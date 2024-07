Sau Queenmaker, Netflix tiếp tục đầu tư mạnh tay vào dòng phim chính trị, tâm lý nặng đô cùng tác phẩm The Whirlwind (Cơn Lốc), cũng do Kim Hee Ae đóng chính. Đặc biệt, đây còn là phim truyền hình đầu tay của nam diễn viên gạo cội Sol Kyung Gu sau quá nhiều năm oanh tạc màn ảnh rộng, là ông hoàng phòng vé xứ Hàn. Sở hữu dàn diễn viên trong mơ nhưng The Whirlwind lại không thực sự thành công về mặt danh tiếng sau gần 1 tuần ra mắt, lý do có lẽ cũng bởi phim khai thác đề tài chính trị khô khan khá kén khán giả.



Thực tế, xung đột giữa các đảng phái chính trị hay giữa các tập đoàn chaebol không phải là điều gì mới mẻ trong phim truyền hình Hàn. Gần đây nhất, Disney+ cũng cho ra mắt Uncle SamSik, một bộ phim chính trị với nam chính là "quốc bảo diễn xuất" Song Kang Ho. Với The Whirlwind, ngay từ những khoảnh khắc mở đầu, khán giả đã bị đẩy là cuộc chiến chính trị vô cùng căng thẳng, đúng với cái tên "cơn lốc".

Trang Butwhytho đánh giá, The Whirlwind là một bộ phim chính trị khá chuẩn mực cùng dàn diễn viên quá hùng hậu. Phim xoay quanh Park Dong Ho (Sol Kyung Gu), ban đầu giữ chức Thủ tướng Hàn Quốc, bị đẩy vào một vị trí mới sau cái chết đột ngột của Tổng thống. Theo nghi thức hiến pháp, ông đảm nhận vai trò Quyền Tổng thống, được giao nhiệm vụ điều hướng đất nước vượt qua giai đoạn bất ổn và hỗn loạn chính trị. Bộ phim kể về hành trình của Dong Ho vượt qua bối cảnh chính trị hỗn loạn, nơi mọi quyết định đều mang lại hậu quả sâu sắc cho tương lai quốc gia. Trong khi đó Kim Hee Ae vào vai Phó Thủ tướng Jeong Su Jin, người đứng ở cán cân đối đầu với Park Dong Ho trong cuộc chiến chính trị cam go.

Như bất cứ bộ phim chính trị nào, The Whirlwind cũng xoay quanh những cuộc giằng co vô cùng cam go, nơi mà không một ai có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của cám dỗ, tiền bạc, quyền lực và tham nhũng. Những người tuyên bố mình sống là vì công lý cũng khuất phục trước nạn tham nhũng mà bản thân họ luôn muốn khai trừ khỏi bộ máy. Trên thực tế, kịch bản phim không được đánh giá quá cao thế nhưng sự chỉ đạo tài tình của đạo diễn Kim Yong Wan và nỗ lực của hai diễn viên chính là Sol Kyung và Kim Hee Ae đã thành công lấp đầy những lỗ hổng của tác phẩm. Nhiều khán giả đánh giá cao bầu không khí kịch tính, căng thẳng và những tính tiết vô cùng khó đoán mà phim mang đến. Sau mỗi tập phim đều là những cú twist mà người xem không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bình luận của khán giả: - Với tôi thì đây là bộ phim chuẩn mực của dòng phim chính trị Hàn Quốc, cuốn hút từ đầu đến cuối. - Một bộ phim chỉn chu thế này thì xứng đáng được đánh giá cao, quá tiếc cho ekip.

- Đã xem đến tập 7, tập nào cũng sốc luôn. Dàn cast quá xuất sắc, thích nhất Kim Hee Ae. - Chắc chắn là một trong những bộ phim truyền hình chính trị Hàn Quốc hay nhất!!! Khi tôi bắt đầu xem, tôi đã có chút nghi ngờ, đặc biệt là vì tôi thực sự không phải là fan của nữ chính và hầu hết các phim chính trị đều nặng nề và quá nghiêm túc nhưng thành thật mà nói thì đây là một bộ phim rất đặc biệt. Nhịp độ nhanh, đi thẳng vào vấn đề, những cú twist cực cuốn. Số tập và độ dài hoàn toàn hoàn hảo. Âm nhạc và kỹ thuật quay phim cũng tuyệt nữa. - Bộ phim này thực sự là một viên ngọc quý tuy nó không dành cho tất cả mọi người. Đề tài khô khan nhưng khi xem sẽ thấy rất cuốn hút.

Nguồn ảnh: Netflix

