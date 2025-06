"Rủi ro" của Yoo Ah In bị lu mờ khi các bộ phim thành công về doanh thu phòng vé

Yoo Ah In (bên trái) trong một cảnh phim The Match.

The Match và Hi-Five là hai bộ phim có sự tham gia của Yoo Ah In ra mắt trong năm nay và sau khi ra rạp, vượt qua những lo ngại phim sẽ bị "ghẻ lạnh" do bê bối cá nhân của Yoo Ah In, cả hai phim này đều đã trở thành những bộ phim ăn khách. Với kết quả này cho thấy, với khán giả, cái gọi là "rủi ro của Yoo Ah In" có thể không còn là yếu tố quyết định nữa.

Cụ thể, "The Match", phát hành vào tháng 3, đã vượt qua 2 triệu lượt xem vào ngày thứ 27, trở thành bộ phim Hàn Quốc có doanh thu cao thứ hai trong năm 2025 cho đến nay. Bộ phim cũng đã vượt qua điểm hòa vốn là 1,8 triệu lượt xem. Trong khi đó, "Hi-Five", ra mắt vào tháng 5, đã thu hút hơn 1 triệu khán giả, xếp thứ năm trong số các phim Hàn Quốc ra mắt trong năm nay — sau "Hitman 2", "The Nun", "The Match" và "Yadang: The Snitch" — mặc dù có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các bom tấn quốc tế như "How to Train Your Dragon" và "Mission: Impossible – The Final Reckoning".

Cả hai bộ phim đều phải đối mặt với tương lai không chắc chắn do sự tham gia của Yoo Ah In. "The Match", ban đầu dự kiến phát hành vào năm 2023, đã bị hoãn lại do tranh cãi về việc Yoo Ah In sử dụng ma túy. "Hi-Five" cũng bị hoãn lại tương tự và chỉ mới bắt đầu ra mắt gần đây.

Với bê bối sử dụng chất cấm, Yoo Ah In không tham gia vào các hoạt động quảng bá cho cả hai dự án và đáng chú ý là nam diễn viên cũng vắng mặt trên các áp phích chính của phim mặc dù đóng vai chính. Tuy nhiên, diễn xuất của Yoo Ah In trong cả hai bộ phim đều được mô tả là vững chắc và có sức ảnh hưởng.

Yoo Ah In trong một cảnh phim The Match. (Ảnh: by4m_studio)

Các nhà phê bình cho rằng thành công của các dự án này xuất phát từ các yếu tố không chỉ là bởi một diễn viên. Nhà phê bình văn hóa đại chúng Jung Deok-hyun của Hàn Quốc cho biết: "Cả hai bộ phim đều do các diễn viên đóng vai chính. Trong The Match, Lee Byung Hun đã chiếm vị trí trung tâm, trong khi trong phim Hi-Five, Lee Jae In dẫn dắt câu chuyện. Một số khán giả có thể cảm thấy không thoải mái về sự hiện diện của Yoo Ah In, nhưng những câu chuyện hấp dẫn và giá trị giải trí đã giúp họ vượt qua điều đó".

Nhà phê bình văn hoá đại chúng Jung nói thêm rằng những thay đổi trong ngành cũng đóng một vai trò không nhỏ: "Không giống như trước đây, ít phim Hàn Quốc dựa vào một diễn viên chính duy nhất để dẫn dắt câu chuyện. Sự đa dạng này giúp phân bổ rủi ro và giảm thiểu tác động của những tranh cãi".

Ở Hàn Quốc, những bộ phim gắn liền với các diễn viên phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng thường phải đối mặt với việc hoãn phát hành hoặc hủy bỏ. Như trường hợp mới nhất xảy ra với nam diễn viên Kim Soo Hyun và bộ phim mới "Knock Off" (của Disney+).

Nhà phê bình văn hóa và giáo sư Kim Heon-sik lập luận rằng những phản ứng như vậy có thể là thái quá. Ông cho biết: "Không có mối quan hệ nhân quả trực tiếp nào giữa tranh cãi cá nhân của một diễn viên và sự thất bại của một bộ phim. Phim liên quan đến công sức của nhiều người ngoài diễn viên chính. Việc hủy bỏ hoặc hoãn vô thời hạn một dự án sẽ trừng phạt toàn bộ một cách không công bằng".

Nhà phê bình văn hoá, giáo sư Kim Heon-sik tiếp tục chỉ trích tình hình hiện tại ở Hàn Quốc, nơi mà sự lạm dụng và tẩy chay trực tuyến thường xảy ra sau những vụ bê bối công khai.

"Chúng ta nói "Ghét tội lỗi, không phải kẻ có tội", nhưng xu hướng ngày nay là tấn công cá nhân bằng thái độ tiêu cực không ngừng. Đó là một vấn đề" - ông nói.

Trong khi các diễn viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, các nhà phê bình cho rằng thành công của "The Match" và "Hi-Five" mang lại một số sự cứu chuộc, không chỉ cho Yoo Ah In, mà còn cho nhiều cộng sự đã làm việc trong các bộ phim. Đối với họ, doanh thu phòng vé không chỉ mang lại sự nhẹ nhõm, mà còn là một mức độ minh oan.