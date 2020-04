Sáng mở mắt dậy, tưởng BLACKPINK tung teaser comeback các bạn ơi!

Mới đây Jennie đã đăng ảnh trong phòng thu, khiến fan có động lực tin rằng cuối cùng cũng sắp tới ngày BLACKPINK trở lại nên càng "cảnh giác" trước nhất cử nhất động của cô nàng. Do đó, các BLINK không khỏi giật mình khi thấy một đoạn video bất ngờ được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của BLACKPINK, làm nhiều người tưởng đây chính là… teaser comeback mà họ chờ đợi lâu nay.

Ai nhanh nhảu không nhìn caption thì kiểu gì cũng nghĩ đây là teaser comeback của BLACKPINK cho mà xem!

Thế nhưng những ai nghĩ đoạn video trên là teaser comeback của BLACKPINK thì được phen mừng "hụt" mất rồi! Thực chất đó chỉ là đoạn "nhá hàng" cho màn biểu diễn "DDU-DU DDU-DU" của 4 cô gái tại Coachella 2019.

Đoạn video khiến fan tưởng là teaser comeback của BLACKPINK

BLACKPINK sẽ xuất hiện trong phim tài liệu "Coachella: 20 Years In The Desert", lên sóng vào 10/4 nên có lẽ đây là lý do YG đăng tải lại sân khấu này. Tuy nhiên vì video được chỉnh sửa theo hướng "giật gân", mờ mờ ảo ảo nên bảo sao nếu nhìn qua thì ai cũng tưởng là teaser cho album mới!

"DDU-DU DDU-DU" - BLACKPINK (2019 Coachella Live Performance)

Dưới đoạn video, BLINK đã để lại vô số bình luận thể hiện tâm trạng dở khóc dở cười vì lại một lần nữa "ăn quả lừa" từ YG. Mới đây, họ đã kỉ niệm tròn một năm BLACKPINK… không comeback kể từ ngày phát hành mini album "Kill This Love" (5/4/2019), nên bảo sao động thái từ YG và các cô nàng luôn làm fan nôn nóng.

Bên cạnh những bình luận "hú hồn" vì tưởng teaser comeback, rất nhiều fan cũng "la ó" đòi YG cho BLACKPINK sớm ra album mới.

Dù Jennie và các thành viên "thả thính" nhiệt tình, fan bảo không tin nhưng vẫn giật mình thon thót mỗi khi có "biến", nhưng trong tình hình này thì xem ra ngày BLACKPINK comeback vẫn còn xa rất xa.