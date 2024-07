The Whirlwind (tựa Việt: Cơn Lốc) là bộ phim mới lên sóng từ ngày 28/6 vừa qua, hiện đang dẫn đầu lượt xem trên nền tảng phim trực tuyến Netflix tại Việt Nam. Kịch bản thuộc thể loại chính kịch, đề cập đến những câu chuyện đấu đá nơi nghị trường của Hàn Quốc. Nội dung chính xoay quanh cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Park Dong Ho (do Sul Kyung Gu đóng) và Phó Thủ tướng Jeong Su Jin (do Kim Hee Ae đóng). Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi Thủ tướng quyết định ám sát Tổng thống, chính thức mở ra cuộc đấu tranh quyền lực ác liệt đe dọa đến sự ổn định của cả quốc gia.



Phim Hàn Quốc The Whirlwind dẫn đầu lượt xem trên Netflix tại Việt Nam.

Ban đầu, nhiều người dự đoán phim sẽ kén khán giả vì đề tài chính trị phức tạp. Tuy nhiên, sau khi lên sóng, tác phẩm lập tức thu hút một lượng khán giả đông đảo tại Việt Nam cũng như nhiều thị trường khác. Điểm hấp dẫn là ekip bóc trần sự tha hóa về mặt đạo đức của những chính trị gia tưởng chừng đạo mạo trong phim khi họ đứng trước sự cám dỗ của tiền tài, quyền lực.

Kịch bản chính là yếu tố được khán giả đánh giá cao về dự án này. Bên cạnh câu chuyện chính trị, ekip lồng ghép nhiều câu chuyện nhỏ đầy thú và hấp dẫn. Người xem đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi theo dõi 12 tập phim. Đặc biệt, cái kết của The Whirlwind cũng được đánh giá là một trong những màn kết xuất sắc nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc những năm gần đây.

Diễn xuất của các diễn viên kỳ cựu Sul Kyung Gu và Kim Hee Ae cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Cả hai bộc lộ tốt tâm lý nhân vật và tạo được sự căng thẳng của những màn đấu đá quyền lực trên màn ảnh.

Một số bình luận của khán giả về bộ phim The Whirlwind: - Phim này từ đầu đến cuối chủ yếu là nơi để Kyung Gu khoe sự "soái" của mình. - Phim hay, nội dung đẹp trai. - Không biết Kyung Gu chọn kịch bản kiểu gì mà dù anh đóng vai thiện hay ác thì nhân vật đều khóc, và đều làm người xem khóc theo. - Kịch bản tưởng khô khan mà xem cuốn quá.





https://kenh14.vn/phim-han-vua-chieu-da-dung-top-1-viet-nam-cap-chinh-dien-dinh-thoi-roi-khien-khan-gia-phat-cuong-20240701142155026.chn