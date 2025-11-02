Năm 2025 của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh là diễn viên, nhà sản xuất phim nổi bật trong showbiz Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua các bộ phim như Đồng tiền xương máu, Lục Vân Tiên, Áo lụa Hà Đông, Hương Ga… Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng nên duyên, quyết định kết hôn năm 2005. Tuy nhiên cả hai quyết định chia tay vào năm 2014.

Năm 2025 có thể nói là “cơn ác mộng” đối với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cô liên tục đối mặt với những sóng gió không ngờ: nợ nần, tình cảm tan vỡ, đặc biệt là vấn đề pháp lý nghiêm trọng.

Vướng ồn ào nợ nần

Ngày 3/5/2024, Trương Ngọc Ánh đăng bài trên trang cá nhân cho biết bị đối tác chậm trễ thanh toán hợp đồng lên đến 24 tỷ đồng. Nữ diễn viên khẳng định cô và công ty đã cho phía đối tác nhiều cơ hội cũng như tạo điều kiện giải quyết công nợ. Nhưng sau nhiều lần hứa trả, phía đối tác vẫn không thanh toán đồng nào. Trương Ngọc Ánh chia sẻ vì khoản nợ này mà cô và công ty bị hiểu lầm và thị phi với một số bên khác.

"Đề nghị anh thanh toán 24 tỷ cho bên em. Mang tiếng hợp tác đồng hành nhà tài trợ kim cương mà anh thiếu uy tín… Việc anh làm như vậy ảnh hưởng đến bên em và các nhà cung cấp rất nhiều. 9 tháng nay bên em chịu đựng nhiều sự hiểu lầm và thị phi nhưng em vẫn im lặng, nhẹ nhàng lịch sự để giữ mặt mũi cho anh nhưng ai thông cảm cho bên em", Trương Ngọc Ánh viết tâm thư gửi phía đối tác.

Không chỉ có vậy, vào ngày 3/5/2024, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh thành phố từng gửi đơn kiện, đòi nợ Trương Ngọc Ánh số tiền hơn 360 triệu đồng. Trung tâm yêu cầu công ty của Trương Ngọc Ánh trả nợ gốc, tiền vi phạm hợp đồng với tổng số tiền 360,8 triệu đồng.

Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết đã hoàn thành việc phối hợp với công ty của Trương Ngọc Ánh để tổ chức chương trình theo đúng điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, TNA Entertainment không thanh toán đúng hạn. Trung tâm ba lần gửi văn bản đề nghị thanh toán trước khi quyết định khởi kiện.

Ngày 28/10/2024, đại diện Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết TNA Entertainment - công ty của diễn viên Trương Ngọc Ánh đã thanh toán đầy đủ công nợ cho trung tâm vào ngày 21/10 sau nhiều lần gửi công văn cam kết trả nợ đúng hạn.

Chia tay bạn trai kém 14 tuổi

Song song với những rắc rối tài chính, chuyện tình cảm của Trương Ngọc Ánh và diễn viên Anh Dũng cũng trở thành tâm điểm chú ý. Từ năm 2019, Trương Ngọc Ánh và diễn viên Anh Dũng đã vướng nghi vấn có mối quan hệ tình cảm. Công chúng phát hiện cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau và rất chăm tương tác trên MXH.

Cho đến tháng 4/2021, người trong cuộc mới ngầm xác nhận chuyện hẹn hò và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Dù Trương Ngọc Ánh hơn bạn trai 14 tuổi nhưng cả hai được nhận xét rất xứng đôi, trở thành một trong những đôi "đũa lệch" nổi tiếng của Vbiz.

Tuy nhiên tới tháng 3/2024, cư dân mạng bất ngờ lan truyền nghi vấn cả hai đang gặp trục trặc tình cảm. Cặp đôi không đồng hành cùng nhau trong các sự kiện hay đăng ảnh chung. Tháng 7/2025, cô xác nhận đang độc thân trên trang cá nhân qua một bài viết trên mạng xã hội.

Bị bắt vì cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Khi công chúng còn chưa hết xôn xao về ồn ào nợ nần, ngày 31/10/2025, thông tin Trương Ngọc Ánh bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam khiến dư luận chấn động. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt giam đối với bà Trương Ngọc Ánh (49 tuổi) để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh