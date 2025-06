- Nam chính đẹp đó mà mũi hơi to, nữ chính thì... vẫn là dưa nên còn hy vọng.

- Nam chính nếu là Tống Uy Long hoặc Trần Tinh Húc thì tuyệt vời, nữ chính thì chỉ có thể là Điền Hi Vi thôi. Nam chính phải đẹp và nét như xé truyện thì mới khiến cho cặp song cẩu Nam Vu nổi cơn ghen vì vợ hắn mê mới được.

- Trời, Lư Dục Hiểu hãy rời xa phim này. Dưa này chín chắc không coi phim nổi. Huhu, đừng mà.

- Cầu dưa bở, ta nói cái dưa khổ nhất thế giới. Phó Thức Tắc trong lòng tui là Trương Lăng Hách hoặc Vương An Vũ, còn Vân Ly nhất định phải là Điền Hi Vi, huhu. Manifest Điền Hi Vi nữ chính đi trời.

- Cô Lư Dục Hiểu này không hiểu có gì mà được vai chính nhiều ghê, chắc tư bản mạnh. Nhan sắc không có, diễn xuất cũng không luôn.

- Trời ơi, Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi của tui, huhu.

- Tốt nhất là đừng có chín, truyện nhà Trúc Dĩ đã nhạt rồi còn thêm nam nữ chính như này đúng kiểu doublekill luôn, hết cứu.