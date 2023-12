Sau cuộc gọi từ số lạ, tài khoản nhiều người mất trắng hàng chục triệu đồng: Tuyệt đối đừng trả lời mà hãy tắt máy ngay!

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM) đã tạm giam Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Ngọc Trường (cùng 29 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, thủ đoạn của Lâm, Trường cùng đồng bọn làm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho người dân tư vấn về việc tăng hạn mức tín dụng, từ đó ăn cắp toàn bộ thông tin cá nhân như hình ảnh CCCD, số thẻ, mã bảo mật, số dư trong tài khoản của nạn nhân và mã xác thực OTP, rồi chiếm đoạt tài khoản.

Sau đó, bọn chúng dùng tài khoản này liên kết để mua điện thoại di động đắt tiền, bán lại những chiếc điện thoại này lấy tiền tiêu xài.

Sau khi dụ người lạ "tăng hạn mức tín dụng", Lâm (bên trái) và Trường đã lừa mất hàng chục triệu đồng của các nạn nhân.

Quá trình điều tra, Công an Q.1 xác định, từ đầu tháng 10 đến ngày 23/10, với thủ đoạn như trên, Lâm và Trường cùng đồng bọn đã chiếm đoạt tiền mua được tổng cộng 103 điện thoại di động tại nhiều cửa hàng bán điện thoại trên địa bàn TP.HCM, TP.Hà Nội...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 thông báo, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 10 đến ngày 23/10, ai bị chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng với thủ đoạn như trên, hãy liên hệ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.1 (số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) hoặc liên hệ số điện thoại 069.3187908 để phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ số lạ

Bộ Công an nêu rõ, cơ quan Công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cán bộ đến làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ công ty, thân nhân gia đình và người mà cơ quan Công an muốn làm việc, tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Cơ quan Công an, ngân hàng,... tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Vì vậy, Bộ Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan Nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số chứng minh thư (căn cước công dân), địa chỉ nhà ở, số tài khoản ngân hàng, mã OTP trên điện thoại cá nhân... cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch.

Khi gặp những tin nhắn để vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại, yêu cầu chuyển tiền để xác minh tài khoản; nhờ tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ nước ngoài... thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin.

Không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân trên các trang mạng xã hội; không chia sẻ số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; nếu cần có tài khoản ngân hàng công khai để giao dịch mua bán trên không gian mạng, thì tiền trong số tài khoản công khai cần giữ ở mức thấp nhất để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt.

Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu nêu trên, người dân cần bình tĩnh, không lo sợ, nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn.