Sáng 27-11, giá vàng miếng SJC vượt xa 153 triệu đồng/lượng

Sáng 27-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết quanh mức 151,4 triệu đồng/lượng mua vào, 153,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng SJC mua vào 151,9 triệu đồng/lượng, bán ra 153,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng ở mức thấp hơn là 150,9 triệu đồng/lượng, chiều bán ra bằng với các công ty khác.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng đã tăng thêm khoảng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10.

Giá vàng miếng SJC tăng liên tiếp trong vài ngày qua

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng 500.000 đồng/lượng tiếp tục lên cao nhất trong nhiều ngày, quanh 149 triệu đồng/lượng mua vào, 151,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Dù vậy, trên thị trường quốc tế, giá vàng đang giảm khoảng 10 USD so với đầu ngày khi được giao dịch ở mức 4.154 USD/ounce. Tuy nhiên, so với hôm qua, giá vàng không thay đổi nhiều dù trong phiên có những thời điểm liên tục biến động.

Kim loại quý đang duy trì ở mốc cao trong nhiều ngày qua, khi nhà đầu tư vẫn chọn vàng là kênh trú ẩn an toàn. Mới đây, Mỹ đã công bố một loạt chỉ số kinh tế cho thấy bức tranh chưa thật sự khởi sắc.

Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm lãi suất lần tiếp theo vào tháng 12 tới, khi đó, đồng USD tiếp tục đi xuống và giá vàng sẽ hưởng lợi.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,4 điểm, giảm 0,17% so với phiên trước. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 132,2 triệu đồng/lượng.