Sắp hết tháng 10, nhà ăn Hogwarts đây rồi, còn thư nhập học của tôi đâu?

Khung cảnh này dễ khiến người ta nghĩ ngay đến Đại sảnh Hogwarts trong Harry Potter lại là một bữa tối có thật tại một trường đại học.

Nếu có một cảnh tượng khiến hội mê Harry Potter lập tức muốn kiểm tra hòm thư xem cú đã mang thư nhập học đến chưa, có lẽ đó chính là khung cảnh trong bức ảnh này. Những chiếc bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng phủ lên không gian gỗ tối màu, hai bên là các bức chân dung lớn và sinh viên ngồi quây quần trong bầu không khí vừa cổ kính vừa trang trọng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, nhiều người có thể liên tưởng ngay đến những bữa tiệc trong Đại sảnh Hogwarts.

Bức ảnh khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Đại sảnh Hogwarts (Ảnh: University of Oxford)

Thế nhưng, đây không phải một phim trường được dựng lên cho bộ phim nổi tiếng nào mà là bức ảnh vừa được Đại học Oxford (Anh) đăng tải trên trang Facebook chính thức, giới thiệu bữa tối chào đón tân sinh viên đại học tại Oriel College. Được biết, bức ảnh được chụp ngày 8/10 vừa qua, ghi lại một trong những khoảnh khắc đầu tiên của các sinh viên mới khi bắt đầu hành trình tại ngôi trường danh tiếng nhất nhì nước Anh.

Khung cảnh gợi liên tưởng đến thế giới phù thủy với những chiếc bàn dài kê sát nhau, ánh đèn nhỏ đặt giữa bàn, ly tách được chuẩn bị chỉn chu và các sinh viên cùng dùng bữa trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử. Không có nến bay lơ lửng hay trần nhà tái hiện bầu trời đêm như trong phim, nhưng chỉ riêng kiến trúc cổ kính và cách bày trí cũng đủ khiến người xem có cảm giác mình vừa bước vào một cảnh phim Harry Potter.

Dưới bài đăng, một số người cũng không giấu được sự thích thú trước khung cảnh này. Có người đùa rằng trong khoảnh khắc, họ tưởng như Hogwarts đã hiện ra trước mắt; người khác lại bày tỏ mong muốn được học tại Oxford hoặc thậm chí hỏi vui rằng mình nên chọn Oxford hay Hogwarts. Những bình luận ấy phần nào cho thấy sức hút của hình ảnh một bữa tối đại học được tổ chức trong không gian cổ kính, khác xa hình dung thông thường về một nhà ăn sinh viên.

Bữa tối chào đón tân sinh viên tại Oriel College (Ảnh: University of Oxford)

Thực tế, những bữa ăn mang phong cách trang trọng như vậy không phải hoạt động hiếm gặp tại Oxford. Ở nhiều trường thành viên của đại học này, Formal Hall là một phần trong đời sống sinh viên, nơi mọi người cùng dùng bữa theo những quy tắc và nghi thức được duy trì qua nhiều thế hệ.

Theo thông tin trên website chính thức của Oriel College, Formal Hall là bữa tối trang trọng gồm ba món, được tổ chức nhiều buổi trong tuần. Sinh viên tham dự phải mặc trang phục lịch sự, thường gồm áo khoác, cà vạt hoặc trang phục tương đương, đồng thời mặc áo choàng học thuật theo quy định của trường. Khách được mời có thể không phải mặc áo choàng. Đây cũng là một cách để sinh viên trải nghiệm nét văn hóa truyền thống của Oxford, thay vì chỉ gặp gỡ nhau trong các lớp học hay thư viện.

Oxford không chỉ nổi tiếng bởi chất lượng đào tạo hay lịch sử lâu đời, mà còn bởi những nét sinh hoạt học đường được gìn giữ trong đời sống thường ngày. Các sảnh ăn lớn, những bữa tối theo nghi thức trang trọng và trang phục học thuật khiến trải nghiệm đại học tại đây mang màu sắc rất riêng. Với sinh viên mới, một bữa ăn như vậy cũng là dịp gặp gỡ bạn bè, làm quen với cộng đồng trường và cảm nhận rõ hơn mình đã trở thành một phần của môi trường học tập mới.

Nhắc đến hình ảnh nhà ăn giống Hogwarts, địa điểm thường được liên hệ nhiều nhất là Great Hall tại Christ Church College, một trường thành viên khác của Đại học Oxford. Theo thông tin chính thức từ Christ Church và Đại học Oxford, sảnh ăn này có lịch sử từ thế kỷ XVI, với những bức chân dung treo dọc tường và kiến trúc hoành tráng. Cầu thang dẫn lên sảnh cũng từng xuất hiện trong các bộ phim Harry Potter, còn nhà ăn nổi tiếng của Christ Church thường được nhắc đến như nguồn cảm hứng cho Đại sảnh Hogwarts trên màn ảnh.

Nhà ăn của Oriel College tuy không phải Great Hall của Christ Church nhưng sự tương đồng về không khí cổ kính và truyền thống dùng bữa trong các sảnh lớn của những trường thành viên Oxford vẫn khiến nhiều người liên tưởng đến Hogwarts. Nói cách khác, không cần bước vào thế giới phép thuật, sinh viên tại bất kỳ ngóc ngách nào của Oxford vẫn có thể trải nghiệm một khung cảnh khiến người hâm mộ Harry Potter phải ao ước.

Great Hall tại Christ Church College (Ảnh: University of Oxford)