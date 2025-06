Có một điều đang thay đổi rất rõ ràng trong cách người trẻ sống, làm việc và bước ra thế giới: họ không còn chỉ “phấn đấu để thành công”, mà đang học cách trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình theo cách riêng, không rập khuôn. SOOBIN, nam nghệ sĩ đang lấy lại được ánh hào quang của mình, bước lên đỉnh sự nghiệp và ghi dấu ấn bằng cách đưa âm hưởng dân gian vào âm nhạc hiện đại. Chẳng ai nghĩ có một ngày, hàng chục nghìn bạn trẻ lại hò reo, hát theo những câu hò, điệu lý hay “quẩy” theo một bài hát xẩm. Đó có thể coi là thành công của SOOBIN khi dám làm mới lại âm nhạc Việt, biến những điều tưởng như là “cũ kỹ” trở nên mới mẻ, hiện tại và thế-giới-hơn. Hay như đạo diễn Việt Tú, người đứng sau những sân khấu đầy sáng tạo và đậm chất nghệ thuật từ hầu đồng đến thực cảnh, từ show thời trang đến concert âm nhạc. Tên tuổi của anh, cũng luôn gắn liền với những khái niệm mang tính tiên phong trong nghệ thuật. Với anh, nghệ thuật Việt Nam không cần phải “đuổi theo” thế giới, mà hoàn toàn có thể là chính mình với những bản sắc riêng. Ở một nơi khác, Hà Thị Hậu - một cô gái sinh ra giữa núi rừng Tây Bắc lại chọn cách đi thật xa để chạm tới đỉnh cao. Không ồn ào, không truyền thông rầm rộ, Hậu âm thầm mang lá cờ Việt Nam lên những cung đường chạy trail khắc nghiệt nhất thế giới, bằng một nội lực bền bỉ khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mỗi người một lĩnh vực nhưng điểm chung của họ không nằm ở danh tiếng mà là sự chủ động trong hành trình phát triển bản thân. Không ai ép họ phải vượt trội, cũng không có sẵn một “phiên bản chuẩn” nào để làm theo. Họ chỉ đang làm điều mình tin là đúng, và làm hết sức với sự tử tế, bền bỉ và tinh thần không ngại thử. Câu chuyện vượt giới hạn của người Việt không chỉ hiện ra trong âm nhạc hay thể thao. Nó len lỏi vào cả những lĩnh vực tưởng chừng khô khan như kinh doanh, công nghệ hay nông nghiệp. Một thế hệ mới đang lớn lên với tư duy mở, không ngại dấn thân, cũng không còn sợ thất bại như những thế hệ trước. Họ startup không chỉ vì đam mê làm chủ, mà vì muốn giải quyết những vấn đề rất cụ thể từ cây lúa, con tôm đến giáo dục, môi trường hay sức khỏe tinh thần. Có thể không nổi tiếng như SOOBIN, không xuất chúng như đạo diễn Việt Tú, cũng không chạy trail như Hà Thị Hậu, nhưng mỗi người đều có cách riêng để tốt lên từng chút một. Phiên bản vượt trội đôi khi không nằm ở những điều to tát, mà là khi dám thử một thứ mới, dám nói ra một ý tưởng từng giấu kín, hoặc đơn giản là dám chọn một lối đi khác với số đông. Việt Nam đang thay đổi từng ngày nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhất không nằm ở các chỉ số kinh tế hay những bảng xếp hạng quốc tế mà ở việc, ngày càng có nhiều người Việt đang sống một cách tự tin, bản lĩnh và thật hơn với chính mình. Và đó có lẽ mới là cú bứt phá quan trọng nhất.

Hành trình âm nhạc của SOOBIN bắt đầu từ rất sớm, khi những giai điệu dân gian lần đầu tiên khắc sâu vào tâm hồn cậu bé 3 tuổi. “Lúc 3 tuổi, mình đã được tiếp xúc với âm nhạc dân gian, với ca trù, xẩm và vô số loại hình nghệ thuật truyền thống khác. Sau đó, mình tập trung theo đuổi các dòng nhạc uptrend trên thế giới” - SOOBIN nhớ lại. Giống như nhiều nghệ sĩ trẻ khác, SOOBIN từng gặt hái thành công với những ca khúc pop đại chúng bắt tai, hòa nhịp cùng xu hướng toàn cầu. Thế nhưng, định mệnh đã đưa anh trở về với nguồn cội khi “Trống cơm” - một làn điệu dân gian đã mở ra cánh cửa sáng tạo mới. Trở lại với ước mơ nhỏ bé khi xưa, SOOBIN đã quyết tâm hành động để gặt được những trái ngọt của riêng mình. “Khi bén duyên với Trống cơm, mình bắt đầu thử nghiệm viết những giai điệu hiện đại dựa trên cốt lõi của bài hát dân gian. Đó là lúc mình nhận ra, âm hưởng dân gian chính là yếu tố đắt giá để kết nối với khán giả trẻ và giới thiệu văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế một di sản quý giá mà chúng ta đã gìn giữ và phát triển suốt bao năm” - SOOBIN chia sẻ về bước ngoặt sự nghiệp.

