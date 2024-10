Sao phim "Sex and the city" có thân hình quyến rũ ở tuổi 59, thực hiện 3 KHÔNG để duy trì vóc dáng

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn được phát sóng trên HBO của Mỹ. Với nội dung phim gần gũi, xoay quanh cuộc sống của bốn người phụ nữ ở New York, “Sex and the city” đã ghi được dấu ấn với khán giả sau khi phát sóng. Bộ phim thậm chí còn từng được bình chọn là một trong những bộ phim ăn khách nhất của mọi thời đại.

Cùng với sự thành công của bộ phim, các diễn viên chính trong phim như Sarah Jessica Parker (thủ vai Carrie), Kim Cattrall (thủ vai Samantha), Kristin Davis (thủ vai Charlotte) và Cynthia Nixon (thủ vai Miranda) cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Trong đó, diễn viên Kristin Davis đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Đến nay, dù đã ở tuổi 59 nhưng Kristin vẫn sở hữu vóc dáng thon thả, thân hình khỏe khoắn. Trong một lần phỏng vấn với trang Celeb Well, Kristin tiết lộ ngoài việc thường xuyên tập luyện, cô còn áp dụng “3 không” trong ăn uống để giữ dáng.

Trong phim "Sex and the city", Kristin Davis đã gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ. (Nguồn: New York Post)

“3 không” giúp sao phim “Sex and the city” duy trì vóc dáng

Không ăn kiêng khắt khe và không để bản thân bị đói

Kristin nói: “Tôi không bao giờ áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Tôi sẽ ăn mọi thứ ở mức độ vừa phải. Tôi cũng không bao giờ để mình bị đói. Tôi sẽ ăn sau mỗi ba tiếng, bữa ăn của tôi chủ yếu là protein, carbohydrate lành mạnh, rau hoặc salad”.

“Tôi không bị ám ảnh bởi việc phải giảm cân vì nó thực sự không hiệu quả với tôi. Tôi thường tập trung thực hiện các thói quen ăn uống, tập luyện để giúp bản thân khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng”, Kristin nói.

Có thể thấy, chế độ ăn uống và bổ sung dinh dưỡng hợp lý đã giúp Kristin duy trì vóc dáng hiệu quả ngay cả khi tuổi tác của cô tăng lên.

Kristin tiết lộ cô không áp dụng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. (Nguồn: Haute Living)

Tuy nhiên, trên thực tế lại có rất nhiều người vì muốn giảm cân mà bỏ bữa hoặc kiêng hoàn toàn nguồn thực phẩm từ thịt, trứng, tinh bột… Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc ăn kiêng quá mức gây hại cho sức khỏe nhiều hơn.

Việc bỏ bữa hoặc kiêng khem quá mức có thể khiến cơ thể thiếu hụt các vitamin và khoáng chất thiết yếu, từ đó dẫn đến tình trạng suy giảm miễn dịch, mệt mỏi và đẩy nhanh quá trình lão hóa da và não bộ.

Ngoài ra, khi ăn kiêng quá mức, cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động, cơ thể sẽ phát tín hiệu yêu cầu cung cấp calo nhiều hơn. Điều này có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, khiến mọi người ăn nhiều hơn mức bình thường, dẫn tới tình trạng dư thừa calo và tăng nguy cơ béo phì.

Kristin luôn gây ấn tượng với vóc dáng quyến rũ khi tham gia các sự kiện. (Nguồn: US Weekly, Celebmafia)

Không uống rượu

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng khoa học, Kristin cũng không sử dụng rượu bia.

Kristin chia sẻ rằng trước đây cô từng bị nghiện rượu, tuy nhiên nữ diễn viên đã cai rượu thành công. Đây cũng là một trong những bí quyết giúp cô bảo vệ sức khỏe và duy trì vóc dáng ổn định.

Các chuyên gia y tế chỉ ra rằng thường xuyên sử dụng rượu có thể gây thừa cân, béo phì và dẫn đến nhiều bệnh lý khác như bệnh tim mạch, bệnh gan, thận,...

Cụ thể, uống rượu có thể gây ảnh hưởng chức năng của tuyến thượng thận, khiến chúng tiết ra lượng cortisol nhiều hơn. Điều này có thể gây ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Ngoài ra, uống nhiều rượu cũng gây ảnh hưởng tới chức năng gan, lúc này, gan sẽ phải tập trung chuyển hóa rượu thay vì chuyển hóa chất béo. Điều này cũng có thể khiến lượng mỡ dư thừa tích tụ trong cơ thể, gây thừa cân, béo phì và tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý như gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ, tiểu đường,...