân có thể giúp bằng những việc rất nhỏ: Chủ động ra ngoài khi bác sĩ thăm khám; không đứng vây quanh lúc mẹ cho con bú; không hỏi đi hỏi lại chi tiết cuộc sinh nếu mẹ không muốn kể.

Đừng đợi sản phụ phải lên tiếng xin mọi người tránh ra. Cô ấy đã đủ mệt, không cần thêm áp lực sợ làm mất lòng khách.

Hồi phục sau sinh không phải cuộc thi chịu đựng. Mẹ cần nói thật tình trạng của mình, còn người xung quanh cần tạo điều kiện để mẹ được chăm sóc trong sự riêng tư và tôn trọng.

Nguồn: Sohu