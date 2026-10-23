Bộ GD&ĐT đề xuất thi lớp 10 với hai môn Toán và Văn, bỏ kiểm tra đầu vào lớp 1

Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán, Ngữ văn; lớp 1 không kiểm tra, đánh giá, phân loại hay tuyển chọn học sinh đầu cấp.

Nội dung trên được nêu trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được Bộ GD&ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ngày 1/11.

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Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ Toán, Ngữ văn

Theo dự thảo, với lớp 10, Bộ GD&ĐT vẫn giữ các phương thức hiện hành gồm xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển nhưng định hướng giảm tổ chức thi tuyển khi chưa thực sự cần thiết. Bộ đồng thời giao Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế để quyết định phương thức tiếp nhận học sinh.

Các căn cứ được xem xét gồm quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng, mạng lưới trường lớp và đặc điểm của từng địa phương.

Trên cơ sở đó, Sở GD&ĐT quyết định phương thức tiếp nhận học sinh vào lớp 10 với từng cơ sở giáo dục hoặc nhóm cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Đáng chú ý, dự thảo quy định trường hợp tổ chức thi tuyển vào lớp 10, kỳ thi gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Theo Bộ GD&ĐT, phương án này nhằm giảm áp lực thi cử, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập, đồng thời giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi.

Nội dung thi không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Bộ GD&ĐT đề xuất 3 phương thức tiếp nhận học sinh lớp 10, gồm xét tuyển, thi tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển. (Ảnh minh họa)

Đối với trường THPT chuyên, học sinh phải dự thi các môn chung và một môn chuyên. Mỗi môn chuyên có đề thi riêng theo chương trình môn học cấp THCS, bảo đảm tuyển chọn được học sinh có năng khiếu ở môn đó.

Dự thảo cũng quy định các đối tượng thuộc diện chính sách được tuyển thẳng, ưu tiên, khuyến khích; đồng thời giao địa phương căn cứ điều kiện thực tế và quy định pháp luật để xác định đối tượng tuyển thẳng, bảo đảm nguyên tắc và mục tiêu tiếp nhận học sinh đầu cấp.

Không kiểm tra, đánh giá, phân loại trẻ vào lớp 1

Một thay đổi đáng chú ý khác là dự thảo chuyển cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tiếp nhận học sinh không đơn thuần là thủ tục đầu năm học mà còn là một nội dung của quản trị hệ thống giáo dục, gắn với nhu cầu học tập, dân cư, mạng lưới trường lớp và khả năng tiếp nhận của từng địa bàn.

Trên cơ sở đó, dự thảo quy định không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào để làm căn cứ tiếp nhận vào lớp học.

Dự thảo của Bộ GD&ĐT xác định rõ không tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại hay tuyển chọn trẻ vào lớp 1. (Ảnh minh họa)

Đối với lớp 1, dự thảo xác định rõ không tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại hay tuyển chọn trẻ.

Với lớp 6, nguyên tắc chung là không phân loại, tuyển chọn học sinh. Ngoại lệ được áp dụng đối với cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, thành tích nổi bật nhằm phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương. Những cơ sở này được tiếp nhận học sinh bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

Cách tiếp cận mới đặt trách nhiệm chủ động bố trí chỗ học phù hợp lên hệ thống giáo dục, thay vì để học sinh và gia đình tự xoay xở khi xảy ra tình trạng thiếu chỗ học.