Parasyte: The Grey (Ký Sinh Thú: Vùng Xám) là series gốc mới nhất của Netflix. Chỉ sau vài ngày phát hành, phim đã tạo ra cơn sốt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Sức công phá của tựa phim này mạnh mẽ tới độ, nó đã nhanh chóng vượt mặt hàng loạt bom tấn để leo top 1 Netflix toàn cầu, trên BXH các chương trình truyền hình (cả nói lẫn tiếng Anh lẫn không nói tiếng Anh). Đây cũng là phim Hàn đầu tiên trong năm nay của Netflix ghi nhận được thành tích khủng này.

Phim leo top 1 toàn cầu, vượt mặt hàng loạt bom tấn

Hiện, Parasyte: The Grey đang đứng trong top 10 chương trình truyền hình tại tất cả các quốc gia có bản quyền phát hành. Đặc biệt nó cũng thống trị ngôi vương tại 41 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Brazil, Chile, Colombia, Pháp, Peru, Hàn Quốc, Thái Lan,... Tại Nhật Bản, "quê hương" của ký sinh thú, phim cũng đang đứng ở vị trí thứ 2, cho thấy việc khán giả Nhật cũng dành sự quan tâm rất lớn cho tác phẩm được lấy cảm hứng từ tựa manga kinh điển của đất nước họ.

Sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Parasyte: The Grey một phần đến từ sức hút của manga gốc. Khán giả tò mò muốn biết một tác phẩm kinh điển của Nhật Bản khi qua tay đạo diễn đình đám của Hàn Quốc - Yeon Sang Ho (nổi tiếng với Train To Busan) - thì sẽ có hình hài, chất lượng ra sao. Việc Parasyte: The Grey mang tới một câu chuyện rất mới, gần như độc lập hoàn toàn với manga khiến các fan của nguyên tác không khỏi ngỡ ngàng.

Hiện tại, chất lượng của Parasyte: The Grey đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên các nền tảng MXH, truyền thông khắp thế giới. Nhiều khán giả gọi nó là "siêu phẩm kinh dị" mới của màn ảnh Hàn nhưng cũng không ít người bày tỏ sự thất vọng cho rằng kịch bản phim chưa đủ chiều sâu, diễn biến quá nhanh khi thời lượng chỉ gói gọn trong đúng 6 tập.

Bên cạnh sự tò mò, muốn xem phim để so sánh với nguyên tác thì có lẽ, điều khiến Parasyte: The Grey được chú ý chính là dàn cast quá xuất sắc. Bộ ba diễn viên chính Jeon So Nee - Koo Kyo Hwan - Lee Jung Hyun và dàn cast phụ có diễn xuất tương đối đồng đều, ngoại trừ một số cảnh Lee Jung Hyun diễn hơi cường điệu. Người xem có cảm giác đắm chìm tuyệt đối vào câu chuyện của các nhân vật, bất chấp việc kịch bản đôi khi còn khiên cưỡng, nhờ màn thể hiện của các diễn viên này.

Nguồn ảnh: Netflix