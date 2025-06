"Tình đầu quốc dân" một danh xưng ngọt ngào gắn liền với những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, gợi nhắc về mối tình đầu không thể nào quên. Ở Hàn Quốc, danh hiệu này từng đưa tên tuổi của loạt sao nữ như Son Ye Jin, Jeon Ji Hyun, Suzy,... lên tầm cao mới. Và sau Suzy, chưa có thêm bất cứ mỹ nhân Hàn nào được ưu ái gọi với danh xưng này. Bất ngờ thay khi truyền thông Hàn lại từng dùng nó để "định danh" một diễn viên Việt Nam: Jun Vũ.

Cụ thể trong quá khứ, Jun Vũ từng là đại diện Việt Nam duy nhất xuất hiện trong chương trình thực tế Tripmate: Who Are You? làm mưa làm gió trên sóng đài KBS (đài quốc gia của Hàn). Đây là chương trình kết nối các nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia cùng khám phá Hàn Quốc. Ngay từ những tập đầu lên sóng, Jun Vũ đã khiến khán giả Hàn Quốc trầm trồ với vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh thoát của mình. Các thành viên và đội ngũ sản xuất không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của cô. Đặc biệt, đài quốc gia xứ Hàn cùng nhiều đầu báo lớn đã gọi cô là “tình đầu quốc dân Việt Nam”, một danh xưng hiếm có từng được dùng cho nghệ sĩ Việt trên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Đài quốc gia xứ Hàn công khai gọi Jun Vũ là "tình đầu quốc dân"

Cũng chính vì sở hữu nét đẹp trong trẻo và ngày càng thăng hạng, Jun Vũ suốt nhiều năm qua liên tục trở thành đối tượng bị soi mói về ngoại hình. Đỉnh điểm là loạt tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ bủa vây cô suốt hơn một thập kỷ. Nữ diễn viên từng vô cùng bức xúc khi ngoại hình của mình liên tục bị đem ra bàn tán. Cô từng chia sẻ: “40kg – trông như bộ xương di động, như cò hương, không có sức sống. 47kg – sửa mặt à sao dạo này khác thế, thích nét đẹp hồi xưa hơn... Mỗi lần xuất hiện là một phong cách khác nhau – trông khác thế, phải bả không, mới thẩm mỹ gì à?... Từ 16 đến 29 tuổi, suốt 13 năm năm nào cũng có người bảo đi sửa mặt.”

Nhan sắc khiến Jun Vũ gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận chính nó là "vũ khí" khiến Jun Vũ trụ vững trong làng giải trí. Trong quá khứ, nhờ việc quá đẹp, cô đã một bước lên đời khi xuất hiện trong bộ phim đình đám Tháng Năm Rực Rỡ. Một vai diễn không cần diễn quá nhiều, chỉ cần đẹp đã đủ để Jun Vũ trở thành hiện tượng hot. Ngược về quá khứ, Jun Vũ cũng bắt đầu được chú ý với danh xưng hot girl, người mẫu ảnh ở tuổi teen tại Thái Lan. Vì quá đẹp, cô bắt đầu được chú ý ở Việt Nam, được mời về nước đóng phim và dần trở thành tên tuổi hot trong showbiz.

Tháng Năm Rực Rỡ

Hiện tại, sau hơn 10 năm làm nghề, dù đóng chính không ít, Jun Vũ vẫn chủ yếu được quan tâm vì quá đẹp, chưa thể được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Phần lớn các vai diễn của cô vẫn xoay quanh hình tượng “nữ chính đẹp”, còn sự bứt phá về cảm xúc hay chiều sâu nhân vật thì chưa thực sự nổi bật. Khán giả dễ dàng nhớ tới nhan sắc của cô hơn là những vai diễn đọng lại dấu ấn. Có lẽ, ngoại hình quá nổi bật lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi, khiến cô bị đóng khung trong một mẫu nhân vật nhất định và khó lòng thoát vai để thử sức với các tuyến nhân vật gai góc, phức tạp hơn.