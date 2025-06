Mới đây, Khi Hoa Tình Yêu Nở (tựa Anh: When My Love Blooms) bất ngờ gây chú ý trở lại trên mạng xã hội sau 5 năm phát sóng. Bộ phim kể về Han Jae Hyun và Yoon Ji Soo. Thời đại học, cả hai là mối tình đầu của nhau. Han Jae Hyun, một chàng trai xuất chúng nhưng lạnh lùng, trái tim từng rung động trước sự kiên trì của cô nàng Yoon Ji Soo. Họ từng có với nhau những giây phút yêu đương tuyệt vời, nhưng rồi cuối cùng tình yêu ấy lại kết thúc dang dở.

Nụ hôn đầy cảm xúc của Park Jin Young và Jeon So Nee trong Khi Hoa Tình Yêu Nở.

20 năm sau, định mệnh đưa họ gặp lại nhau một lần nữa. Giờ đây, Han Jae Hyun là một doanh nhân với sự nghiệp thành công, tuy nhiên hôn nhân lại chẳng được như ý. Trong khi đó, Yoon Ji Soo lại chật vật kiếm tiền để nuôi con. Dù hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn, trái tim họ vẫn một lần nữa rung lên vì nhau.

Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Park Jin Young - Jeon So Nee. Trong phim, họ vào vai cặp đôi chính thời trẻ. Cả hai nhận được nhiều lời khen về nhan sắc đúng chuẩn tình đầu cũng như chemistry cực kỳ tốt mà họ tạo ra.

Một vài bình luận từ netizen: - Năm ấy có 1 tấm hình chị up lên IG thôi mà tui phấn khích cả tuần không ngủ. Yêu Jae Hyeon, yêu Ji Soo. - OTP keo thật á, ước gì OTP tái hợp. - Ỏ, cute thật luôn á. Jeon So Nee diễn xuất okela nè, mong bạn ấy có thêm các dự án mới. - Tui chờ ngày Jeon Soo Nee có vai nữ chính ghê, xem Parasite xong qua coi phim này bất ngờ ghê. - Trời ơi mê 2 người kinh khủng mà tiếc là chỉ đóng nam nữ chính hồi còn trẻ thui, mong anh chị tái hợp 1 bộ đóng chính.

Nói thêm về cặp đôi diễn viên phim Khi Hoa Tình Yêu Nở, Jeon So Nee dù không phải ngôi sao hạng A tại làng giải trí Hàn Quốc nhưng cũng chẳng hề xa lạ với khán giả. Trong năm nay, khán giả đã được gặp cô nàng ở bộ phim đình đám Tình Yêu Của Mubi. Sắp tới, cô sẽ tái xuất trong tác phẩm As You Stood By thuộc thể loại giật gân - bí ẩn - tội phạm.

Jeon So Nee trong phim Tình Yêu Của Mubi.

Park Jin Young đang gây sốt với vai Lee Ho Su trong phim Một Seoul Chưa Biết Đến đóng cùng Park Bo Young.

Trong khi đó, Park Jin Young đang viral khắp MXH suốt thời gian qua nhờ những khung hình "tình bể bình" với nữ thần thanh xuân Park Bo Young trong bộ phim lãng mạn Một Seoul Chưa Biết Đến. Đây là một tác phẩm có nội dung rất hay, đậm chất chữa lành, đang được đông đảo khán giả yêu thích.