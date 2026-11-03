Chốt mức lương tối thiểu vùng mới từ 1/1/2027, cao nhất 5,7 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu vùng tăng thêm 310.000 đến 390.000 đồng/tháng, trong đó vùng I có mức cao nhất là 5,7 triệu đồng/tháng.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định 399/2026 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định 293/2025).

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với quy định hiện hành.

Bên cạnh mức lương tối thiểu tháng, Chính phủ cũng điều chỉnh mức lương tối thiểu giờ tại cả 4 vùng.

Theo đó, vùng I tăng từ 25.500 đồng lên 27.400 đồng/giờ, vùng II từ 22.700 đồng lên 24.400 đồng/giờ, vùng III từ 20.000 đồng lên 21.400 đồng/giờ, vùng IV từ 17.800 đồng lên 19.400 đồng/giờ.

Quy định mới áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động; người sử dụng lao động gồm doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo thỏa thuận.

Về nguyên tắc áp dụng, người sử dụng lao động hoạt động tại địa bàn thuộc vùng nào phải áp dụng mức lương tối thiểu của vùng đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau, mỗi đơn vị, chi nhánh áp dụng mức lương tối thiểu tương ứng với địa bàn hoạt động.

Đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và một số khu chức năng nằm trên nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, mức lương tối thiểu được áp dụng theo địa bàn có mức cao nhất.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn có sự đổi tên hoặc chia thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn được thành lập từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Không được cắt giảm các chế độ tiền lương đã thỏa thuận

Nghị định 399/2026 quy định mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Chính phủ yêu cầu người sử dụng lao động tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Đối với những thỏa thuận, cam kết hợp pháp có lợi hơn cho người lao động, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Chẳng hạn, nếu đã có thỏa thuận trả lương cho người lao động làm công việc đòi hỏi qua đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thỏa thuận này.

Tương tự, các thỏa thuận trả lương cao hơn ít nhất 5% đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc cao hơn ít nhất 7% đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với công việc có độ phức tạp tương đương trong điều kiện bình thường cũng tiếp tục được áp dụng, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Chính phủ cũng ban hành danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tại 4 vùng từ ngày 1/1/2027.