Một tin vui gây bão làng giải trí Hàn Quốc hôm nay: nam thần Lee Jang Woo và nữ diễn viên quyến rũ Jo Hye Won chính thức xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm. Sau gần một thập kỷ gắn bó bên nhau, cặp đôi từng nên duyên từ phim truyền hình đã quyết định chốt đơn một cái kết ngọt ngào cho chuyện tình lãng mạn khiến bao fan ngưỡng mộ.

Theo nguồn tin độc quyền từ Osen, đám cưới của Lee Jang Woo và Jo Hye Won sẽ diễn ra vào ngày 23/11 tại Seoul. Dù chỉ mới công khai hẹn hò vào tháng 6/2023, nhưng thực tế, cả hai đã có hơn 7 năm bên nhau lặng lẽ trước khi quyết định chia sẻ niềm hạnh phúc với công chúng. Tin đồn về đám cưới này đã bắt đầu râm ran từ đầu năm 2025, và giờ đây, người hâm mộ có thể chính thức gửi lời chúc mừng.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu khi cùng hợp tác trong bộ phim My Only One, nơi mà sự ăn ý trên màn ảnh đã nhanh chóng chuyển thành tình cảm ngoài đời thực. Dù chênh lệch tuổi tác đến 8 tuổi, Lee Jang Woo sinh năm 1986, còn Jo Hye Won sinh năm 1994, nhưng họ vẫn luôn đồng hành đầy ăn ý trong cuộc sống lẫn công việc. Cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi du lịch nước ngoài, tận hưởng những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, và đặc biệt kín tiếng, không phô trương nhưng cực kỳ bền chặt. Trên sân khấu MBC Entertainment Awards 2023, Lee Jang Woo đã khiến dân tình xúc động khi gửi lời cảm ơn đầy tình cảm tới bạn gái sau khi nhận giải thưởng lớn nhờ I Live Alone.

Cặp đôi nên duyên từ My Only One

Lee Jang Woo từ lâu đã được mệnh danh là "hoàng tử" của showbiz Hàn” nhờ gương mặt điển trai, sự nghiệp vững chắc và đời tư sạch bóng scandal. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 2006 với phim 90 Days, Time to Love, rồi dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách như Glory Jane, I Do, I Do, My Only One hay Homemade Love Story. Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Lee Jang Woo còn lấn sân kinh doanh và đầu tư bất động sản, nhà hàng, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa tài và biết tính toán cho tương lai. Những năm gần đây, anh vắng bóng trên màn ảnh, thường xuyên bị chú ý vì ngoại hình khác lạ.

Trong khi đó, Jo Hye Won cũng chẳng kém cạnh về nhan sắc lẫn tài năng. Tốt nghiệp Đại học nữ Sungshin, Jo Hye Won ra mắt năm 2016 với phim Breath of My Life, sau đó ghi dấu ấn trong loạt phim đình đám như Perfume, Day and Night, Mine, Military Prosecutor Doberman và gần đây là Queen Maker. Không chỉ sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, Jo Hye Won còn gây chú ý với vóc dáng chuẩn chỉnh. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe những hình ảnh nóng bỏng, khi bản thân theo đuổi bộ môn múa cột.

Hiện tại, thông tin về đám cưới của cặp đôi đang là chủ đề rất hot tại Hàn Quốc. Cư dân mạng không thể chờ đợi thêm cho tới tháng 11 để được thấy cặp đôi phim giả tình thật một thời về chung một nhà.