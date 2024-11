Sao phim "Sex and the city" đẹp rạng rỡ ở tuổi 59, bí quyết là phương pháp rất quen thuộc với người Việt

Sao phim "Sex and the city" tiết lộ bí quyết chăm sóc sức khỏe rất đặc biệt

Trong dàn diễn viên của phim "Sex and the city", Kristin Davis, hiện 59 tuổi, đóng vai Charlotte Goldenblatt, nổi bật với gương mặt rạng rỡ và thân hình quyến rũ. Nhờ vai diễn Charlotte trong phim "Sex and the city", Kristin đã nhận được đề cử tại giải Emmys và Quả cầu Vàng năm 2004.

Hiện, dù đã bước sang tuổi 59 nhưng Kristin vẫn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ khó tin. Cô nhận được nhiều lời khen trong các bức ảnh đăng trên tài khoản Instagram cá nhân. Nhiều người dùng Instagram còn nhận xét Kristin “đẹp ngỡ ngàng”, “đáng yêu” hoặc thậm chí là “trẻ hơn 10 tuổi”.

Trong một bài phỏng vấn năm 2014 với chuyên trang y tế Mỹ Web MD, Kristin cho biết cô rất trân trọng sức khỏe của mình.

“Hiện, tôi thực sự hiểu rằng không có gì tuyệt hơn là sống khỏe mạnh. Tôi cực kỳ khỏe mạnh và cảm thấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Tôi đã sống một cuộc sống tuyệt vời và tôi hạnh phúc”, sao phim “Sex and the city” bộc bạch.

Khi được hỏi về triết lý sức khỏe, Kristin hé lộ một triết lý rất đơn giản.

"Điều này không đặc biệt hấp dẫn nhưng tôi nghĩ rằng mọi thứ đều ở mức độ vừa phải là cách tốt nhất. Tôi chưa bao giờ áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay các trào lưu cực đoan khác. Cơ thể tôi quá nhạy cảm với điều đó”, nữ diễn viên phim “Sex and the city” nói.

Kristin cũng thừa nhận thi thoảng cô vẫn ăn đồ ăn vặt. "Ồ, tôi thích sô cô la. Tôi thích pizza, bánh quy, kem. Tôi hơi ghét salad. Nếu được tự do, tôi sẽ ăn như một đứa trẻ 10 tuổi. Đi làm về muộn và có pizza, thế là xong”.

Cũng trong buổi phỏng vấn với Web MD, Kristin được phóng viên hỏi: “Thói quen chăm sóc sức khỏe tốt nhất của bạn là gì?”.

Kristin trả lời: "Đi châm cứu thường xuyên. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã gặp chuyên gia châm cứu hai tuần một lần. Tôi coi vị chuyên gia này là người chăm sóc sức khỏe trung tâm nhất của mình”.

“Tôi tin vào các kinh mạch năng lượng mà châm cứu hướng đến, và tôi có thể thành thật nói rằng với mọi vấn đề tôi từng gặp phải, châm cứu đều giúp ích. Nếu không có việc gì khác, châm cứu buộc bạn phải dành vài phút để nằm xuống và thư giãn, và điều đó cũng có nhiều lợi ích”.

Tác dụng của châm cứu

Không chỉ Kristin, một sao phim “Sex and the city” khác cũng cho rằng châm cứu giúp cô có làn da rạng rỡ và giúp cô giảm cân.

Trên thực tế, châm cứu là một phương pháp quen thuộc với người Việt Nam đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, dưới đây là một số tác dụng điều trị của châm cứu:

- Giảm đau: Châm cứu được biết đến rộng rãi trong việc giảm đau cấp và mạn tính. Cơ chế tác động là kích thích hệ thần kinh để giải phóng các chất giảm đau tự nhiên trong cơ thể.

- Ðiều trị rối loạn chức năng cơ thể: Châm cứu có khả năng cải thiện chức năng của các hệ thống cơ thể như tiêu hóa, hô hấp, tim mạch và thần kinh, giúp cân bằng hoạt động của cơ thể, từ đó cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Giảm stress và lo âu: Châm cứu cũng được sử dụng để giảm căng thẳng, lo âu và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác.

- Phục hồi chức năng sau đột quỵ, sau chấn thương: Châm cứu cũng được áp dụng trong việc phục hồi chức năng sau đột quỵ hoặc chấn thương cơ xương khớp thông qua việc kích thích sự tái tạo và sửa chữa các tế bào.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng châm cứu có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật tốt hơn.

Thậm chí, châm cứu còn được cho là có tác dụng chống lão hóa. Bác sĩ châm cứu John Tsagaris (làm việc tại Anh) từng nói với Harper's Bazaar rằng châm cứu làm đẹp là một phương pháp thay thế tuyệt vời cho botox.

"Da là cơ quan lớn nhất trong cơ thể. Các dấu hiệu lão hóa bên ngoài có thể chỉ là sự phản ánh của một vấn đề bên trong, chẳng hạn như mất cân bằng nội tiết tố. Châm cứu được thiết kế để giải quyết nguyên nhân của vấn đề cũng như các triệu chứng”, bác sĩ Tsagaris chia sẻ.