Chỉ bỏ ít tiền mua vé số và đặt cược 50.000 lần, một người trúng hơn 680 triệu đồng, chưa kịp đến nhận giải thì công an đã vào cuộc: Phát hiện chiêu lừa đảo mới

Một người ở Trung Quốc đã bỏ ra 100 NDT (300.000 đồng) mua 1 tờ vé số online của Xổ số Phúc lợi Trung Quốc và đặt cược 50.000 lần, sau đó giành được tổng số tiền hơn 200 triệu NDT (680 triệu đồng).

Chủ cửa hàng bán vé số cho biết, đây là một hiện tượng lạ chưa từng xuất hiện khi 1 người chỉ mua 1 tờ vé số và đặt cược tận 50.000 lần, không thể đánh giá được đó là người có thông tin nội bộ hay là hiện tượng ngẫu nhiên. Hơn nữa, chủ cửa hàng cho biết, đến giờ vẫn chưa có ai đến nhận tiền thưởng.

Một trường hợp khác, tại một cửa hàng xổ số khác ở quận Tây Hồ, Nam Xương, Trung Quốc, bà Rao, chủ cửa hàng cho biết, có một người lần đầu mua 100 NDT tại một cửa hàng xổ số vào lúc 19h26 đêm, sau đó mua gần 100 NDT tại một cửa hàng xổ số khác vào lúc 19h30. Bà Rao không nói là ở cửa hàng nào, mà dựa vào hình ảnh được đăng tải trên mạng, bà chỉ biết là người này mua rất nhiều vé số online tại khu vực cửa hàng của bà. Bà Rao nói, không ngờ rằng một người sẽ thắng được nhiều như vậy.

Liên quan đến việc người mua có thể biết một số thông tin nội bộ hay chỉ là ngẫu nhiên, bà Rao nói: "Tôi sẽ không phản hồi gì về điều này".

Sau khi thông tin này được lan truyền, Trung tâm phát hành Xổ số Phúc lợi tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cho biết, chưa có ai đến nhận giải để xác minh thông tin.

Sau khi nhận được thông tin này, công an tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã vào cuộc điều tra vì sự ngẫu nhiên vô tiền khoáng hậu này. Công an cho biết, thực ra đây là một thủ đoạn lừa đảo. Cụ thể, đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng hình thức mua xổ số online đang phổ biến ở Trung Quốc, hack vào hệ thống để lấy cắp kết quả. Vì tên lừa đảo chưa kịp đến lĩnh thưởng đã bị đưa thông tin lên mạng nên công an vẫn đang trong quá trình điều tra.

Qua trường hợp trên, công an tỉnh Giang Tây, Trung Quốc cũng cảnh báo tới các cửa hàng xổ số, khi thấy dấu hiệu trúng thưởng bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng để làm rõ, tránh để hiện tượng bị lừa mất tiền.