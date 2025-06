Ngày 20/6, trang Sohu đưa tin bộ phim Quả Vải Trường An do Lôi Giai Âm, Nhạc Vân Bằng, Phùng Gia Di đóng chính vốn là dự án cổ trang có kinh phí sản xuất lớn, nhưng hiệu quả phát sóng ngày càng thụt giảm.

Cụ thể, sau 14 tập lên sóng trên kênh CCTV8 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, rating của Quả Vải Trường An đã tụt xuống chỉ còn 0,9%. Đáng nói, tỷ suất người xem trên CCTV thấp nhất là 1,4%, trong đó rất nhiều phim đạt mốc 2%. Vì vậy, có thể nói việc để rate tụt xuống đầu 0% là một cột mốc đáng xấu hổ của đoàn phim.

Bom tấn truyền hình của Lôi Giai Âm bất ngờ thất bại

Không những vậy, các chỉ số khác như Vlinkage và Datawin của phim đều thấp, lượt xem hàng ngày chỉ 20 triệu. Chỉ số trên nền tảng phát sóng Tencent Video cũng chỉ ở mức 26.000.

Bên cạnh đó, Quả Vải Trường An có nội dung chủ yếu nói về hành trình vị quan nhỏ Lý Thiện Đức (Lôi Giai Âm) vận chuyển vải từ Lĩnh Nam tới thành Trường An dâng cho quý phi. Tuy đây là một công việc không quan trọng, thế nhưng quả vải tươi "một ngày biến sắc, hai ngày biến hương, ba ngày biến vị". Từ Lĩnh Nam tới Trường An có khoảng cách 5.000 dặm (số liệu đo cũ) phải mất hơn hai mươi ngày vì vậy việc vận chuyển vải có thể coi là nhiệm vụ bất khả thi.

Bộ phim có nội dung về hành trình chuyển quả vải tới Trường An dâng lên quý phi

Tuy nhiên, vấn đề của Quả Vải Trường An là quả vải rất ít xuất hiện trong phim mà thường kể về đấu đá chốn quan trường nhiều hơn. Thậm chí, khán giả còn phát hiện ra cảnh quay cận trái vải lại là đồ giả, không phải quả vải thật, được quay trong trường quay nên càng mang lại cảm giác thiếu chân thực.

Phim bị chê ánh sáng không đều khi thì quá mạnh, lúc lại quá tối. Quả vải xuất hiện ít, còn bị giả trân.

Bối cảnh phim nghèo nàn

Theo Sohu, Quả Vải Trường An lấy câu chuyện vận chuyển vải để kể về thời Đại Đường thịnh thế, ý tưởng phim mới mẻ nhưng cách triển khai câu chuyện có phần nhàm chán. Thực tế, nội dung tiểu thuyết của Mã Bá Dung chỉ khoảng 200 trang, để xây dựng thành 35 tập phim, nhà sản xuất đã thêm thắt nhiều tình tiết vào kịch bản, dẫn tới nhiều chi tiết rời rạc.

Sohu cho biết thêm để mời được dàn sao tham gia Quả Vải Trường An và xây dựng bối cảnh thời Đường cho bộ phim, nhà sản xuất đã bỏ ra số tiền lên tới 500 triệu NDT (hơn 1.800 tỷ), song hiệu quả phát sóng lại gây thất vọng.

Dàn diễn viên siêu sao cũng không cứu được thành tích của Quả Vải Trường An

Khán giả thất vọng về Quả Vải Trường An: - Nhìn mãi chả thấy quả vải đâu, lừa người ta à? - Tên một kiểu, nội dung một nẻo. Rồi quả vải đâu? - Phim của các ngôi sao lưu lượng mà rating rơi xuống 1,0% khi chiếu trên CCTV8 thì có thể là bị cười chê vài năm. - Dựng cảnh nghèo nàn không tương xứng với cái danh đại chế tác. - Xem được 3 tập đầu thì phải tắt vì quá chán, chưa kể màu sắc chói mắt vô cùng. Phim bị phô diễn quá đà cảnh hưng thịnh thời Đường nên cái gì cũng rực rỡ, nhưng thành ra lại lố, các màu sắc như đang đấm nhau trên màn hình. - Phải đeo kính râm mới xem được phim vì ánh sáng quá chói. - Bộ phim khiến tôi phải nhìn nhận lại khả năng diễn xuất của Nhạc Vân Bằng, vừa kém duyên vừa lố. - Phim không thu hút, dù đất diễn cho nam nhiều hơn nhưng cũng nên chọn các nữ nghệ sĩ biết diễn, xinh đẹp chứ.

Bên cạnh đó, bộ phim bị tẩy chay vì nữ diễn viên Na Nhĩ Na Thiến thể hiện nhân vật thương nhân người Hồ trong phim. Cô đang bị yêu cầu phong sát vì gian lận thi cử. Thế nhưng, Na Nhĩ Na Thiến không đáp lại những lời tố cáo mà vẫn vui vẻ đi tham gia quảng bá phim khiến khán giả phẫn nộ.



Nữ chính Na Nhĩ Na Thiến bị yêu cầu cấm sóng vì bê bối đời tư

Các diễn viên khác không có nhiều danh tiếng

Lôi Giai Âm sinh năm 1983 được đánh giá là nam diễn viên thực lực của giới giải trí Hoa ngữ. Những năm gần đây, sự nghiệp của Lôi Giai Âm vươn lên mạnh mẽ với các tác phẩm ăn khách như Nửa Đời Trước Của Tôi, Trường An 12 Canh Giờ, Nhân Thế Gian, Điều Thứ 20, Yolo...

Chỉ với tác phẩm Nhân Thế Gian, nam diễn viên đã đạt được tới 3 giải Nam chính xuất sắc nhất (Thị đế) của ba giải thưởng truyền hình lớn là Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Qua đó, Lôi Giai Âm đã hoàn thành Grand Slam (đại mãn quán), trong giới giải trí Hoa ngữ có lịch sử hơn 100 năm, chỉ có 6 nghệ sĩ đạt được thành tích này. Đồng thời, chỉ có Lôi Giai Âm và Tôn Hồng Lôi (với phim Tiềm Phục) là những người hiếm có bằng mộtt ác phẩm đã hoàn thành Thị đế đại mãn quán.