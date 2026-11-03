Sau đơn hàng "khủng" mua 50 máy bay Airbus, chủ tịch SN 1995 tiếp tục tuyển dụng nhiều người mới về làm việc: Miễn phí đào tạo còn hỗ trợ tiền hàng tháng, nam cao từ 1m70, nữ cao từ 1m60, TOEIC đạt từ 500

Đây được đánh giá là đợt tuyển dụng nhân sự mới với nhiều chính sách đáng chú ý.

Tháng 9/2026, Vietravel Airlines gây chú ý khi cùng Tập đoàn Airbus trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới tại Điện Élysée, Paris (Pháp), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo thông tin từ T&T Group, số máy bay dự kiến mua gồm 20 chiếc Airbus A220 và 30 chiếc thuộc dòng A321, với kế hoạch bắt đầu bàn giao từ năm 2029. Hai bên dự kiến ký kết các hợp đồng mua máy bay trong thời gian tới.

Tham gia sự kiện có ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Đây là một trong những bước đi đáng chú ý của hãng hàng không này trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu bay và mạng đường bay.

Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Vietravel trong ngày ký thỏa thuận mua 50 máy bay của Airbus (Ảnh Báo Chính phủ)

Mới đây, Vietravel Airlines tiếp tục thông báo khởi động chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không mang tên "Đại sứ Cánh tên vàng" khóa 10. Đợt tuyển dụng dự kiến tổ chức vào ngày 23/11/2026 tại TP.HCM, dành cho những ứng viên mong muốn gia nhập đội ngũ tiếp viên của hãng.

Đáng chú ý, chương trình đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ trong quá trình đào tạo, đồng thời công bố các tiêu chí cụ thể về chiều cao, trình độ ngoại ngữ và độ tuổi.

Miễn học phí đào tạo, trợ cấp lên tới 3 triệu đồng/tháng

Theo thông báo tuyển dụng "Đại sứ Cánh tên vàng" khóa 10 của Vietravel Airlines, một trong những quyền lợi đáng chú ý nhất dành cho ứng viên là chính sách học phí 0 đồng. Bên cạnh đó, hãng công bố mức trợ cấp huấn luyện lên tới 3 triệu đồng/tháng.

Điều này đồng nghĩa với việc người trúng tuyển có cơ hội được hỗ trợ chi phí học tập và một khoản tiền trong thời gian tham gia huấn luyện. Tuy nhiên, thông báo chưa nêu rõ các điều kiện cụ thể để được hưởng mức trợ cấp tối đa.

Ảnh Vietravel Airlines

Không chỉ hỗ trợ về tài chính, Vietravel Airlines còn giới thiệu chương trình đào tạo chuyên sâu với sự tham gia của lãnh đạo Đoàn Tiếp viên. Học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và có cơ hội tiếp cận hoạt động khai thác bay thực tế.

Theo thông tin trên website tuyển dụng chính thức của Vietravel Airlines, nội dung đào tạo bao gồm an toàn bay, an ninh hàng không, dịch vụ khách hàng và các nghiệp vụ chuyên môn. Quá trình này được hướng dẫn bởi đội ngũ quản lý, huấn luyện viên có kinh nghiệm.

Sau khi hoàn thành những khóa huấn luyện bắt buộc và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, học viên mới được bố trí tham gia khai thác bay.

Về chế độ đãi ngộ, hãng cho biết tiếp viên được hưởng mức lương cạnh tranh, các chế độ bảo hiểm theo quy định và chính sách vé máy bay ưu đãi dành cho nhân viên. Ngoài ra, người lao động còn có cơ hội tham gia các chuyến bay quốc tế, phát triển nghề nghiệp và hưởng những chế độ phúc lợi phù hợp của tập đoàn.

Ảnh Vietravel Airlines

Nam cao từ 1m70, nữ từ 1m60, TOEIC tối thiểu 500 điểm

Bên cạnh những quyền lợi được giới thiệu, Vietravel Airlines cũng đưa ra các yêu cầu khá cụ thể đối với ứng viên. Cụ thể, ứng viên nam phải có chiều cao từ 170–185 cm, trong khi nữ phải cao từ 160–175 cm. Ngoài ra, cả hai giới đều cần đạt tầm với tối thiểu 212 cm khi kiễng chân và đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe dành cho tiếp viên hàng không.

Về trình độ học vấn, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp THPT trở lên, không bắt buộc phải có bằng đại học. Tuy nhiên, khả năng ngoại ngữ là một trong những điều kiện quan trọng.

Vietravel Airlines yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt, sở hữu chứng chỉ TOEIC tối thiểu 500 điểm hoặc chứng chỉ tương đương. Những người biết thêm ngoại ngữ thứ hai, đặc biệt là tiếng Trung hoặc tiếng Hàn, sẽ có lợi thế khi ứng tuyển.

Đáng chú ý, trong thông báo chương trình khóa 10, hãng nêu giới hạn độ tuổi dưới 35 đối với tiếp viên thông thường và dưới 40 tuổi đối với tiếp viên trưởng, giáo viên. Bên cạnh đó, những ứng viên từng theo học tại các trường nghệ thuật, có kinh nghiệm biểu diễn hoặc hiểu biết về lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực cũng thuộc nhóm được ưu tiên.

Hình ảnh từ những kỳ tuyển dụng trước (Ảnh Vietravel Airlines)

Dù ngoại hình và khả năng giao tiếp là những yếu tố được quan tâm, công việc tiếp viên hàng không không đơn thuần chỉ là phục vụ hành khách. Theo mô tả công việc của Vietravel Airlines, tiếp viên còn có nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh chuyến bay, hỗ trợ hành khách và thực hiện sơ cứu, hỗ trợ y tế ban đầu khi cần thiết.

Đối với hồ sơ dự tuyển, ứng viên cần chuẩn bị phiếu đăng ký theo mẫu, sơ yếu lý lịch, giấy tờ tùy thân, bằng tốt nghiệp, chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực cùng ảnh chân dung, ảnh toàn thân và các giấy tờ liên quan.

Theo thông tin được đăng tải trên website tuyển dụng chính thức của Vietravel Airlines, thời gian nhận hồ sơ trực tuyến kéo dài từ ngày 29/10 đến 1/12/2026. Riêng ngày hội tuyển dụng "Đại sứ Cánh tên vàng" khóa 10 dự kiến diễn ra vào ngày 23/11 tại TP.HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được hãng cập nhật trong thời gian tới.