Sang tuổi 30, bạn cần thay đổi 4 điều khi chăm sóc da để ngăn lão hóa sớm

Khi bước sang tuổi 30, tốc độ tự tái tạo tế bào da bắt đầu chậm lại, dẫn đến tình trạng da xỉn màu, sần sùi và khiến lỗ chân lông to hơn. Bên cạnh đó, theo bác sĩ Marnie Nussbaum tại New York thì kể từ khi bước sang tuổi 30: "Chúng ta sẽ mất khoảng 1 - 2% collagen và elastin mỗi năm". Sự suy giảm này chính là nguyên nhân khiến nếp nhăn hình thành, da kém săn chắc. Bởi vậy mà nàng ngoài 30 tuổi cần có sự thay đổi trong cách chăm sóc da để không chỉ giải quyết các vấn đề lão hóa tốt, mà còn giữ cho da được trẻ đẹp dài lâu. Để biết đâu là những điều cần thay đổi trong quy trình skincare tuổi 30, chị em hãy tham khảo 4 gạch đầu dòng.

Chuyển từ tẩy da chết vật lý sang hóa học

Yếu tố giữ cho làn da của bạn tươi trẻ, rạng rỡ và căng mọng không gì khác chính là collagen. Theo tự nhiên, collagen sẽ suy giảm khi chúng ta lớn tuổi hơn. Và giải pháp để chống lão hóa, duy trì độ trẻ trung chính là tăng sinh collagen qua các sản phẩm skincare, chế độ ăn và lối sống. Tẩy da chết hóa học không chỉ loại bỏ tế bào già cỗi, xỉn màu một cách hiệu quả mà còn kích thích sản sinh collagen. Chưa hết, sản phẩm tẩy da chết chứa AHA và BHA còn hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, đồng thời nâng tông da sáng mịn. Bước sang tuổi 30, thay vì dùng tẩy da chết dạng hạt quá khắc nghiệt với làn da, chị em hãy thêm sản phẩm tẩy da chết hóa học dịu nhẹ, đa năng vào quy trình.

Dùng vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối

Đốm nâu, da xỉn màu và lão hóa sớm trở thành những vấn đề đáng quan ngại khi chạm đến tuổi 30. Rất may là vitamin C có thể giải quyết được tình trạng sạm da, kém đều màu. Bên cạnh đó, vitamin C còn góp phần kích thích sản sinh collagen.

Retinol được coi là "siêu sao" trong khoản chống lão hóa. Thành phần này có thể "là phẳng" các nếp nhăn, kích thích da tái tạo để trở nên mịn màng, săn chắc hơn. Trong khi vitamin C lý tưởng để dùng vào buổi sáng, nhằm bảo vệ làn da tốt hơn khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường, thì retinol lại thích hợp bôi vào buổi tốt. Bổ sung serum vitamin C và sản phẩm chứa retinol vào quy trình là cách tuyệt hay để nàng 30+ ngăn chặn nguy cơ lão hóa sớm.

Bôi kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà

Kem chống nắng là sản phẩm chăm sóc da quan trọng nhất trong quy trình. Món skincare này sẽ bảo vệ làn da khỏi tia UV - nguyên nhân khiến da lão hóa sớm, xỉn màu và gặp nhiều vấn đề khác. Do đó, bạn cần bôi kem chống nắng hàng ngày, không kể thời tiết nắng hay mưa. Thậm chí, ngay cả khi ở trong nhà, bạn vẫn cần thoa kem chống nắng vì tia UVA có thể xuyên qua cửa kính, âm thầm gây lão hóa sớm.

Đầu tư vào kem mắt

Một số nàng cho rằng, kem mắt là không cần thiết và có thể tận dụng luôn kem dưỡng ẩm cho vùng da này. Tuy nhiên, muốn có được kết quả mong muốn và giải quyết nhiều vấn đề khó nhằn như nếp nhăn, quầng thầm…, chị em nên dùng sản phẩm chuyên dụng, đó là kem mắt. Vùng da dưới mắt rất nhạy cảm và theo thời gian, phần da này sẽ phải đối mặt với càng nhiều vấn đề. Kem mắt chứa các thành phần như retinol, vitamin C hoặc hyaluronic acid là lựa chọn đáng lưu tâm, giúp loại bỏ nếp nhăn, làm sáng da và cải thiện độ săn chắc cho vùng da quanh mắt.

Nguồn: Today, The Klog

Ảnh: Sưu tầm