Cột khói bốc cao ngùn ngụt từ khu vực nhà xưởng Công ty Nhật Linh Lioa (Cụm công nghiệp Trí Quả, Bắc Ninh) sau vụ cháy xảy ra vào trưa 26/11.

Video: Cháy tại Công ty Nhật Linh Lioa Bắc Ninh.

Chiều 26/11, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Duy Huy, Chủ tịch UBND phường Trí Quả, thành phố Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn vừa có vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Nhật Linh Lioa, thuộc Cụm công nghiệp Trí Quả, thành phố Bắc Ninh, vào trưa cùng ngày.

Đám cháy bùng phát dữ dội tại Công ty Nhật Linh Lioa Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ clip).

Theo ông Huy, vụ cháy bùng phát vào khoảng hơn 11h. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh được huy động đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

Đến đầu giờ chiều, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát, xử lý các điểm có nguy cơ cháy âm ỉ, ngăn lửa lan rộng và bùng phát trở lại.

Khói đen bao trùm cả khu vực. (Ảnh cắt từ clip).

Tại khu vực xảy ra hỏa hoạn, khói bốc cao từ nhà xưởng, có thể quan sát từ những khu vực lân cận. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại hiện chưa được xác định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ.