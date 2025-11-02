Tháng 7/2024, diễn viên Huy Ma gây sốc khi công khai việc bản thân bị nhiễm HIV. Anh cho biết phát hiện bản thân mắc bệnh sau đợt khám sức khỏe. Thời gian qua, nam diễn viên sinh năm 1989 làm clip thường ngày đăng tải trên kênh YouTube và livestream TikTok để kiếm tiền.

Trên trang cá nhân, Huy Ma mới đây có động thái khiến ai nấy hoang mang lo lắng khi viết tâm thư gửi lời chào tạm biệt tới bố mẹ. Nam diễn viên 8x cho biết bị bế tắc, muốn chấm dứt để không làm phiền tới bất kỳ ai nữa. Anh viết: "Lá thư gửi ba má trước lời tạm biệt cõi đời. Xin lỗi ba má vì con chưa thể báo hiếu mà chỉ toàn báo cha báo mẹ, báo thiên hạ vì đứa con HIV bị người đời miệt thị khinh rẻ và phỉ báng, bởi những đứa antifan phá banh trời làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

Con cũng là một người mê trai nên giờ tưởng đã gặp được hạnh phúc nơi xứ người nhưng mọi thứ đang bế tắc quá và không biết phải làm sao nữa hết. Chuyện tình cảm là điều con phải bỏ, ra đi nơi xứ người 8 năm qua và giờ xin phép bỏ đi sang thế giới bên kia để không phiền hà đến ai nữa. Dù gì con cũng đau khổ và hết cách nên mới chọn cách ngu như này. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn 1 năm qua đã bên cạnh Huy. Đi về nơi xa, tạm biệt".

Bài viết của Huy Ma nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khiến cư dân mạng không khỏi lo lắng. Nhiều netizen đã để lại bình luận khích lệ động viên, mong Huy Ma giữ tinh thần tích cực và vượt qua khó khăn.

Rạng sáng 2/11, Huy Ma có bài đăng mới trên trang cá nhân có hơn 34.000 người theo dõi. Anh viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Cảm ơn ạ" và đính kèm loạt hình ảnh nhận được những lời động viên từ cư dân mạng.

Đầu tháng 5, anh từng bất lực thừa nhận không thể kiếm ra tiền, chật vật chạy ăn từng bữa. Tài khoản ngân hàng chỉ còn khoảng 600.000 đồng và đủ ăn uống trong vài ngày. Dù vẫn đều đặn làm YouTube nhưng Huy Ma cho biết đã không nhận được tiền từ khoảng 5 tháng trở lại đây.

Huy Ma từng chia sẻ: "Buồn quá, suốt ngày cứ sống trong sự tàn ác sợ hãi antifan nên ai có ý, mình cũng đều sợ và không viết ra khi được hỏi. Nhưng thôi không sao, ráng lên. Kiếm từ từ mỗi ngày 10 ngàn, 20 ngàn, 200 ngàn".

Huy Ma tên thật là Lê Đức Huy, sinh năm 1989, từng được biết đến là một gương mặt diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt. Trước khi bén duyên với nghệ thuật, anh theo học ngành quản lý nhà hàng – khách sạn. Nghệ danh Huy Ma là do nghệ sĩ Minh Nhí và nghệ sĩ Hữu Châu đặt cho.

Trong sự nghiệp của mình, Huy Ma từng góp mặt trong nhiều bộ phim được khán giả yêu thích như Tiệm bánh hoàng tử bé, Đoạt hồn, Trở về... Trong đó, vai diễn Subin – chàng trai hài hước, duyên dáng trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé đã giúp anh được đông đảo khán giả trẻ biết đến và yêu mến.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Huy Ma từng thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, ra mắt một vài sản phẩm riêng. Tuy nhiên, con đường ca hát của anh không tạo được tiếng vang lớn như kỳ vọng.

