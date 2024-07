Vào ngày 03/07 vừa qua, bộ phim Red Swan (Thiên Nga Đỏ) đã lên sóng trên nền tảng Disney+. Phim có sự tái xuất của hai ngôi sao lớn thuộc phái thực lực của Kbiz là Bi Rain và Kim Ha Neul. Cả hai sánh đôi bên nhau trong một câu chuyện đầy kịch tính với nội dung "ngập tràn drama".

Chuyện phim kể về nữ tay golf hàng đầu Oh Wan Soo (Kim Ha Neul) đã bước vào làm dâu nhà hào môn của tập đoàn Hwain danh tiếng, giàu có nhất nhì Hàn Quốc. Wan Soo được gọi là thiên thần từ thiện và nổi tiếng toàn cầu vì việc làm cứu giúp nhân loại của mình. Trong mắt công chúng, cuộc sống của cô trông thật hoàn hảo nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều góc khuất đầy bi kịch trong một gia tộc nhà chồng mà ai cũng ấp ủ mưu kế, trừ khử lẫn nhau. Trong một chuyến công tác ở nước ngoài Wan Soo đã bị ám sát và được cứu bởi Seo Do Yoo (Bi Rain). Anh từng tốt nghiệp cảnh sát sau đó đã gia nhập đội bảo vệ của tập đoàn Hwain. Do Yoo sau khi cứu Wan Soo thoát khỏi Tử thần thì được cử làm vệ sĩ thân cận, ngày đêm bên cạnh bảo vệ cô. Cũng từ đây mà câu chuyện đem đến loạt tình tiết "cẩu huyết" của hội nhà giàu, như ngoại tình, bày mưu tính kế tranh giành tiền tài danh vọng, sát phạt lẫn nhau trong cuộc chiến đẫm máu để đoạt lấy quyền lực.

Sau khi lên sóng 2 tập, Red Swan đã được cư dân mạng quốc tế chú ý đến và bàn luận. Những ý kiến ban đầu của dân tình chia thành hai luồng trái ngược, khen chê có đủ nhưng đa số thì chê nhiều hơn khen.

Trên trang Mydramalist phim được chấm 7.9/10 điểm còn trang IMDb thì thu về kết quả "khá thảm" với 5.8/10 sau một ngày công chiếu. Dân tình dành lời khen cho phim bởi nội dung được xây dựng khơi gợi tính tò mò. Đoạn đầu phim mang đến những tình tiết bí ẩn, cao trào với án mạng, giật gân đẫm máu, khốc liệt khiến khán giả muốn dõi theo để biết rõ điều gì đã xảy ra với cặp đôi chính.

Tuy nhiên, sự kết hợp của cặp đôi "trai tài gái sắc" này lại nhận về nhiều lời chê. Nhiều cư dân mạng cho rằng "chemistry" của họ khá nhạt. Diễn xuất của cả hai ổn, "tròn vai" nhưng thiếu tính đột phá, không có gì thay đổi mới mẻ so với các vai trước đây của họ. Tuyến nhân vật phụ chưa có gì nổi bật, kịch bản khá cũ khi xoay quanh việc hôn nhân "lạnh lẽo" rồi ngoại tình, tranh giành quyền lực trong chốn thượng lưu. Đặc biệt motif nữ chính đem lòng yêu vệ sĩ bị cho là "lỗi thời", chỉ phù hợp với khán giả nữ tuổi teen ở thập niên 90.

Bình luận của khán giả về phim: - Tôi tiếp tục xem phim vì cặp đôi chính, họ là hai diễn viên nổi tiếng ở Hàn. Hy vọng diễn biến phía sau của phim sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ.

- Anh Bi Rain trông nam tính quá đi! Tôi thực sự ghen tị với Kim Tae Hee đó! - Mấy cảnh của nữ chính với nam chính bên nhau trông như gượng ép vậy, chẳng tự nhiên chút nào. - Tôi thấy diễn xuất của cặp đôi chính cũng ổn nhưng không có gì khác so với phim của họ trước đó cả. - Phim có nội dung cảm giác giống kiểu phim truyền hình lãng mạn hồi trước, thời thập niên 90 vậy với chuyện tình của nàng dâu hào môn đau khổ yêu anh vệ sĩ. Mấy chuyện trong giới nhà giàu xứ Hàn cũng cũ rồi, mong phim sau này sẽ có những tình tiết khác biệt, gây sốc hơn chứ đến giờ thì tôi thấy khá nhàm chán. - Tôi thấy mấy cảnh lãng mạn của nam nữ chính không cần thiết lắm, để đoạn sau thì nên có thì hơn khi cả hai đã vượt qua nhiều khó khăn bên nhau và phát triển tình cảm. Đây thì nhanh quá trông cặp đôi chính kiểu thiếu tự nhiên, không thoải mái khi diễn cảnh lãng mạn ấy. - Tôi mới xem 2 tập đầu và thấy phim khá hay, nội dung gây tò mò đó! Mấy cảnh hành động mãn nhãn đó! Nhưng nữ chính phát âm tiếng Anh hơi tệ với một người sống ở Mỹ khoảng 12 năm như cô ấy.



Dẫu sao thì Red Swan cũng mới chiếu, kịch hay còn ở phía sau, phản diện vẫn chưa lộ rõ, biết đâu sẽ có bất ngờ khiến dân tình phải "sốc nặng" mà "quay xe" khen phim. Nếu bạn ưa thích câu chuyện đầy bí mật, "lắm drama" với sóng gió gia tộc, yêu hận tình thù của giới thượng lưu Hàn Quốc cùng nữ chính không "bánh bèo" thì bộ phim này cũng là một lựa chọn hợp lý.

