Cặp đôi đáng tuổi chú - cháu vẫn được khen hết lời, nam chính 40 tuổi mà trẻ đẹp khó tin

Chuyện chênh lệch tuổi tác trên màn ảnh Hàn là điều chẳng hiếm gặp. Thời gian vừa qua, cặp đôi My Dearest cũng gây ra một vài tranh cãi khi nam chính Nam Goong Min hơn nữ chính Ahn Eun Jin tới 13 tuổi. Thế nhưng vẫn chưa là gì với con số 16 tuổi của cặp đôi mới ra mắt khán giả ở bộ phim My Lovely Boxer.

Cụ thể My Lovely Boxer được dẫn dắt bởi nam chính là diễn viên nổi tiếng Lee Sang Yeob và nữ tân binh Kim So Hye. Trong khi Kim So Hye mới bước sang tuổi 24 thì Lee Sang Yeon đã tròn 40 tuổi. Ngay cả trong phim, tuy không có một số liệu chính xác nào, nhưng nhân vật của họ cũng được giới thiệu là cách nhau cả một thế hệ.

Chênh lệch tuổi tác lớn là vậy nhưng khi đứng cạnh nhau, Lee Sang Yeob và Kim So Hye không hề gây khó chịu cho người xem. Kim So Hye trẻ trung, mộc mạc, đúng với lứa tuổi trong khi đó Lee Sang Yeob lại thành công trong việc "hack tuổi". Dù đã tròn 40 nhưng anh trông như mới chỉ khoảng 30 tuổi. Khi phim lên sóng, nhiều khán giả cũng tỏ ra bất ngờ trước diện mạo trẻ đẹp, bất chấp tuổi tác của mỹ nam họ Lee. Chính nhờ điều này nên đã khiến cảm giác chênh lệch tuổi tác giữa hai diễn viên chính được rút ngắn.

Cặp đôi chính được khen ngợi nhưng cho đến thời điểm hiện tại, kịch bản My Lovely Boxer lại không thuyết phục được người xem. Câu chuyện phim gợi nhắc đến tác phẩm Huấn Luyện Viên Tinh Thần Je Gal Gil , khi cùng khai thác cuộc đời của các vận động viên, nhưng 2 tập đầu của My Lovely Boxer bị cho là khá nhạt nhòa. Rating phim vì vậy cũng tụt xuống con số 1,8% ngay tập 2 dù nó được lên sóng trên một đài lớn là KBS.

Phim xoay quanh Kim Tae Young (Lee Sang Yeob) là một huấn luận viên "máu lạnh", thu hút những cầu thủ tài năng và kiếm thật nhiều tiền từ họ trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi họ kiệt sức. Kim Tae Young nhận được nhiệm vụ đưa nữ võ sĩ Lee Kwon Sook (Kim So Hye) trở lại sàn đấu quyền anh. 3 năm trước, Lee Kwon Sook nổi lên như một võ sĩ quyền anh ưu tú ở tuổi 17, cô bất bại trong tất cả các trận đấu của mình tuy nhiên cô lại đột nhiên mất tích. Kim Tae Young có nhiệm vụ phải tiếp cận Lee Kwon Sook, kéo cô trở lại với quyền anh khi cô đang tận hưởng một cuộc sống mới. Khán giả khó chịu khi ở hai tập đầu, nam chính Kim Tae Young hiện lên như một kẻ phản diện nhưng cũng mong mỏi, hành trình thuyết phục Lee Kwon Sook sẽ giúp anh "thức tỉnh".

Nguồn ảnh: KBS