Tiến tới phiên bản vượt trội, đối với SOOBIN là trở thành cầu nối đưa âm hưởng Việt hòa vào dòng chảy âm nhạc toàn cầu. Đây không chỉ là tham vọng, mà là sứ mệnh đang từng ngày được anh hiện thực hóa qua từng ca khúc, mỗi buổi biểu diễn và sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng không chỉ ở Việt Nam mà còn từ bạn bè quốc tế. “Tôi là Việt Tú, một doanh nhân nghệ thuật”, nam đạo diễn tự giới thiệu rất ngắn gọn nhưng đầy tự tin. Trong câu nói ấy, Việt Tú tạo ra một định nghĩa vừa đơn giản vừa đột phá trong bối cảnh nghệ thuật Việt Nam còn tồn tại nhiều định kiến về ranh giới giữa sáng tạo thuần túy và giá trị thương mại; một ước mơ khác thường được anh ấp ủ và quyết định hành động theo ước mơ ấy. Trong khi nhiều nghệ sĩ vẫn băn khoăn giữa tư duy “nghệ thuật vì nghệ thuật” hay nghiêng hẳn về thương mại, Việt Tú chọn cho mình con đường dung hòa đầy thử thách. Anh chia sẻ: “Dưới góc nhìn của một doanh nhân kiêm nghệ sĩ, tôi luôn hướng tới việc phá vỡ mọi rào cản trong sáng tạo, đồng thời thấu hiểu và tôn trọng giá trị thương mại của đối tác, để tác phẩm của mình có thể chạm đến đại chúng một cách trọn vẹn”.

Từ những show diễn hoành tráng với công nghệ đỉnh cao đến các vở kịch thể nghiệm đậm chất đương đại, đạo diễn Việt Tú không ngừng đẩy giới hạn sáng tạo của nghệ thuật Việt Nam. Mỗi tác phẩm anh tạo ra không đơn thuần là màn trình diễn, mà còn là một cuộc cách mạng nhỏ trong tư duy làm nghệ thuật. Việt Tú phân tích: “Phương thức sáng tạo mới không chỉ thỏa mãn cái tôi nghệ sĩ, mà còn là cách tôi giải bài toán thương mại qua lăng kính nghệ thuật, đáp ứng mục tiêu của chủ đầu tư, đồng thời mang lại giá trị thưởng ngoạn cho công chúng. Đây chính là tinh thần vượt trội - không phải là lựa chọn giữa thương mại hay nghệ thuật, mà là cách để cả hai cùng tỏa sáng và nâng tầm lẫn nhau”. “Tiến tới phiên bản vượt trội trong kỷ nguyên vươn mình đối với tôi là phá vỡ mọi giới hạn trong sáng tạo và không ngừng đặt ra những chuẩn mực mới” - Việt Tú khẳng định, với ánh mắt hướng về tương lai nơi nghệ thuật Việt Nam được thế giới công nhận không phải vì sao chép phương Tây, mà vì sở hữu phong cách độc đáo, bản sắc riêng và giá trị đặc sắc của chính mình. Hành trình chạy trail của vận động viên Hà Thị Hậu khởi nguồn từ niềm vui giản đơn là tình yêu thiên nhiên và cảm giác tự do khi băng qua những cung đường đồi núi hoang sơ. Từ giấc mơ nhỏ bé đến đến một khát vọng lớn lao, để chạm tới thành công, cô hiểu rằng niềm đam mê thôi chưa đủ. “Tôi nhận ra rằng, để vươn tầm quốc tế, bạn phải sống, thở và mơ như một nhà vô địch” - Hậu chia sẻ về triết lý sống của mình và chọn hành động một cách mạnh mẽ.

Mỗi ngày, Hậu thách thức giới hạn bản thân một cách toàn diện từ kỹ thuật chạy, thể lực đến tinh thần và chế độ dinh dưỡng. Cô không chỉ luyện tập thể chất mà còn rèn giũa tâm lý, học cách kiểm soát cảm xúc trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đua. Mỗi buổi tập là một cuộc chiến nội tâm, mỗi cây số chạy là một bước tiến gần hơn đến ước mơ. Rồi khoảnh khắc lịch sử cũng đến. Khi trở thành người Việt Nam duy nhất giành tấm vé vàng tham dự Western States Endurance Run - một trong những giải chạy trail lâu đời nhất thế giới, Hậu hiểu rằng đây không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu cho những thử thách lớn hơn. “Tôi quyết tâm chứng minh người Việt Nam có thể tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Mục tiêu của tôi là mang vinh quang về cho đất nước và truyền cảm hứng cho thế hệ vận động viên chạy trail Việt Nam tiếp theo” - Hậu nói với ánh mắt rực sáng sự quyết tâm. Khi được hỏi về ý nghĩa của thông điệp “Tiến tới phiên bản vượt trội”, Hậu không ngần ngại đáp: “Đó là mang lá cờ Việt Nam lên bản đồ chạy trail thế giới, để cả thế giới biết rằng từ mảnh đất Việt Nam xinh đẹp này, có những vận động viên tài năng và ý chí kiên cường”.

Hiểu rõ tinh thần kiên cường và khát vọng bứt phá của thế hệ trẻ, Techcombank đã chọn trở thành người tạo điều kiện,luôn đồng hành, không chỉ là dịch vụ tài chính đơn thuần, thương hiệu Techcombank luôn tiếp sức cho những ước mơ lớn, những mục tiêu vượt trội sẽ trở thành hiện thực. Trên hành trình phá vỡ mọi giới hạn, khiến từng bước tiến không chỉ bền bỉ mà còn lan tỏa sức mạnh và ý nghĩa sâu sắc, Techcombank tạo ra nền tảng vững chắc để khách hàng dốc toàn lực phát triển bản thân, theo đuổi đam mê và chinh phục những đỉnh cao chưa từng có.

