Công an rà soát, xác minh giao dịch chuyển khoản 70.000.000 đồng của Lê Thế Anh SN 1985

Chuyển khoản nhầm 70.000.000 đồng trong lúc đến Quảng Trị làm việc, người đàn ông quê Nghệ An đã tìm đến công an địa phương nhờ hỗ trợ và được nhận lại toàn bộ số tiền.

Ngày 19/10/2026, trong quá trình đến xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) làm việc, anh Lê Thế Anh (SN 1985, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) đã chuyển nhầm 70.000.000 đồng vào tài khoản của người khác.

Theo thông tin từ Công an xã Hoàn Lão, sau khi phát hiện giao dịch chuyển khoản nhầm, anh Thế Anh đã đến trụ sở công an trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão nhanh chóng tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết để hỗ trợ người dân. Nhờ đó, anh Thế Anh đã nhận lại đầy đủ 70.000.000 đồng chuyển nhầm.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã, ngày 2/11/2026, anh Lê Thế Anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với lực lượng công an địa phương.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản chuyển nhầm là một trong những hành động thiết thực, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở.

(Theo Công an tỉnh Quảng Trị)