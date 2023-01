Sao nhí Itaewon Class bất ngờ bị tố quỵt nợ gia đình bạn trai, 1 rapper khác "bóc phốt" quỵt thêm 28 triệu đồng

Vào ngày 23/1, nam rapper ACHILLO bất ngờ tố nữ diễn viên tuổi teen Kim Ji Young quỵt tiền của gia đình anh. Theo đó, nam rapper và gia đình anh đã trả tiền thuê nhà cho Kim Ji Young khi nữ diễn viên nói rằng cô bị cha mẹ bao hành. Tuy nhiên sao nhí Itaewon Class lại lừa dối ACHILLO, bắt đầu hẹn hò người mới và không trả lại tiền.

Trên trang cá nhân, ACHILLO viết: "Tôi không định công khai chuyện này. Nhưng sau 6 tháng suy nghĩ kỹ, tôi đã quyết định chia sẻ. Tôi và Kim Ji Young từng sống với nhau. Cô ấy bị bố mẹ bạo hành. Vì vậy nên dù bố mẹ tôi đang nợ nần thì cũng cố vay thêm để giúp cô ấy tìm nhà ở. Tất nhiên bố mẹ tôi cũng trả luôn tiền thuê nhà. Nhưng 1 ngày nọ, Kim Ji Young ra đi không để lại 1 dấu vết. Cô ấy nói rằng cô đang hẹn hò với @kkimjinsol và tôi đừng liên lakc với cô ấy nữa. Kim Ji Young hứa sẽ trả hết khoản tiền nợ gia đình tôi. Nhưng kể từ đó, cô ấy không còn liên lạc nữa".

Kim Ji Young...

... bị ACHILLO tố quỵt tiền gia đình anh

ACHILLO nói thêm rằng bố mẹ anh đang mất ăn mất ngủ, phải làm thêm để trả khoản nợ. Anh cho biết sẽ xóa bài đăng sau khi Kim Ji Young trả lại tiền cho gia đình anh.

Bên cạnh đó, rapper Touch The Sky của chương trình High School Rapper 4 cũng để lại bình luận trên Instagram của Kim Ji Young: "Cô đi biển bằng tiền của tôi à, trả lại tiền ngay đây?". Touch The Sky "bóc phốt" Kim Ji Young vay anh 1,5 triệu won (28 triệu đồng), nói dối lý do vay tiền và trì hoãn trả tiền. Sao nhí Itaewon Class đổi sổ điện thoại, không tiết lộ địa chỉ khiến Touch The Sky không thể liên lạc được.

Sau ACHILLO, đến Touch The Sky tố Kim Ji Young quỵt 28 triệu đồng của anh

Sau khi bị 2 rapper tố cáo quỵt tiền, Kim Ji Young đã đăng thông báo chính thức trên Instagram cá nhân: "Xin chào, tôi là nữ diễn viên Kim Ji Young. Trước hết, tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới những người thấy thất vọng, bối rối vì tình huống này. Tôi đang tìm kiếm lời khuyên pháp lý với cha mẹ mình, chuẩn bị hành động trước những gì xuất hiện trong bài báo hôm qua và mọi vấn đề liên quan. Tôi cảm thấy có lỗi và xin lỗi vì đã đem đến những tin tức tiêu cực trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi sẽ cập nhật các diễn biến mới trong tương lai. Chân thành xin lỗi".

Kim Ji Young sinh năm 2005, ra mắt với tư cách diễn viên nhí từ năm 6 tuổi. Đến nay, cô đã tham gia nhiều bộ phim như Jang Bo Ri Is Here, Mây Họa Ánh Trăng, Itaewon Class, Revenge Note 2... Sao nhí có màn dậy thì thành công, sở hữu nhan sắc xinh đẹp sắc sảo hao hao Hoa hậu Thùy Tiên.

Kim Ji Young xinh xắn, đáng yêu thuở còn bé

Cô có màn "dậy thì thành công" vượt trội, thành mỹ nhân xinh đẹp sắc sảo

Kim Ji Young được nhận xét là có gương mặt hao hao Hoa hậu Thùy Tiên

Nguồn: Allkpop, Soompi