Sao phim "Sex and the city" thon thả quyến rũ ở tuổi 58, có chiến lược tập luyện được bác sĩ khen ngợi

Trong loạt phim “Sex and the city” đình đám, Cynthia Nixon (sinh ngày 9 tháng 4 năm 1966) vào vai nữ luật sư cá tính Miranda Hobbes với mái tóc ngắn đặc trưng. Nhờ vai diễn này, cô đã giành giải Primetime Emmy cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài.

Diện mạo trẻ trung của Cynthia Nixon vào năm 2010.

Nixon từng được chẩn đoán mắc ung thư vú ở tuổi 40. Cô trải qua phẫu thuật cắt bỏ khối u và xạ trị một cách bí mật trước khi thông báo về bệnh của mình. Quá trình điều trị thành công, và sau đó, sao phim “Sex and the city” trở thành đại sứ cho quỹ ung thư vú Susan G. Komen vào năm 2008.

Giờ đây, dù đã bước sang tuổi 58, Nixon vẫn được nhiều người khen ngợi vì có thân hình thon thả, quyến rũ. Trong các bức ảnh đăng trên tài khoản Instagram cá nhân, Nixon không ngại ‘thả dáng’ qua những bức ảnh chụp toàn thân. Cô còn đăng những bức ảnh chụp cận khuôn mặt cho thấy làn da trắng hồng, ít nếp nhăn ở tuổi U60.

Hình ảnh mới nhất của Nixon vào ngày 1/10/2024.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, Nixon chia sẻ với chuyên trang Web MD (Mỹ) về chiến lược tập thể dục của mình. Điều đặc biệt là cô luôn tìm đến những chuyên gia khác nhau cho những nhu cầu tập luyện khác nhau, và điều này rất hữu ích.

Chiến lược tập luyện của sao phim “Sex and the city”

Nixon có chiến lược tập luyện rất đa dạng và khoa học, trong đó cô tập trung vào các bài tập và liệu pháp sau:

1. Rèn luyện sức mạnh

Để rèn luyện sức mạnh, sao phim “Sex and the city” tập gym cùng với một huấn luyện viên cá nhân, sử dụng phương pháp “đốt cháy chậm” có tên là Serious Strength.

Nixon nói rằng phương pháp này rất hiệu quả trong việc làm kiệt sức hoàn toàn các cơ của cô chỉ trong 20 phút. Sao phim “Sex and the city” đã thực hiện bài tập này chỉ vài tháng sau khi sinh con trai, khi cô chỉ có chưa đầy hai tháng để lấy lại vóc dáng cho Giải Quả cầu vàng, và nó đã mang lại hiệu quả kỳ diệu.

Nixon trong một bộ ảnh thực hiện mùa hè năm nay.

2. Yoga và gyrotonics

Ít nhất một lần một tuần, Nixon tham gia một lớp tập yoga và một lớp gyrotonics, cả hai đều giúp nữ diễn viên tăng cường sức mạnh cơ lõi, sự cân bằng và tính linh hoạt.

Sao phim “Sex and the city” nói rằng gyrotonics (một bài tập kéo giãn và tăng cường sức mạnh trong đó người dùng tập với một huấn luyện viên trên thiết bị di chuyển các chi theo chuyển động tròn) cũng giúp cô điều chỉnh lại tư thế và dáng đi của mình.

Sao phim “Sex and the city” trong một bộ ảnh thực hiện tháng 5 năm nay với tạp chí Variety.

3. Mát xa để giảm căng cơ

Mỗi tuần, Nixon cũng đi mát xa và đến gặp bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống để giảm căng cơ.

Ngoài ra, sao phim “Sex and the city” cũng gặp bác sĩ châm cứu thường xuyên. Nixon cho biết người châm cứu giống như một người bạn giúp cô tìm ra vấn đề khi tất cả những gì cô biết trước đó chỉ là “cảm thấy không ổn".

Nixon thường xuyên chia sẻ ảnh đời thường trên Instagram.

Bác sĩ nói gì về chiến lược tập luyện của Nixon?

Nixon tập luyện rất đúng cách, theo bác sĩ Marianne J. Legato, giáo sư y khoa lâm sàng tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ.

Bác sĩ Legato cho biết tập thể dục thường xuyên là rất quan trọng đối với phụ nữ tuổi trung niên và tập ba ngày một tuần, mỗi lần 40 phút, là đủ.

"Hãy đi bộ nhanh đến nơi làm việc, khoảng 3,2 km một ngày", bác sĩ Legato, người cũng là giáo sư y khoa tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Mỹ cho biết. "Hãy sử dụng cầu thang bộ thay vì thang máy; đi bộ thay vì lái xe thường xuyên nhất có thể".

Sao phim "Sex and the city" có vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

Ngoài ra, bác sĩ Legato tư vấn phụ nữ ở độ tuổi 40, 50 cũng nên thực hiện 4 điều sau để chăm sóc sức khỏe:

1. Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Bác sĩ Legato khuyên mọi người nên chọn một bác sĩ nội khoa hoặc bác sĩ gia đình để khám sức khỏe định kỳ, khoảng 1-2 năm một lần.

“Quá nhiều phụ nữ giao phó việc chăm sóc sức khỏe của mình cho bác sĩ phụ khoa cho đến khi họ mắc bệnh nghiêm trọng”, bác sĩ Legato nói.

2. Đừng bỏ bê ‘chuyện ấy’

Tình dục mang lại sức sống và là một khía cạnh quan trọng ở mọi lứa tuổi. Nó không biến mất khi bạn bước sang tuổi 40 hay 50, bác sĩ Legato nói.

Nữ chuyên gia khuyên các chị em nên quan hệ tình dục an toàn, luôn để ý đến việc ngừa thai nếu không có ý định mang thai.

“Cuối cùng, thủ dâm là bình thường và là một sự bổ sung lành mạnh cho đời sống tình dục của bạn”, bác sĩ Legato cho biết.

3. Cân nhắc kỹ trước khi can thiệp thẩm mỹ

Bác sĩ Legato khuyên các chị em đừng chọn một thủ thuật thẩm mỹ trừ khi họ biết rõ về những rủi ro và lợi ích của cuộc phẫu thuật đó.

“Và hãy nhớ rằng: Mọi người quan tâm nhiều đến sự duyên dáng hơn là vẻ bề ngoài”, bác sĩ Legato chia sẻ.

4. Tập thể dục

Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đau tim, cải thiện tình trạng tim mạch, giảm căng thẳng, giảm cân và tăng cường sức khỏe xương.

Sức mạnh các cơ lõi rất quan trọng trong việc giữ thăng bằng. Nhiều người bị ngã vì cơ yếu, điều này cũng có thể khiến họ đi lại cứng nhắc và khó khăn. Tập thể dục không nhất thiết phải nhàm chán; bạn hoàn toàn có thể nhảy salsa và đây vẫn được tính là tập thể dục, bác sĩ Legato tư vấn.