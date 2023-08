Nữ chính cổ trang xuất sắc nhất hiện tại: Chẳng cần xinh đẹp vẫn khiến dân tình si mê

Vươn lên thành ngôi sao sau khi góp mặt trong loạt phim Hospital Playlist của tvN vào năm 2020 và 2021, trong năm nay, Ahn Eun Jin thành công xuất hiện ở bộ phim The Good Bad Mother của JTBC và giúp bộ phim đạt rating cao lên tới 12%. Gần đây nhất, bộ phim truyền hình thứ Sáu, thứ Bảy đang chiếu của cô là My Dearest (Người Yêu Dấu) cũng vượt mốc rating 10%. Hiện tại, My Dearest đang là bộ phim truyền hình được đánh giá cao nhất của đài MBC trong năm nay, cũng là tác phẩm hiếm hoi đang lên sóng (trên tất cả các đài Hàn Quốc) có rating cán mốc 2 chữ số.

My Dearest là bộ phim cổ trang đầu tiên của Ahn Eun Jin. Trong phim, cô sánh đôi cùng Nam Goong Min, hóa thân thành các nhân vật ở bối cảnh cuộc xâm lược của nhà Thanh tại Joseon năm 1636. My Dearest được đánh giá cao khi tập trung vào những câu chuyện đời thường, chẳng cần bối cảnh cung đình phồn hoa, và tập trung vào nỗi đau chiến tranh của các nhân vật chính.

Trong phim, Ahn Eun Jin vào vai tiểu thư quý tộc Yoo Gil Chae, người từng có cuộc sống sung túc, là bông xinh đẹp rực rỡ mà bao công tử si đắm, nay cũng phải chịu cảnh lưu lạc vì chiến tranh. Giai đoạn đầu phim, Ahn Eun Jin gây ra nhiều tranh cãi khi diện mạo của cô bị cho là không hề phù hợp với mô tả về nhân vật: một mỹ nhân sắc nước hương trời. Thậm chí Ahn Eun Jin còn bị cho là kém sắc trước nữ phụ. Thế nhưng càng xem phim, khán giả càng si mê vẻ đáng yêu của sao nữ họ Ahn, không cần quá mỹ miều nhưng cô vẫn mang tới một tiểu tư Gil Chae vô cùng gần gũi với người xem.

Hơn hết, diễn xuất đầy nhiệt huyết của Ahn Eun Jin không chỉ thuyết phục người xem, xua tan nỗi lo lắng về việc cô không hợp vai mà còn thu về vô số những đánh giá tích cực. Nhiều người khen ngợi vai diễn Yoo Gil Chae chân thực của cô, nhất là ở phân cảnh tiểu thư Yoo rơi nước mắt và tự trách mình vì đã đẩy những người tị nạn khác sang một bên để cứu bạn bè. Diễn xuất quá xuất sắc của Ahn Eun Jin đã khắc họa rõ nét sự khủng khiếp của chiến tranh.

Chính màn thể hiện xuất sắc này của Ahn Eun Jin, cộng thêm chemistry rất tốt với bạn diễn, đã khiến rating của My Dearest từ con số khởi điểm 5,4% đã tăng vọt lên hơn 10% ở tuần phát sóng thứ tư. Hiện tại, trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng gần đây của dàn diễn viên phim truyền hình và OTT do Good Data công bố, Ahn Eun Jin xếp ở vị trí thứ 2, chỉ sau Nam Goong Min. Điều này cho thấy sức hút của nữ diễn viên và bộ phim lớn thế nào.

