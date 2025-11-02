Nhật Kim Anh làm cái gì thế này?

Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc kết hôn vào năm 2014. Tuy nhiên sau 3 năm chung sống, cả hai đã quyết định đường ai nấy đi. Trước khi rạn nứt, cặp đôi đã có một con trai chung tên Bửu Long. Sau khi ly hôn, Nhật Kim Anh vẫn chưa công khai bạn trai mới với công chúng. Trong khi đó, doanh nhân Bửu Lộc đã có tình yêu mới là diễn viên Bella Mai.

Mới đây, diễn viên sinh năm 1985 bất ngờ vướng tranh cãi khi chia sẻ hàng loạt khoảnh khắc trong quá khứ bên chồng cũ. Cô còn viết dòng chú thích ẩn ý: "Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ra về với những nỗi đau".

Động thái này nhanh chóng thu hút sự bàn tán sôi nổi từ cư dân mạng. Một số khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng có lẽ nữ ca sĩ chỉ đang hoài niệm về quá khứ. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ trích vì việc chia sẻ lại hình ảnh cũ giữa lúc doanh nhân Bửu Lộc đã có người yêu mới là hành động không nên.

Nhật Kim Anh từng kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1985 chia sẻ hình ảnh tình tứ trong quá khứ bên chồng cũ trên trang cá nhân

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là hành động không nên khi doanh nhân Bửu Lộc đã có bạn gái mới

Nhật Kim Anh từng đụng mặt tình mới của chồng cũ Bửu Lộc trong tiệc sinh nhật của con trai được tổ chức vào cuối tháng 9 vừa qua. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh còn chia sẻ hình ảnh chung khung hình với Bửu Lộc và bạn gái của chồng cũ.

Sau đó, cư dân mạng đã liên tục so sánh nhan sắc giữa cô và Bella Mai. Nhật Kim Anh còn lên tiếng bênh vực khi tình mới của Bửu Lộc bị chê vẻ ngoài kém sắc: "Xin chị và mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp người ta à! 2 chị em mỗi người mỗi vẻ mà!".

Nhật Kim Anh và tình mới của chồng là Bella Mai từng chung khung hình trong tiệc sinh nhật của bé Bửu Long

Nữ diễn viên còn lên tiếng bênh vực khi Bella Mai bị chê bai nhan sắc

Bửu Lộc và Bella Mai hẹn hó từ năm 2021 nhưng năm 2023 mới công khai mối quan hệ

Thời điểm ly hôn, Nhật Kim Anh và người cũ từng có giai đoạn kiện tụng căng thẳng để giành quyền nuôi con trai. Sau thời gian dài tranh chấp, Nhật Kim Anh chấp nhận phán quyết của tòa án, đồng ý để con trai sống cùng nhà nội. Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc cũng dần thoải mái hơn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Nhật Kim Anh chưa từng công khai bạn trai mới. Tháng 12/2024, khán giả bất ngờ khi cô xác nhận đang mang thai lần 2. Nữ ca sĩ tiết lộ cô thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và trải qua nhiều vất vả trong quá trình mang thai.

Khi chia sẻ tin vui, nữ diễn viên đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Đến tháng 1/2025, giọng ca 8x hạnh phúc đón chào con thứ hai và nhận được vô số lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp. Cô từng chia sẻ chồng cũ rất vui khi cô mang thai lần thứ 2.

Diễn viên Nhật Kim Anh và doanh nhân Bửu Lộc từng có giai đoạn kiện tụng căng thẳng để giành quyền nuôi con trai

Cô vừa sinh nhóc tỳ thứ 2 vào tháng 1/2025

Nhật Kim Anh sinh năm 1985, từng tham gia các phim Long thành cầm giả ca,Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ, Tiếng sét trong mưa... Ngoài việc tham gia đóng phim, cô còn theo đuổi con đường ca hát, từng ra album Lâu đài cát.