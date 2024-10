Sao phim "Sex and the city" làm việc 14 giờ/ngày vẫn tràn đầy năng lượng: Có 1 thói quen giống người Việt

Nữ diễn viên xinh đẹp Bridget Moynahan (sinh năm 1971) bước chân vào làng giải trí với vai trò là một người mẫu. Thời điểm đó, Bridget xuất hiện trên nhiều tạp chí và tham gia các quảng cáo truyền hình. Cô cũng bắt đầu học diễn xuất để phục vụ cho việc đóng quảng cáo.

Bridget xuất hiện lần đầu trên truyền hình với tư cách là diễn viên vào năm 1999 khi cô đóng một vai khách mời trong series phim hài kịch lãng mạn kinh điển của HBO “Sex and the city”. Tuy nhiên, sau đó Bridget đã đảm nhận một vai diễn định kỳ của phim, là nhân vật Natasha.

Trong phim, Natasha đóng vai người vợ thứ hai của Mr. Big (do diễn viên Chris Noth thủ vai) với hình tượng xinh đẹp và lịch thiệp. Vai diễn Natasha trong “Sex and the city” đã giúp Bridget gây được ấn tượng với khán giả.

Sau thành công ở bộ phim “Sex and the city”, Bridget vẫn tiếp tục ghi được nhiều dấu ấn ở sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim khác như Coyote Ugly; The Sum of All Fears; The Recruit; Lord of War; Gray Matters; Noise; John Wick; The Journey Home; John Wick: Chapter 2; Blue Blood,... Năm 2021, Bridget cũng đóng vai khách mời trong bộ phim And Just Like That... (phần tiếp theo của phim "Sex and the city").

Năm 2021, Bridget đóng vai khách mời trong bộ phim And Just Like That... (phần tiếp theo của phim "Sex and the city"). (Ảnh: Marie Claire)

Thói quen giúp sao phim "Sex and the city" luôn tràn đầy năng lượng

Đến nay, dù đã 53 tuổi nhưng Bridget vẫn đặc biệt thu hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. Nhiều khán giả không khỏi tò mò về cách nữ diễn viên lấy lại năng lượng sau nhiều giờ làm việc liên tục.

Trong một lần phỏng vấn với tạp chí New Beauty, Bridget nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, đặc biệt là với những người có lịch trình bận rộn như cô.

Bridget vẫn luôn thu hút khán giả bằng vẻ ngoài xinh đẹp, tràn đầy năng lượng. (Ảnh: celebritynetworth)

“Có những ngày tôi phải làm việc trong 12-14 tiếng. Những lúc đó, để phục hồi năng lượng và giảm cảm giác mệt mỏi, tôi sẽ tận dụng giờ nghỉ trưa của đoàn để ngủ trưa. Tôi sẽ cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để nằm xuống và ngủ trong khoảng 20 phút”, Bridget nói.

Lợi ích của thói quen ngủ trưa

Ngủ trưa đem lại nhiều lợi ích cho não bộ, đây cũng là thói quen phổ biến của người Việt. Một giấc ngủ trưa giúp cơ thể giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện cảm xúc và tăng cường khả năng tập trung.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Psychiatry and Clinical Neuroscience đã chỉ ra rằng cơ thể thư giãn và sảng khoái hơn đáng kể sau một giấc ngủ trưa. Trên thực tế, nhiều người sẽ cảm thấy thư thái sau khi chợp mắt 15-20 phút vào buổi trưa.

Thói quen ngủ trưa giúp Bridget phục hồi năng lượng và xua tan cảm giác mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc. (Ảnh: Instagram bridgetmoynahan)

Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa cũng có tác động tích cực tới hệ thần kinh, giúp não bộ phục hồi trạng thái tỉnh táo, tư duy nhạy bén hơn từ đó giúp mọi người giải quyết công việc hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu khác với sự tham gia của 378.932 người trong độ tuổi từ 40-69 đã chỉ ra rằng thói quen ngủ trưa giúp làm giảm tốc độ lão hóa não bộ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng bộ não của những người ngủ trưa thường xuyên “trẻ” hơn từ 2-6 tuổi so với những người không ngủ trưa.

Bên cạnh giảm căng thẳng mệt mỏi, thói quen ngủ trưa cũng tác động rất nhiều tới sức khỏe tim mạch và tuổi thọ. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Juan Ramon Jimenez, Tây Ban Nha đã thực hiện nghiên cứu trên hơn 20.000 người trong vòng 13 năm và phát hiện ra rằng những người ngủ trưa dưới 15 phút có nguy cơ phát triển rung nhĩ thấp hơn 42%. Những người ngủ trưa từ 15-30 phút có thể giảm 56% nguy cơ phát triển rối loạn nhịp tim.

Mộc Miên