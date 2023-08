Sao nữ xấu nhất màn ảnh lên đời nhan sắc khiến netizen quá sốc, diện mạo ở phim mới có như hình tự đăng?

Với các khán giả yêu thích phim và các chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc thì Jung Yi Rang là một gương mặt rất quen thuộc. Cô là một diễn viên hài, hoạt động với tư cách thành viên của nhóm hài SNL Hàn Quốc và cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, chủ yếu với vai phụ gây cười.

Trong sự nghiệp của mình, Jung Yi Rang nổi tiếng bởi diện mạo "xấu lạ". Cô cũng không quá tự ti hay buồn về ngoại hình của mình mà còn "tận dụng" diện mạo này để chọc cười khán giả. Yi Rang liên tục thử sức với những vai diễn các cô gái xấu bị hắt hủi về vẻ bề ngoài, độc thân và khao khát có tình yêu. Thậm chí ở những bộ phim của SNL, Jung Yi Rang còn tích cực làm xấu bản thân, ăn mặc xuề xòa, trang điểm lòe loẹt hoặc để những kiểu tóc làm lộ hết khuyết điểm gương mặt. Chính bởi vậy, Jung Yi Rang được xếp vào hàng những sao nữ xấu nhất màn ảnh Hàn và cũng chính điều này lại giúp cô nổi tiếng hơn.

Mới đây, Jung Yi Rang bất ngờ đăng tải một hình ảnh vô cùng khác lạ của bản thân lên trang cá nhân nhưng không để lại bất cứ bình luận nào khiến khán giả vô cùng hoang mang. Bởi lẽ, hình ảnh này đẹp một cách khác thường, Jung Yi Rang xuất hiện như một người mẫu với gương mặt cân đối, sống mũi cao, môi trái tim và thân hình đồng hồ cát.

Thậm chí Jung Yi Rang còn dùng hình ảnh này làm ảnh đại diện trang Instagram của mình. Điều này càng khiến khán giả tò mò, để lại hàng loạt bình luận, hỏi han xem Jung Yi Rang sử dụng cách thức nào để lên hương nhan sắc bất ngờ như thế. Trong khi đó một số khán giả lại nghĩ rằng đây chỉ là một sản phẩm của photoshop.

Hình ảnh khác lạ của Jung Yi Rang

Sở dĩ một số khán giả nghĩ rằng đây không phải hình ảnh thật là bởi ở dự án phim đang lên sóng của Jung Yi Rang - Behind Your Touch, diện mạo của cô không có nhiều thay đổi. Điều duy nhất khiến cô trở nên khác lạ ở Behind Your Touch là Jung Yi Rang vào vai một cảnh sát nên từ phục trang đến tóc tai, cách trang điểm đều rất chỉn chu, loại bỏ hoàn toàn những yếu tố gây cười thường thấy. Thực tế ở tạo hình này, Jung Yi Rang không hề quá xấu, thậm chí còn tương đối trẻ trung so với độ tuổi 43 của mình.

Jung Yi Rang và dàn diễn viên chính của Behind Your Touch

Nguồn ảnh: JTBC