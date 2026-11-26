Đợt tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh hãng hàng không này liên tục bổ sung máy bay, mở rộng mạng bay.

Mới đây, Vietravel Airlines đã tổ chức buổi tuyển dụng tiếp viên hàng không khóa 10 ở TP.HCM. Sự kiện diễn ra vào ngày 23/11, nằm trong chương trình tuyển dụng mang tên "Đại sứ Cánh Tên Vàng" của hãng. Vietravel Airlines hiện là hãng hàng không thành viên của T&T Group, do ông Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995) giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch T&T Homes.

Để có cơ hội trở thành tiếp viên hàng không của hãng, ứng viên không nhất thiết phải tốt nghiệp đại học. Theo thông báo trên website tuyển dụng chính thức của Vietravel Airlines, về trình độ học vấn, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên.

Bên cạnh đó, hãng đặt ra một số tiêu chuẩn về thể chất và ngoại ngữ. Cụ thể, ứng viên nữ cần có chiều cao từ 160-175 cm, nam từ 170-185 cm. Cả hai đều phải đạt tầm với tối thiểu 212 cm khi kiễng chân và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe dành cho tiếp viên hàng không.

Ảnh Vietravel Airlines

Về ngoại ngữ, ứng viên cần có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, sở hữu chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm hoặc chứng chỉ tương đương. Những người biết thêm ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là tiếng Trung hoặc tiếng Hàn, sẽ có lợi thế khi ứng tuyển.

Một điểm khá thú vị trong thông báo tuyển dụng của Vietravel Airlines là hãng cũng ưu tiên những ứng viên từng theo học tại các trường nghệ thuật, có kinh nghiệm biểu diễn hoặc kiến thức trong lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực.

Chi phí đào tạo có thể lên tới 100 triệu đồng, ứng viên được miễn học phí

Ngoài các tiêu chuẩn tuyển chọn, chính sách hỗ trợ tài chính dành cho ứng viên cũng là điểm đáng chú ý tại đợt tuyển dụng lần này.

Theo thông tin giới thiệu chương trình tuyển dụng "Đại sứ Cánh Tên Vàng" khóa 10, học viên được miễn học phí đào tạo, nhận trợ cấp huấn luyện lên tới 3 triệu đồng/tháng, đồng thời có cơ hội tham gia khai thác bay thực tế sau khi hoàn thành các yêu cầu chuyên môn.

Đây không phải lần đầu tiên hãng hàng không này triển khai chính sách trên. Hồi tháng 7/2026, ông Lâm Quang Tiến, Đoàn trưởng Đoàn Tiếp viên Vietravel Airlines, cho biết chi phí thực tế để đào tạo một tiếp viên hàng không có thể lên tới 90-100 triệu đồng/khóa, tùy thuộc vào chương trình và tiêu chuẩn của từng hãng.

Một số doanh nghiệp sẵn sàng chi trả khoản học phí này, đồng thời hỗ trợ thêm sinh hoạt phí để thu hút người trẻ gia nhập ngành hàng không.

Trên thực tế, trước khi xuất hiện trong bộ đồng phục và thực hiện nhiệm vụ trên các chuyến bay thương mại, mỗi tiếp viên đều phải trải qua quá trình huấn luyện với nhiều nội dung chuyên biệt. Công việc của họ không chỉ là phục vụ đồ ăn, thức uống hay hỗ trợ hành khách mà còn gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh hàng không và xử lý các tình huống phát sinh trên máy bay.

Ảnh Vietravel Airlines

Theo Vietravel Airlines, sau khi hoàn thành các khóa huấn luyện và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, tiếp viên sẽ được bố trí tham gia khai thác bay, hưởng chế độ lương, bảo hiểm và các chính sách đãi ngộ của doanh nghiệp. Khoản trợ cấp tối đa 3 triệu đồng/tháng nói trên là khoản hỗ trợ trong thời gian huấn luyện, không phải mức lương chính thức khi đi làm.

Liên tục bổ sung nguồn lực sau thỏa thuận mua 50 máy bay từ Pháp

Việc tuyển dụng thêm tiếp viên hàng không diễn ra trong giai đoạn Vietravel Airlines đang từng bước mở rộng quy mô hoạt động.

Cách đây hơn 2 tháng, tại Điện Élysée, thủ đô Paris (Pháp), Vietravel Airlines và Tập đoàn Airbus đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới. Trong đó có 20 chiếc Airbus A220 và 30 chiếc thuộc dòng Airbus A321, dự kiến bao gồm các phiên bản A321neo và A321XLR.

Những chiếc máy bay đầu tiên theo thỏa thuận dự kiến được bàn giao từ năm 2029. Tuy nhiên, ngay trong năm 2026, hãng hàng không do vị Chủ tịch sinh năm 1995 điều hành đã liên tục bổ sung tàu bay để phục vụ nhu cầu khai thác trước mắt. Sau khi tiếp nhận chiếc Airbus A321 mang số hiệu VN-A292 vào tháng 9, đến sáng 27/10, Vietravel Airlines tiếp tục đón thêm một chiếc Airbus A321 mang số hiệu VN-A295 tại sân bay Nội Bài.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực vận chuyển trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, đồng thời tạo điều kiện mở rộng mạng bay.

Ảnh Vietravel Airlines

Trước đó, hồi tháng 9, T&T Group cũng cho biết cùng với kế hoạch tiếp tục bổ sung tàu bay trong nửa cuối năm 2026, Vietravel Airlines dự kiến nâng quy mô khai thác lên khoảng 80-90 chuyến bay/ngày, mở rộng kết nối tới nhiều điểm đến mới trong nước và quốc tế.

Khi số lượng máy bay, đường bay và tần suất khai thác tăng lên, nhu cầu về phi công, tiếp viên, nhân sự kỹ thuật và phục vụ mặt đất cũng gia tăng. Đây không chỉ là bài toán chuẩn bị nguồn nhân lực của các hãng hàng không mà còn mở ra thêm cơ hội nghề nghiệp cho những người trẻ muốn gia nhập lĩnh vực này.