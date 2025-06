Sau ly hôn ai là người hối hận hơn? – Nghiên cứu tâm lý khiến ai nghe câu trả lời cũng nghẹn đắng, ứa nước mắt!

Ai là người hối hận sau ly hôn? - Đó là người có cuộc sống tồi tệ hơn

Chúng ta đã nghe nói về nhiều cặp đôi trẻ công khai hoặc ngấm ngầm cạnh tranh với nhau sau khi chia tay. Bất kể lý do ly hôn của cặp đôi là gì, cuối cùng họ chắc chắn sẽ chào đón một cuộc sống mới. Vì họ đã đi những con đường khác nhau, nên sẽ có sự so sánh.

Khi một bên nhận thấy mình không có cuộc sống tốt sau khi ly hôn, hoặc bên kia có cuộc sống tốt hơn, khoảng cách tâm lý lớn này sẽ dần khiến mọi người hối hận vì đã ly hôn.

Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao mọi người lại cảm thấy hối tiếc sau khi ly hôn? Hay, tâm lý hối tiếc này xuất phát từ đâu?

Trên thực tế, điều này là do hai hiện tượng tâm lý phổ biến mà mọi người đều mắc phải. Một trong số đó được gọi là "so sánh xuống". Nó liên quan chặt chẽ đến lòng tự trọng của con người. Mọi người thường củng cố lòng tự trọng của mình bằng cách so sánh bản thân với người thấp kém hơn.

Nguyên nhân thứ hai được gọi là “bất hòa nhận thức”. Lý do chung dẫn đến ly hôn là một người cảm thấy không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, mọi người thấy rằng ngay cả sau khi ly hôn, họ vẫn không hạnh phúc như họ tưởng.

Vào thời điểm này, mọi người sẽ cảm thấy hối hận về cuộc ly hôn và muốn bắt đầu một cuộc hôn nhân khác hoặc quay lại với người cũ.

Người đã phạm lỗi lầm nghiêm trọng thường hối hận hơn

Những người ly hôn vì những sai lầm về nguyên tắc như sự phản bội thường rơi vào vực thẳm hối tiếc khi hậu quả trở nên rõ ràng. Hôn nhân là một kỷ luật nghiêm ngặt.

Khi kỷ luật chỉ dành cho hai người này bị chà đạp, "sự trừng phạt" sẽ xảy ra.

So với sự trừng phạt về thể xác, sự tra tấn bên trong mới là thứ thực sự có thể khiến con người ta suy sụp. Bạn hẳn đã từng thấy những người phạm lỗi rồi sau khi chia tay với người yêu lại cầu xin tha thứ. Họ không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào?

Người mắc lỗi thường dằn vặt về lỗi sai và họ cầu xin tha thứ. Họ hy vọng có thể bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, chữa lành trái tim tan vỡ bị giày vò bởi sự hối tiếc hoặc cứu vãn hiện thực. Họ thường mang đến cho mọi người cảm giác rằng họ càng xin lỗi nhiều lần và nói chân thành, họ có thể bù đắp được lỗi lầm quá khứ.

Nhưng sự thật không hề phải như vậy. Bởi vì người ly hôn có lỗi không thể giải quyết tận gốc vấn đề dù họ có hối hận, xin lỗi hay thậm chí cầu xin người cũ làm lành.

Những người không thể buông bỏ sẽ dễ hối hận hơn

Nhiều người không thể chấp nhận sự thật, họ không chịu buông bỏ quá khứ, lựa chọn sống trong dằn vặt. Họ chấp niệm, đau khổ, dằn vặt.

Leo Tolstoy đã nói: "Hạnh phúc của một cặp vợ chồng chỉ là khởi đầu của hôn nhân; toàn bộ ý nghĩa của nó nằm ở cuộc sống gia đình".

Chúng ta vẫn luôn hiểu hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng đồng thời cũng là sự khởi đầu cho một “cuộc sống mới” của một gia đình và hai con người. Những điều sinh ra từ tình yêu giống như những mầm non cần được tưới bằng tình yêu. Hôn nhân không chỉ toàn màu hồng, luôn lãng mạn mà nó giống như một bông hoa cần sự ấm áp để nở rộ.