Ở thời điểm hiện tại, Parasyte: The Grey đang là bộ phim dẫn đầu lượt xem toàn cầu trên Netflix chỉ sau vài ngày chính thức ra mắt. Theo số liệu từ FlixPatrol, trong ngày 8/4, tác phẩm thống tại 41 thị trường như Việt Nam, Hàn Quốc Brazil, Chile, Colombia, Pháp, Peru... Sức hút của bộ phim phần nhiều đến từ danh tiếng của bản truyện tranh gốc ra mắt tại Nhật Bản năm 1989, từng bán được hơn 22 triệu bản. Bên cạnh đó, màn thể hiện xuất thần của nữ chính Jeon So Nee cũng được xem là một lý do quan trọng tạo nên thành công của dự án.

Jeon So Nee gây chú ý với vai chính trong Parasyte: The Grey.

Vượt định kiến "phá vỡ nguyên tác" để chinh phục người xem

Trong phim, Jeon So Nee vào vai Jung Soo In - một cô gái tình cờ bị sinh vật ngoài hành tinh chiếm lấy cơ thể. Tuy nhiên, khác những người khác, cô vẫn giữ được ý thức và trở thành một màn cộng sinh chưa từng có. Cô hợp tác với Seol Kang Woo (Koo Kyo Hwan thủ vai) - người truy lùng các sinh vật ngoài hành tinh này với hy vọng tìm lại em gái đã mất tích của mình.

Ban đầu, vai diễn của Jeon So Nee từng bị nghi ngờ vì nhân vật chính trong nguyên tác Nhật Bản vốn là một nam sinh trung học. Ekip Hàn Quốc đã quyết định chuyển hướng câu chuyện xoay quanh một cô gái và bị phần đông người hâm mộ của bộ manga chỉ trích. Theo Kpopmap, chỉ qua 6 tập phim, màn thể hiện của Jeon So Nee khiến nhiều khán giả hoàn toàn thuyết phục.

Với những người từng biết đến Jeon So Nee từ các dự án trước đó, nữ diễn viên nổi tiếng với hình ảnh nàng thơ sở hữu nhan sắc trong trẻo đúng chuẩn "tình đầu" của các bộ phim Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở Parasyte: The Grey, ngôi sao 9X đã có màn lột xác ngoạn mục khi vào vai một nhân vật nhiều góc cạnh hơn. Jung Soo In là cô gái có số phận gặp nhiều trắc trở, cả trước và sau khi bị sinh vật ngoài hành tinh xâm chiếm cơ thể.

Diễn xuất tinh tế của Jeon So Nee đã khiến đông đảo người xem rung động và đồng cảm cuộc đời của nữ chính. Các biểu cảm và hành động của cô luôn toát lên một sự trống trải bên trong nội tâm. Đồng thời, tạo hình của nữ diễn viên cũng được khen hết lời vì phù hợp siêu phù hợp với tính cách nhân vật và không khí tăm tối của bộ phim.

Bên cạnh các phân đoạn hành động và kỹ xảo, tương tác giữa Jeon So Nee và bạn diễn Koo Kyo Hwan cũng nhận nhiều lời khen từ khán giả. Đồng thời, cô cũng làm tròn vai khi phải thể hiện cả 2 nét tính cách gồm phiên bản con người của Jung Soo In và sinh vật ngoài hành tinh Heidi đang chiếm lấy cơ thể mình.

Đóa hoa nở muộn từng bị chê là thảm họa diễn xuất

Thực chất, Parasyte: The Grey không phải dự án đầu tiên gây tiếng vang của Jeon So Nee. Tuy nhiên, dù đã 31 tuổi, sự nghiệp của nữ diễn viên không hẳn là quá rực rỡ so với những đồng nghiệp cùng thời. Cô bén duyên với nghề sau khi tham gia đóng một số phim ngắn của bạn bè thời đại học. Khi 23 tuổi, người đẹp mới có vai diễn đầu tiên trong dự án điện ảnh độc lập Photo.

Tuy nhiên, đến năm 2018, Jeon So Nee mới được nhiều khán giả Hàn Quốc chú ý với vai phụ trong series truyền hình Encounter của Park Bo Gum. Cũng từ đây, sự nghiệp của cô dần thăng tiến nhưng không quá bùng nổ. Năm 2020, nữ diễn viên lần đầu được giao trọng trách đóng chính trong bộ phim truyền hình When My Love Blooms của đài tvN, đóng cùng nhiều ngôi sao đình đám như Yoo Ji Tae, Lee Bo Young... Đáng tiếc là tác phẩm này lại không có được thành tích quá tốt với mức rating trung bình.

Jeon So Nee trong Encounter.

Với ngoại hình sáng và khả năng diễn xuất tương đối ổn định, tưởng chừng sự nghiệp của Jeon So Nee sẽ từ từ phát triển một cách "chậm mà chắc". Đến năm 2023, cô lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi đóng chính bom tấn cổ trang Our Blooming Youth, chuyển thể từ siêu phẩm Thanh Trâm Hành của Trung Quốc. Màn thể hiện của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả thất vọng, bị chê là "thảm họa". Cô bị nhận xét thiếu phù hợp với dự án, không bộc lộ được tính cách ngoan cường, mạnh mẽ của nữ chính. Đồng thời, các phân đoạn giả trai trong phim của Jeon So Nee trong phim cũng khiến nhiều người ngán ngẩm.



Jeon So Nee bị chê thảm họa với màn thể hiện trong Our Blooming Youth.

Một điều may mắn cho Jeon So Nee là cô có thêm vai chính trong bộ phim điện ảnh Soulmate (Tri Kỷ) cùng năm. Trái ngược với Our Blooming Youth, màn thể hiện của nữ diễn viên trong dự án này nhận cơn mưa lời khen từ khán giả Hàn Quốc và quốc tế. Tham gia một dự án thuộc đề tài thanh xuân vườn trường, Jeon So Nee tỏa sáng khi vào vai đôi bạn thân "trên tình bạn, dưới tình yêu" cùng bạn diễn Kim Da Mi. Cả 2 đã tạo nên một mối quan hệ cực đẹp và xúc động của tuổi trưởng thành trên màn ảnh.



Jeon So Nee trong Soulmate.

Với thành công của Parasyte: The Grey mới đây, Jeon So Nee đã có vai diễn vươn tầm toàn cầu, nâng sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới. Sắp tới, cô còn có một dự án lớn là Melo Movie, đóng cùng hàng loạt ngôi sao tên tuổi như Choi Woo Shik, Park Bo Young hay Lee Jun Young.