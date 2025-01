Sát Tết không nhất thiết phải skincare kiểu này, khéo không xinh nổi

Sát Tết, nhiều người thường có tâm lý phải chăm da phức tạp gấp 2, gấp 3 bình thường để có giao diện căng mịn nhất có thể. Tuy nhiên, quy trình skincare 10 bước đôi khi không dành cho tất cả mọi người, nhất là với ai có da nhạy cảm, đang gặp nhiều vấn đề như bong tróc, mụn viêm. Việc layer quá nhiều bước dưỡng da vào lúc này có thể sẽ khiến da bị "quá tải", gây ra những tình trạng mụn nhọt, dư dầu không mong muốn. Nếu được, bạn vẫn nên giữ quy trình skincare tối giản, đúng công thức "less is more". Để đỡ "buốt ví", tôi sẽ gợi ý cho bạn 5 item chưa tới 600K, có chất lượng ổn áp mà tôi ưng nhất năm 2024 vừa qua.

1. Rửa mặt kiêm tẩy trang

Gợi ý sản phẩm: Vegick Superfood Oil To Foam Double Cleanser

Nếu không makeup hàng ngày mà đa phần chỉ thoa kem chống nắng, bạn có thể gộp bước tẩy trang với rửa mặt làm 1 với sản phẩm làm sạch đa năng cũng được. Trong trường hợp này, Vegick Superfood Oil To Foam Double Cleanser có thể xem là lựa chọn ổn áp. Em này là sữa rửa mặt kiêm tẩy trang với thành phần thuần chay gồm 10% bơ ép lạnh, 20% chiết xuất rau củ... giúp loại bỏ bụi bẩn trong lỗ chân lông nhưng vẫn duy trì được độ pH 4.5 - 5.5 lý tưởng, cho da ẩm mượt sau bước làm sạch.

Nơi mua: Vergick VN - Giá: 250K - Giá gốc: 399K

2. Tinh chất

Gợi ý sản phẩm: JUMISO Snail Mucin 95 + Peptide

Nếu lười thoa toner, bạn có thể lược bỏ bước này cũng được. Nhưng sau khi làm sạch, bạn không nên lau mặt khô 100% mà chỉ nên lau sơ, để mặt vẫn còn ẩm và ngay lập tức thoa tinh chất lên da. Cách này đặc biệt phù hợp với những ai muốn tối giản hóa chu trình skincare mà vẫn muốn da ẩm mượt và nếu bạn cũng thuộc nhóm này, hãy thử cân nhắc tinh chất JUMISO Snail Mucin 95 + Peptide. Sản phẩm có 95% chiết xuất dịch nhầy ốc sên giúp phục hồi cấu trúc da, làm da mềm mịn. Hỗn hợp 5 peptide cùng Adenosine, Panthenol, Allantoin sẽ góp phần tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện, tăng cường độ ẩm, làm dịu da.

Nơi mua: JUMISO VN - Giá sale: 309K - Giá gốc: 392K

3. Kem dưỡng

Gợi ý sản phẩm: AESTURA ATOBARRIER365 Cream

Xong xuôi sau bước tinh chất, bạn hãy khóa ẩm cho da với kem dưỡng có kết cấu bông mịn, dày vừa phải - AESTURA ATOBARRIER365 Cream. Loại kem này có phức hợp Lipid với cấu trúc khá giống lớp Lipid của da, giúp da giữ ẩm. Phức hợp Ce/Chole/G sẽ tăng khả năng hấp thụ ceramide và công nghệ Capsule củng cố hàng rào bảo vệ da. Đây cũng là loại kem dưỡng bán chạy nhất Olive Young trong năm 2024 và được vô số người dùng, beauty blogger khen vì bao bì tinh giản nhưng chất lượng ổn áp.

Nơi mua: AESTURA VN Official Store - Giá sale: 450K - Giá gốc: 600K

4. Dưỡng môi

Gợi ý sản phẩm: CNP Laboratory Propolis Lipcerin

Dưỡng da mặt xong xuôi, bạn đừng quên dưỡng môi để hạn chế tình trạng khô nứt, đánh son cho xinh. Một trong những sản phẩm nổi bật trong năm 2024 và dự là vẫn giữ độ hot trong năm 2025 là CNP Laboratory Propolis Lipcerin. Em này được xếp vào hàng siêu dưỡng (Lipcerin) với khả năng cấp ẩm cao hơn hẳn các dòng lipbalm thông thường. Chiết xuất keo ong vốn là thành phần quen thuộc của nhà CNP cũng xuất hiện trong sản phẩm, giúp dưỡng môi mướt suốt 12 giờ.

Nơi mua: CNP Laboratory Official Store - Giá sale: 399K - Giá gốc: 450K