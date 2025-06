Suzuka Ohgo từng được khen có đôi mắt chứa cả sao trời và biển rộng, hút hồn khán giả trong phim Hồi Ức Của Một Geisha. Cô bé xinh đẹp tới mức khán giả như si mê bóng hình nhỏ bé đó suốt 20 năm. Nhờ Hồi Ức Của Một Geisha, Suzuka Ohgo vụt sáng thành ngôi sao nhí nổi danh nhất châu Á.

Trong phim, Suzuka Ohgo thể hiện vai nữ chính Chiyo Sakamoto (sau này đổi tên thành Sayuri Nitta do Chương Tử Di đóng) ngày nhỏ. Chiyo bị cha bán vào nhà kỹ nữ, thường xuyên chịu đòn roi. Trong người cô bé mang nét bi thương nhưng cũng có sự cứng cỏi, vươn mình lên như một bông hoa dại. Khán giả và giới phê bình đề khen ngợi khả năng diễn xuất của Suzuka Ohgo. Cô bé thể hiện tốt quá trình trưởng thành về mặt tâm lý của nhân vật, từ rụt rè đáng yêu trở nên kiêu hãnh, không chịu thua trước số phận. Thậm chí, khán giả còn khen ngợi Suzuka Ohgo đã diễn được nhân vật như xé sách bước ra.

Ở tuổi 12, vẻ đẹp trong trẻo của Suzuka Ohgo chinh phục khán giả khắp thế giới

Đặc biệt là đôi mắt xám ám ảnh của Chiyo, đôi mắt luôn trong veo, ướt át như chứa cả sao trời và biển rộng bên trong. Màu mắt đặc biệt có được nhờ kính áp tròng nhưng hình dáng đôi mắt của Ohgo Suzuka rất đẹp và khả năng diễn xuất tốt giúp đôi mắt trở nên ấn tượng. Nhờ đó, Ohgo Suzuka được mệnh danh là "thiên thần có đôi mắt đẹp nhất châu Á".

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất của Suzuka Ohgo là "thời kỳ nở hoa quá ngắn". Ngoại hình của sao nhí đẹp nhất ở độ tuổi 12, khi tham gia Hồi Ức Của Một Geisha. Càng trưởng thành, Suzuka Ohgo càng mất đi nét ngây thơ thuần khiết, các đường nét trên khuôn mặt cũng dần thay đổi nhưng theo chiều hướng kém sắc hơn.

Suzuka Ohgo được khen ngợi là "sao nhí có đôi mắt đẹp nhất châu Á", "thiên tài diễn xuất", "thiên thần"

Nếu như Suzuka Ohgo ở độ tuổi 12 được ví là "thiên thần", "tiểu tiên nữ" với vẻ đẹp hoàn hảo không nhiễm bụi trần, thì Suzuka Ohgo trưởng thành lại giống cô nhân viên văn phòng rụt rè kém nổi bật không thu hút.

Nhưng Suzuka Ohgo vỡ nét khi trưởng thành

Nữ diễn viên trẻ mất đi thần thái cuốn hút khi còn nhỏ

Khán giả tiếc nuối vì nhan sắc của Suzuka Ohgo đã thay đổi quá nhiều: - Lúc nhỏ và khi lớn lên 1 trời 1 vực. - Nhan sắc của Suzuka Ohgo có thời hạn sử dụng quá ngắn, khi trưởng thành ông trời đòi lại món quà đó rồi. - Suzuka Ohgo lớn lên kém sắc gây thất vọng tới mức tôi muốn cô ấy chỉ mãi là đứa trẻ - Tôi trót yêu cô bé trong phim, khi lớn không thể chấp nhận nổi - Ngày nhỏ quá xinh nên khi lớn Suzuka Ohgo trở thành ca dậy thì gây thất vọng nhất lịch sử màn ảnh.

Có lẽ vì khán giả vẫn còn nhớ mãi hình ảnh Chiyo khi còn bé, do đó Suzuka Ohgo không thành công với các vai diễn trưởng thành. Nữ diễn viên sinh năm 1993 từng được mời tham gia một số phim điện ảnh như Kamen Rider Zero-One the Movie: REAL×TIME (2020), I Was A Secret Bitch (2019), The Mourner (2015), The Ode to Joy (2006)… Tuy nhiên, ngôi sao nhí không vượt qua được cái bóng quá lớn thời bé, diễn xuất và ngoại hình của Ohgo Suzuka đều đi xuống. Từ đó, cô không có được những dự án lớn, nữ diễn viên vẫn hoạt động nghệ thuật, song chỉ tham gia một số vai diễn nhỏ.

Suzuka Ohgo giờ chỉ đóng một số phim truyền hình

Nữ diễn viên dần đánh mất danh tiếng vì ngoại hình không còn như xưa

Suzuka Ohgo không thắng được quy luật của thời gian

