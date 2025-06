Đóng phim từ 2013, góp mặt trong hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh indie, nhưng phải đến tận 2024, khi sang Việt Nam và lạc đường ở bến xe, cái cái tên Lee Joo Seung mới bắt đầu gây chú ý trên mạng xã hội Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Nam diễn viên Lee Joo Seung

Lee Joo Seung là diễn viên sinh năm 1989, từng xuất hiện trong rất nhiều phim hot ở Hàn như Pinocchio (2014), The Producers (2015), Socialphobia, Happiness (2021) và gần nhất là Like Flowers in Sand (2024). Dù hoạt động chăm chỉ, anh chủ yếu đóng vai phụ, thường xuyên xuất hiện chớp nhoáng và dĩ nhiên là không được công chúng chú ý tới. Hiện tại, anh đang góp mặt trong bộ phim Our Movie cùng tài tử Nam Goong Min thế nhưng một lần nữa, vẫn chỉ là tuyến phụ không được khán giả quan tâm.

Lee Joo Seung trong bộ phim Our Movie hiện đang lên sóng trên kênh SBS

Sự nghiệp của Lee Joo Seung chỉ bắt đầu ít nhiều được chú ý khi anh xuất hiện trong show thực tế I Live Alone cùng câu chuyện chuyến xe buýt “có 1-0-2” ở Việt Nam. Xuất hiện trên sóng truyền hình Hàn trong vai trò khách mời, Lee Joo Seung chia sẻ chuyến hành trình từ Hà Nội đến Hạ Long để thăm người anh trai đang định cư ở Việt Nam suốt 9 năm qua. Anh thức dậy lúc 6 giờ sáng, đi mua bánh mì rồi ra bến xe Mỹ Đình bắt xe buýt đi Hạ Long. Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như Lee Joo Seung không mua nhầm vé. Dù đã cố gắng dùng phần mềm dịch và cố gắng nói “Bãi Cháy”, anh vẫn nhận về chiếc vé đi thẳng tới Cẩm Phả. Cái tên Lee Joo Seung cũng bất ngờ hot lên từ đó, chẳng vì bất cứ bộ phim nào mà vì mớ "meme" nơi đất khách quê người.

Lee Joo Seung trong chuyến xe định mệnh tới Quảng Ninh

Lý do Lee Joo Seung đặt chân đến Việt Nam lần này không phải để quay phim hay du lịch, mà là để thăm anh trai ruột, người đã sống ở Việt Nam suốt gần một thập kỷ và hiện đang làm việc tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đáng chú ý, hai anh em cùng bắt tay để xây dựng một nhà hàng bán đồ ăn Hàn với món galbijjim (một kiểu sườn om) do chính mẹ ruột hai người truyền lại. Lần sang Việt Nam của Lee Joo Seung cũng nhằm mục đích mang công thức bí truyền đến cho anh trai mình.

Nam diễn viên mang công thức bí truyền đến cho anh trai

Sau đó có dịp đi du thuyền trên vịnh Hạ Long

Có lẽ chính Lee Joo Seung cũng không thể ngờ, sau hơn 10 năm miệt mài đóng phim, thứ khiến anh bất ngờ nổi tiếng lại là một chuyến đi buýt nhầm tuyến tại Việt Nam. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận Lee Joo Seung là một diễn viên tận tâm với nghề, luôn hóa thân chỉn chu trong từng vai diễn dù lớn hay nhỏ. Anh có diễn xuất tốt, có chiều sâu và sự linh hoạt, chỉ là chưa gặp thời để tỏa sáng rực rỡ.

Nguồn ảnh: Tổng hợp