Vì sao Doraemon mê bánh rán dorayaki?

Ai đọc Doraemon, chắc hẳn không còn xa lạ gì với niềm đam mê mà chú mèo máy này dành cho món dorayaki.

Trong bất cứ tập Doraemon nào, chỉ cần có bánh dorayaki xuất hiện là chú mèo máy sẵn sàng bỏ mọi việc để chạy lại. Tình yêu ấy quen thuộc đến mức nhiều người coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu hỏi vì sao lại là dorayaki mà không phải món nào khác, câu trả lời có cả lý do trong truyện lẫn lý do ngoài đời.

Trong truyện, Doraemon lần đầu được một cô mèo máy ở thế kỷ 22 mời ăn dorayaki, và từ đó cậu trở nên đặc biệt yêu thích món bánh này. Nhiều người còn kể rằng chiếc bánh ấy là lời an ủi dành cho mèo ú vào những ngày buồn vì điểm kém ở trường robot. Với một chú mèo máy từng bị xem là hàng lỗi, dorayaki không chỉ là món ngọt mà còn là kỷ niệm về lần đầu được ai đó quan tâm nên không quá khó hiểu khi Doraemon gắn bó với nó suốt từ đó đến nay.

Ngoài đời, người ta cho rằng sở thích này xuất phát từ chính tác giả Fujiko F. Fujio, vì ông vốn rất mê dorayaki. Có giai thoại kể ông thường ghé mua bánh ở tiệm Tokiya, một tiệm lâu đời tại Shinjuku. Những chương đầu của truyện thậm chí từng nhắc đích danh bánh của tiệm này trước khi đổi thành "dorayaki" chung chung.

Chuyện đã hơn 45 năm nên không còn ai xác minh được, nhưng tiệm bánh ấy đến nay vẫn được nhiều người xem là hình mẫu của chiếc bánh trong truyện. Quê hương của tác giả cũng có thể đã góp phần, bởi thành phố Takaoka ở tỉnh Toyama có tục tặng dorayaki trong những dịp vui hoặc khi cúng tưởng niệm.

Ở một diễn biến khác, nhiều người tưởng tên Doraemon bắt nguồn từ dorayaki, nhưng thực ra cái tên này đến từ "doraneko", nghĩa là mèo hoang trong tiếng Nhật. Có điều âm "dora" trùng nhau khiến việc chọn dorayaki làm món khoái khẩu trở nên rất tự nhiên, dễ nhớ. Bản thân chữ "dora" trong tên bánh được cho là chỉ chiếc cồng chiêng, vì hình dáng chiếc bánh tròn giống chiếc cồng, dù đến nay vẫn chưa có lời giải thích thật chắc chắn.

Ở Việt Nam, dorayaki quen thuộc với độc giả dưới cái tên bánh rán, do cách dịch của những bản in thời kỳ đầu. Thực tế bánh dorayaki không rán ngập dầu như bánh rán truyền thống của ta mà được nướng trên chảo phẳng. Món bánh vốn đã được người Nhật yêu thích từ lâu, nhưng chỉ khi Doraemon chọn nó làm món khoái khẩu, dorayaki mới thật sự vươn ra khắp thế giới, đến mức từ năm 2008 người Nhật chọn ngày 4/4 hằng năm làm ngày kỷ niệm dorayaki.